Nagy bejelentés történt a száguldó cirkuszban. A jövő évi idénynyitó Ausztrál Nagydíjon lelátót neveznek el a Forma-1-es pontversenyben jelenleg vezető Oscar Piastriról.

A McLaren 24 éves pilótája, Oscar Piastri Melbourne-ben született, bár az Albert Parkban egyelőre nem termett számára babér – háromszor indult itt, de egyszer sem sikerült dobogóra állnia.

Oscar Piastri of the McLaren F1 Team celebrates on the podium during the race of the Hungarian GP, the 14th round of the Formula 1 World Championship in Hungaroring, Mogyorod, Central Hungary, Hungary, on August 3, 2025. (Photo by Andrea Diodato/NurPhoto) (Photo by Andrea Diodato / NurPhoto via AFP)
Oscar Piastriról lelátót neveznek el Melbourne-ben
Fotó: ANDREA DIODATO / NurPhoto

Lelátót neveznek el Oscar Piastriról

Piastri a mostani szezonban eddig hat futamot nyert és 14 forduló után kilenc ponttal vezet összetettben brit csapattársa, Lando Norris előtt, azaz elképzelhető, hogy világbajnokként áll majd rajthoz 2026 első versenyén - írja az MTI.

„Szürreális érzés, soha nem gondoltam, hogy ez megtörténik - mondta a célegyenesben álló lelátó névadásáról a versenyző. - A támogatás hihetetlen és alig várom, hogy jövő márciusra minden összeálljon."

A létesítményben a világbajnok Jack Brabham és Alan Jones, valamint a szintén ausztrál, már visszavonult Mark Webber és Daniel Ricciardo nevét is viseli egy-egy lelátórész.

