A Forma-1-ben a 2026-os szezonban debütáló Cadillac kedden jelentette be, hogy a finn Valtteri Bottas, valamint a mexikói Sergio Pérez lesz a csapat két pilótája.

Sergio Pérez jövőre visszatér a Forma-1-es rajtrácsra

Fotó: Hasan Bratic/Anadolu via AFP

A száguldó cirkuszba való visszatérés lehetőségét mind a két pilóta kereste már egy ideje, miután Pérezt a Red Bull, Bottast pedig a Sauber bocsátotta el a 2024-es szezon végén.

Pérez úgy érzi, nincs mit bizonyítania

A 35 éves mexikói pilóta a 2024-es szezont remekül kezdte, mivel az első öt futamon négyszer is dobogóra állhatott. Ezt követően azonban borzalmasan teljesített az év hátralévő részében, 19 futamot hozott le dobogós helyezés nélkül, így a szezon végén kirúgták a Red Bulltól.

Pérez helyére az új-zélandi Liam Lawson került a Red Bullhoz, azonban a 23 éves pilótát két nullázós futam után elküldték az energiaitalos istállótól, a helyére Cunoda Júkit hozták a Racing Bullstól, de a japán pilóta sem váltotta meg a világot, a legjobb helyezése egy 9. hely volt a Bahreini Nagydíjon – az is még áprilisban.

Korábban Pérez vezette a Red Bull második autóját, az abban tapasztalt folyamatos nehézségek pedig most bizonyítják, hogy milyen egyedülálló nyomás nehezedett rá.

Nem érzem, hogy bármit is bizonyítanom kellene. Nem csak a jelenlegi pilóták vagy a következő pilóták miatt, akik a helyemre ültek a Red Bullban. Most már mindenki elfelejtette, de mentálisan nagyon nehéz helyzet volt, folyamatosan alkalmazkodni, önbizalmat építeni, ez egy nagyon különleges kihívás”

– idézi a RacingNews365 a Cadillac színeiben jövőre visszatérő Sergio Pérezt, aki a saját teljesítményével kapcsolatban kiemelte, hogy elég csak megnézni, hány pontot szereztek a Red Bull pilótái az idei szezonban.

Two paths. One call of destiny.

The Cadillac Formula 1 Team's future begins with them. pic.twitter.com/4r9g6IsDW1 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) August 26, 2025

Pérez elmondta azt is, hogy nem azért tér vissza, hogy bizonyítson, hanem mert szeretné újra felfedezni a Forma-1 iránti szenvedélyét. Márpedig a Cadillac projektjéhez való csatlakozás egy új kezdetet jelent, távol a rajtrács legelején zajló küzdelmektől.

Számomra ez inkább egy visszatérés a sport élvezete miatt. Élvezni akarom a sportot, amelyet szeretek, amely oly sokat adott nekem. Nem engedhettem meg magamnak, hogy úgy távozzak a sportból, ahogy távoztam, ezért térek vissza ezzel az új projekttel, ami remélem, hogy nagyon sikeres lesz. De mindenekelőtt élvezni akarom ezt a visszatérést”

– tette hozzá Sergio Pérez, aki pályafutása során 281 Forma-1-es nagydíjból hatot megnyert, összesen pedig 39 dobogós helyezést hozott össze.