Landon Norris bődületes idővel, az abszolút pályacsúcshoz közeli körrel nyerte a vasárnapi Holland Nagydíj harmadik, egyben utolsó szabadedzését Zandvoortban. Legközelebb hozzá csapattársa, az összetettben vezető Oscar Piastri volt, míg a harmadikként záró George Russell már közel egy másodperces hátránnyal zárt.

Lando Norris tempóját senki nem tudta tartani a harmadik zandvoorti szabadedzésen

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Pár perc csúszással kezdődött az utolsó gyakorlás az Északi-tenger mellett fekvő Forma-1-es pályán, mivel kora délelőtt ismét egy kiadós eső zúdult a 3,4 kilométeres aszfaltcsíkra. Szerencsére a kezdés előtt nem sokkal elállt az eső, kisütött a nap, így a legbátrabbak, például a pénteken komoly balesetet szenvedő Lance Stroll már rögtön átmeneti gumikon jött ki a boxból.

Kezdetben a kicsik parádéztak

A nagyobb csapatok még vártak egy keveset, így

az edzés elején Garbriel Bortoleto és Franco Colapinto előzgette egymást az élen, miközben mögöttük Hülkenberg, Antonelli és Hadjar volt a sorrend.

Majd' húsz perc elteltével aztán elkezdtek a pályára szivárogni a nagymenők is. Előbb Fernando Alonso autózott egy leggyorsabb kört (1:11.082), amit aztán Lando Norris egy 1:10.282 perces körrel fejelt meg, amivel több mint 7 tizedet vert Verstappenre és közel két tizedet, az összetettben élen álló Oscar Piastrira.

A két Mercedes félóra után ezredmásodpercre azonos idővel állt 1:11:267-el állt a 6. és a 7. helyen. Ekkorra már kezdett helyreállni a rend az élen, hiszen az első három sorrendje Norris, Piastri és Verstappen volt. Majd előbb Hamilton a Ferrarival, utána rögtön pedig Oliver Bearman, a Haas pilótája előzte meg a hollandot.

The McLarens are setting the pace at the halfway point in FP3



Norris 1m 10.262s

Piastri +0.071s

Hamilton +0.304s

Bearman +0.364s

Verstappen +0.441s#F1 #DutchGP pic.twitter.com/u5FU6upOHq — Formula 1 (@F1) August 30, 2025

Piastri Norris előtt

Az edzés 32. percében Oscar Piastri tört az élre (1:10.120), megelőzve a kedvenc pályán versenyző csapattársát, Lando Norrist.

Esteban Oconnak és Liam Lawsonnak is a kedvencei közé tartozik a holland pálya: a francia pilóta 2016-ban, míg az új-zélandi 2023-ban debütált az F1-ben éppen Zandvoortban.

George Russell először a 38. percben hallatott igazán magáról, amikor a harmadik időt autózva bejött a két McLaren mögé.

A két Ferrari szemre nem teljesített rosszul, hiszen 40 perc elteltével Charles Leclerc az 5., Lewis Hamilton pedig a 6. helyen állt, azonban előbbinek is kereken fél másodperc volt a lemaradása az élen álló Piastrival szemben. A legszembetűnőbb talán az volt, hogy a hazai pályán versenyző Verstappen 15 perccel a vége előtt közel 6 tizedre az élen állótól csak a nyolcadik volt.