Oscar Piastri egy pillanatra felidézte a McLarenes csapattársa, Lando Norris elleni idei küzdelmét, a Forma-1-es világbajnoki címért folyó csata pedig tíz futammal a szezon vége előtt kiegyenlítettnek mondható (kilenc pont hátránya van Norrisnak Piastrival szemben). Bár voltak drámai pillanatok, például egy ütközés a Kanadai Nagydíjon, valamint szoros helyzetek az osztrák és magyar futamokon, a két pilóta továbbra is szívélyes kapcsolatot ápol. A Holland Nagydíjjal folytatódó szezon előtt Piastri további betekintést nyújtott a csapaton belüli környezetbe, és abba, hogy a két McLaren-pilóta hogyan egyensúlyozza az egyéni címért folytatott küzdelmét a csapat közös céljaival.

Piastri és Norris nagy csatákat vívnak egymással

Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Piastri szerint a legfontosabb az egyensúly megtalálása

„A kapcsolatunk nem igazán változott” – magyarázta Piastri, a McLaren hivatalos weboldalának adott interjúban. „Igen, az idei versenykörnyezet eléggé más, de a kapcsolatunk nagyjából ugyanaz. Ahogy együtt dolgozunk, ahogy megpróbáljuk segíteni a csapatot, és mit várunk el az autótól, mind ugyanaz. Azt hiszem, mindketten nagyon is tudatában vagyunk annak, hogy hosszú távon sikereket akarunk elérni ezzel a csapattal. Ez egyikünk számára sem vész el. Az egészséges verseny természetesen fontos, de fontos, hogy a csapat egységes maradjon, és azt hiszem, ez mindkettőnk fejében ott van.”

Piastri, aki a harmadik szezonját tölti az F1-ben, Norris hetedikével szemben, általánosabban is beszélt arról, hogyan birkózott meg a világbajnoki címért folytatott küzdelem súlyával. „Azt mondanám, hogy jól kezeltem, de ez az évnek az a része, amikor nem igazán nagy a nyomás a bajnoki címért folytatott küzdelemben” – jegyezte meg. „Ebben a szakaszban az ember úgy szeretne nekivágni a hétvégének, hogy a lehető legtöbbet hozza ki belőle, ahelyett, hogy a bajnokság egészére gondolna. Szóval igen, azt hiszem, jól kezeltem a helyzetet, de nem igazán koncentráltam rá.” A jövőre nézve azonban Piastri elismerte: „A nyomás innentől csak fokozódni fog. Amikor elérkezünk az év vége felé, akkor fog fokozódni a nyomás.”