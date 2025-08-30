Míg a híres, ismert embereknek korábban csak arra kellett magukat trenírozniuk, hogy olyan szalagcímekben köszön vissza a nevük, amikhez semmi közük, netán olyan szavakat adnak a szájukba, amit soha nem mondtak, addig a mesterséges intelligencia (MI) fejlődése szélesre tárta az álhírgyárak kapuit. Így már azon is alig kell meglepődni, ha valakinek, mondjuk egy Forma-1-es csapatfőnöknek egy pornófilmben tűnik fel a feje.

A Mercedes Forma-1-es csapatának főnöke, Toto Wolff még az arcával eladott deepfake pornón is jól szórakozik

Fotó: ANDREA DIODATO / NurPhoto

Toto Wolff, a pornósztár

A Mercedes AMG-Petronas csapatfőnöke, Toto Wolff, például pont így járt. A német sportvezető azonban meglepően lazán kezeli a helyzetet, legalábbis ez derül ki a GP Blognak adott interjúból. Az MI-vel készült képek és videók kapcsán azt mondta, hogy úgy látszik, a róla készült tartalmaknak nem a fiatal netezők, sokkal inkább a felnőtt korcsoport a célcsportja.

Időnként persze én is szétnézek a neten, és látom az MI-vel rólam készült fotókat. Komolyan mondom, valahol szórakoztat is. Aztán ott vannak a deep fake holmik, tudomásom szerint van olyan pornófilm is, amiben az arcommal szerepelek

– mondta Wolff, akit nem különösebben zavar a dolog.

„Amíg jól nézek ki és jól teljesítek a filmben, addig nem zavar” – válaszolta nevetve, sőt még azt is elárulta, hogy a háromszoros világbajnok, Niki Lauda mindig végignézte a felnőtt filmeket, és a végén nagyon sajnálta a hölgyeket, akiket az események végeztével csak úgy faképnél hagytak az urak.

Ez is az F1 sikerességét jelzi

Wolff beszélt arról is, hogy gyakran kiforgatják a szavait, illetve adnak olyan mondatokat a szájába, amiket sosem mondott, de már megtanult ezeken túllépni, nem csinál belőlük ügyet. Szerinte az, hogy az internet tele van Forma-1-es hírekkel, és emberek veszik a fáradtságot, hogy álhíreket és álvideókat gyártsanak, azt jelzi, hogy a sportág rendkívül népszerű, és, ami fontos, egyre népszerűbb a fiatalok körében.

Sokkal jobb, ha deepfake pornókat gyártanak rólunk, mintha senkit nem érdekelne, amit csinálunk

– tette hozzá.

