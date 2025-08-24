Live
Mint ismert, a hatszoros MotoGP-világbajnok spanyol Marc Márquez körrekorddal nyerte a gyorsaságimotoros-vb magyarországi fordulójának szombati időmérő edzését a MotoGP-ben a Balaton Parkban, így a délutáni sprintfutamon és a vasárnapi Magyar Nagydíjon is ő rajtolhat majd a pole pozícióból. Kis híja volt azonban annak, hogy nem az eredményekről, hanem egy szörnyű tragédiáról kellett beszámolni, ugyanis Pedro Acosta balesete után centiken múlott egy operatőr élete.

A MotoGP szombaton hozott nyilvánosságra egy felvételt, amelyen jól látszik, hogy Pedro Acosta KTM-je kis híján eltalálta az egyik operatőrt a Magyar Nagydíj időmérőjén, csak centiken múlott a tragédia.

MotoGP, operatőr,
Az operatőr felé szállt Acosta motorja, centiken múlott a tragédia
Fotó: Facebook

Centiken múlott az operatőr élete a Magyar Nagydíjon

Ami a versenyt illeti, a Ducati 32 éves klasszisa, Marc Márquez  1:36.518 perces idővel bizonyult a leggyorsabbnak a kvalifikáción, ez pedig pályarekord. A vb-pontversenyben is éllovas Márquez mögött az olasz Marco Bezzecchi (Aprilia) zárta másodikként az időmérőt, és befért még az első sorba a harmadikként végző, szintén olasz Fabio Di Giannantonio (Ducati).

Nem volt ennyire szerencsés Pedro Acosta, aki szinte az egész hétvégén nagy csatát vívott Marc Márquezzel. A honfitársát a szabadedzéseken szorongató Acosta ugyanis a Q2 elején bukott, amikor a motor első kereke vibrálni kezdett.

A beszámolók és a videók tanulsága szerint a KTM az irányíthatatlan bukása után a kavicságyon átcsapódva a védőhálón is átjutott, és eltalálta a MotoGP egyik kameráját, mielőtt a védőfalon landolt. A kamerát kezelő operatőr csodával határos módon sértetlenül megúszta a történteket.

A nyolcas kanyar – ahol a baleset történt – , a pálya nagy sebességű íve több pilótát is megtréfált a hétvége során.

A szörnyű baleset és a nagy ijedtség után Acosta nem feledkezett meg az operatőrről, akinek ajándékot is adott. A Joao névre hallgató férfi láthatón jól van, és nagyon boldog volt, hogy épp bőrrel megúszta az esetet.

