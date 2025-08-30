Live
Ez kegyetlenül egyértelmű volt. A két McLaren, azaz Lando Norris és Oscar Piastri szó szerint agyonverte a teljes mezőnyt a Holland Nagydíj harmadik, pénteki szabadedzésén. A brit pilóta a pályacsúcshoz közeli idővel volt a leggyorsabb, és csak az ausztrál csapattársa tudta vele tartani a lépést. Mindenki más fényévnyi távolságban volt tőlük.

Landon Norris bődületes idővel, az abszolút pályacsúcshoz közeli körrel nyerte a vasárnapi Holland Nagydíj harmadik, egyben utolsó szabadedzését Zandvoortban. Legközelebb hozzá csapattársa, az összetettben vezető Oscar Piastri volt, míg a harmadikként záró George Russell már közel egy másodperces hátránnyal zárt.

Lando Norris of McLaren during the second practice ahead of the Formula 1 Grand Prix of The Netherlands at Circuit Zandvoort in Zandvoort, Netherlands on August 29, 2025. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto) (Photo by Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP)
Lando Norris tempóját senki nem tudta tartani a harmadik zandvoorti szabadedzésen
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Pár perc csúszással kezdődött az utolsó gyakorlás az Északi-tenger mellett fekvő Forma-1-es pályán, mivel kora délelőtt ismét egy kiadós eső zúdult a 3,4 kilométeres aszfaltcsíkra. Szerencsére a kezdés előtt nem sokkal elállt az eső, kisütött a nap, így a legbátrabbak, például a pénteken komoly balesetet szenvedő Lance Stroll már rögtön átmeneti gumikon jött ki a boxból.

Kezdetben a kicsik parádéztak

A nagyobb csapatok még vártak egy keveset, így 

az edzés elején Garbriel Bortoleto és Franco Colapinto előzgette egymást az élen, miközben mögöttük Hülkenberg, Antonelli és Hadjar volt a sorrend.

 Majd' húsz perc elteltével aztán elkezdtek a pályára szivárogni a nagymenők is. Előbb Fernando Alonso autózott egy leggyorsabb kört (1:11.082), amit aztán Lando Norris egy 1:10.282 perces körrel fejelt meg, amivel több mint 7 tizedet vert Verstappenre és közel két tizedet, az összetettben élen álló Oscar Piastrira.

A két Mercedes félóra után ezredmásodpercre azonos idővel állt 1:11:267-el állt a 6. és a 7. helyen. Ekkorra már kezdett helyreállni a rend az élen, hiszen az első három sorrendje Norris, Piastri és Verstappen volt. Majd előbb Hamilton a Ferrarival, utána rögtön pedig Oliver Bearman, a Haas pilótája előzte meg a hollandot.

Piastri Norris előtt

Az edzés 32. percében Oscar Piastri tört az élre (1:10.120), megelőzve a kedvenc pályán versenyző csapattársát, Lando Norrist.

Esteban Oconnak és Liam Lawsonnak is a kedvencei közé tartozik a holland pálya: a francia pilóta 2016-ban, míg az új-zélandi 2023-ban debütált az F1-ben éppen Zandvoortban.

George Russell először a 38. percben hallatott igazán magáról, amikor a harmadik időt autózva bejött a két McLaren mögé.

 A két Ferrari szemre nem teljesített rosszul, hiszen 40 perc elteltével Charles Leclerc az 5., Lewis Hamilton pedig a 6. helyen állt, azonban előbbinek is kereken fél másodperc volt a lemaradása az élen álló Piastrival szemben. A legszembetűnőbb talán az volt, hogy a hazai pályán versenyző Verstappen 15 perccel a vége előtt közel 6 tizedre az élen állótól csak a nyolcadik volt.

Lando Norris brutális időt autózott

Az utolsó bő tíz percre aztán már előkerültek a lágy gumik, és Lando Norris rögöt repesztett is egy 1:08.972 perces szuperidőt, ami alig maradt el az abszolút pályarekordtól. A harmadik helyre feljövő George Russell a péntekhez hasonlóan megint centikkel került el egy balesetet: a mögötte gyors körön száguldó Alonso váratlanul a box felé vette az irányt, miközben a brit és a csapata talán azon tanakodott, hogy behívja-e a pilótát. Ez nagyon meleg volt...

A két McLaren végül hatalmas fölénnyel nyert, Verstappen az 5., Leclerc a 6., Alonso a 10., míg Hamilton csak a 14. idővel készülhet a szombat délután 15 órakor kezdődő időmérőre.

Brutális büntetést kapott a vb-éllovas a súlyos szabálytalanság után – videó
Dráma a Holland Nagydíjon: rommá tört az egyik autó, leállították az edzést
Max Verstappent nagyon megverték, zűrzavarral kezdődött a Holland Nagydíj

 

