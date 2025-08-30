Landon Norris bődületes idővel, az abszolút pályacsúcshoz közeli körrel nyerte a vasárnapi Holland Nagydíj harmadik, egyben utolsó szabadedzését Zandvoortban. Legközelebb hozzá csapattársa, az összetettben vezető Oscar Piastri volt, míg a harmadikként záró George Russell már közel egy másodperces hátránnyal zárt.
Pár perc csúszással kezdődött az utolsó gyakorlás az Északi-tenger mellett fekvő Forma-1-es pályán, mivel kora délelőtt ismét egy kiadós eső zúdult a 3,4 kilométeres aszfaltcsíkra. Szerencsére a kezdés előtt nem sokkal elállt az eső, kisütött a nap, így a legbátrabbak, például a pénteken komoly balesetet szenvedő Lance Stroll már rögtön átmeneti gumikon jött ki a boxból.
A nagyobb csapatok még vártak egy keveset, így
az edzés elején Garbriel Bortoleto és Franco Colapinto előzgette egymást az élen, miközben mögöttük Hülkenberg, Antonelli és Hadjar volt a sorrend.
Majd' húsz perc elteltével aztán elkezdtek a pályára szivárogni a nagymenők is. Előbb Fernando Alonso autózott egy leggyorsabb kört (1:11.082), amit aztán Lando Norris egy 1:10.282 perces körrel fejelt meg, amivel több mint 7 tizedet vert Verstappenre és közel két tizedet, az összetettben élen álló Oscar Piastrira.
A két Mercedes félóra után ezredmásodpercre azonos idővel állt 1:11:267-el állt a 6. és a 7. helyen. Ekkorra már kezdett helyreállni a rend az élen, hiszen az első három sorrendje Norris, Piastri és Verstappen volt. Majd előbb Hamilton a Ferrarival, utána rögtön pedig Oliver Bearman, a Haas pilótája előzte meg a hollandot.
Az edzés 32. percében Oscar Piastri tört az élre (1:10.120), megelőzve a kedvenc pályán versenyző csapattársát, Lando Norrist.
Esteban Oconnak és Liam Lawsonnak is a kedvencei közé tartozik a holland pálya: a francia pilóta 2016-ban, míg az új-zélandi 2023-ban debütált az F1-ben éppen Zandvoortban.
George Russell először a 38. percben hallatott igazán magáról, amikor a harmadik időt autózva bejött a két McLaren mögé.
A két Ferrari szemre nem teljesített rosszul, hiszen 40 perc elteltével Charles Leclerc az 5., Lewis Hamilton pedig a 6. helyen állt, azonban előbbinek is kereken fél másodperc volt a lemaradása az élen álló Piastrival szemben. A legszembetűnőbb talán az volt, hogy a hazai pályán versenyző Verstappen 15 perccel a vége előtt közel 6 tizedre az élen állótól csak a nyolcadik volt.
Az utolsó bő tíz percre aztán már előkerültek a lágy gumik, és Lando Norris rögöt repesztett is egy 1:08.972 perces szuperidőt, ami alig maradt el az abszolút pályarekordtól. A harmadik helyre feljövő George Russell a péntekhez hasonlóan megint centikkel került el egy balesetet: a mögötte gyors körön száguldó Alonso váratlanul a box felé vette az irányt, miközben a brit és a csapata talán azon tanakodott, hogy behívja-e a pilótát. Ez nagyon meleg volt...
A két McLaren végül hatalmas fölénnyel nyert, Verstappen az 5., Leclerc a 6., Alonso a 10., míg Hamilton csak a 14. idővel készülhet a szombat délután 15 órakor kezdődő időmérőre.