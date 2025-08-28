Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Trump hatalmas pofont adott Indiának, csak úgy csattant!

Link másolása
Vágólapra másolva!
Sergio Pérez, a Cadillac színeiben jövőre visszatérő mexikói pilóta úgy érzi, nincs mit bizonyítania a Forma-1-ben. Pérez meggyőződését csak tovább erősíti, hogy a helyére érkező pilóták folyamatosan szenvednek a Red Bullnál.

A Forma-1-ben a 2026-os szezonban debütáló Cadillac kedden jelentette be, hogy a finn Valtteri Bottas, valamint a mexikói Sergio Pérez lesz a csapat két pilótája. 

Pérez, Mexican driver Sergio Perez of Oracle Red Bull Racing competes during the Formula 1 Grand Prix of the United Arab Emirates at the Circuit of Abu Dhabi on December 07, 2024 in Abu Dhabi, United Arab Emirates. Hasan Bratic / Anadolu (Photo by Hasan Bratic / Anadolu via AFP)
Sergio Pérez jövőre visszatér a Forma-1-es rajtrácsra
Fotó: Hasan Bratic/Anadolu via AFP

A száguldó cirkuszba való visszatérés lehetőségét mind a két pilóta kereste már egy ideje, miután Pérezt a Red Bull, Bottast pedig a Sauber bocsátotta el a 2024-es szezon végén.

Pérez úgy érzi, nincs mit bizonyítania

A 35 éves mexikói pilóta a 2024-es szezont remekül kezdte, mivel az első öt futamon négyszer is dobogóra állhatott. Ezt követően azonban borzalmasan teljesített az év hátralévő részében, 19 futamot hozott le dobogós helyezés nélkül, így a szezon végén kirúgták a Red Bulltól. 

Pérez helyére az új-zélandi Liam Lawson került a Red Bullhoz, azonban a 23 éves pilótát két nullázós futam után elküldték az energiaitalos istállótól, a helyére Cunoda Júkit hozták a Racing Bullstól, de a japán pilóta sem váltotta meg a világot, a legjobb helyezése egy 9. hely volt a Bahreini Nagydíjon – az is még áprilisban. 

Korábban Pérez vezette a Red Bull második autóját, az abban tapasztalt folyamatos nehézségek pedig most bizonyítják, hogy milyen egyedülálló nyomás nehezedett rá. 

Nem érzem, hogy bármit is bizonyítanom kellene. Nem csak a jelenlegi pilóták vagy a következő pilóták miatt, akik a helyemre ültek a Red Bullban. Most már mindenki elfelejtette, de mentálisan nagyon nehéz helyzet volt, folyamatosan alkalmazkodni, önbizalmat építeni, ez egy nagyon különleges kihívás” 

– idézi a RacingNews365 a Cadillac színeiben jövőre visszatérő Sergio Pérezt, aki a saját teljesítményével kapcsolatban kiemelte, hogy elég csak megnézni, hány pontot szereztek a Red Bull pilótái az idei szezonban. 

Pérez elmondta azt is, hogy nem azért tér vissza, hogy bizonyítson, hanem mert szeretné újra felfedezni a Forma-1 iránti szenvedélyét. Márpedig a Cadillac projektjéhez való csatlakozás egy új kezdetet jelent, távol a rajtrács legelején zajló küzdelmektől. 

Számomra ez inkább egy visszatérés a sport élvezete miatt. Élvezni akarom a sportot, amelyet szeretek, amely oly sokat adott nekem. Nem engedhettem meg magamnak, hogy úgy távozzak a sportból, ahogy távoztam, ezért térek vissza ezzel az új projekttel, ami remélem, hogy nagyon sikeres lesz. De mindenekelőtt élvezni akarom ezt a visszatérést” 

– tette hozzá Sergio Pérez, aki pályafutása során 281 Forma-1-es nagydíjból hatot megnyert, összesen pedig 39 dobogós helyezést hozott össze. 

  • kapcsolódó cikkek:
Sergio Pérez visszatér a Forma-1-be!
Ebben a csapatban tér vissza Sergio Pérez a Forma-1-be
Belerúgtak az F1-es sztárba: „Jobban szereti a pénzt, mint a versenyzést”
A John Wick-filmek sztárja dokumentumfilmet forgat a Forma-1-ről

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!