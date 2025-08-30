A frászt hozta George Russelre és a Mercedes csapatra Oscar Piastri, aki figyelmetlenül manőverezett a boxutcában a vasárnapi Holland Nagydíj pénteki szabadedzésén. Az FIA nem is sokat gondolkodott, szombatra kiszabtak egy igencsak borsos pénzbüntetést az ausztrálra.

Piastri nem csak a pályán manőverezett

Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Piastri súlyos büntetése

Az ausztrál pilóta a péntek délutáni második szabadedzésen a piros zászló alatt hajtott be a boxutcába. A saját garázsa elé azonban nem tudott egyből beállni, mert ott volt egy emelő. A szerelők jelezték neki, hogy kerülje ki balról és álljon a másik garázs elé. Piastri ezért kivágott balra a gyors sávba, majd bekanyarodott a helyére. Csakhogy arra nem figyeltek a McLaren boxa előtt, hogy hátulról érkezik George Russell, akinek egy hatalmasat kellett fékeznie, hogy elkerülje az ütközést.

Russell and Piastri having a moment in the pit lane during FP2 😮💥



George was not best pleased! #F1 #DutchGP pic.twitter.com/PAjRpYQKre — Formula 1 (@F1) August 29, 2025

„**** Jézus... oh, Istenem” – mondta Russel a rádióban, akitől rögtön kérdezték, hogy mi történt.

„Egy McLaren keresztbe vágott előtte a gyors sávban” – jött a válasz a Mercedes egyik emberétől.

„Piastri befordult a boxába, és, amikor elmentem volna mellette balról, belém fordult. Talán halljátok a hangomon, hogy nem számítottam rá” – mondta Russell a rádióba.

Az FIA a felvételeket megnézéve és a résztvevőket meghallgatva 5000 eurós, azaz mintegy 2 millió forintos bírságot szabott ki Piastrira. A McLaren csapat egyébként szó nélkül elismerte, hogy hibáztak, figyelmetlenek voltak, amikor Piastrit a manőverre kérték.

A Forma-1 világbajnoki sorozat a nyári szünet után a hollandia Zandvoortban folytatódik ezen a hétvégén. Szombaton (azaz ma) 11.30-12.30 között a harmadik szabadedzésre, majd 15 és 16 óra között az időmérőre kerül sor. A Holland Nagydíjat vasárnap 15 órától rendezik.