A McLaren 24 éves pilótája, Oscar Piastri Melbourne-ben született, bár az Albert Parkban egyelőre nem termett számára babér – háromszor indult itt, de egyszer sem sikerült dobogóra állnia.

Oscar Piastriról lelátót neveznek el Melbourne-ben

Fotó: ANDREA DIODATO / NurPhoto

Piastri a mostani szezonban eddig hat futamot nyert és 14 forduló után kilenc ponttal vezet összetettben brit csapattársa, Lando Norris előtt, azaz elképzelhető, hogy világbajnokként áll majd rajthoz 2026 első versenyén - írja az MTI.

„Szürreális érzés, soha nem gondoltam, hogy ez megtörténik - mondta a célegyenesben álló lelátó névadásáról a versenyző. - A támogatás hihetetlen és alig várom, hogy jövő márciusra minden összeálljon."

A létesítményben a világbajnok Jack Brabham és Alan Jones, valamint a szintén ausztrál, már visszavonult Mark Webber és Daniel Ricciardo nevét is viseli egy-egy lelátórész.