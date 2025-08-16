Live
Brutális helyszíni fotók a szörnyű balesetről: több embert is kórházba kellett szállítani

Nehéz idők járnak a nem is olyan régen még verhetetlennek hitt Red Bull csapatra. Az osztrák csapat csak negyedik a konstruktőrök versenyében, és az egyéni vb-címre is igen kevés az esélyük. Ralf Schumacher szerint évekbe fog telni, mire ismét a régi Red Bullt láthatják a pályán a szurkolók.

Húsz éves fennállása talán legnehezebb időszakában van a Red Bull Racing. A hatszoros konstruktőri világbajnok csapat, amelyik 2010 óta nyolc egyéni világbajnoki címet is bezsebelt, az idei szezonban 14 futam után csak a negyedik a tervezők versenyében, amihez hasonlóan gyenge szereplésre 2015 óta nem volt példa. 

Formula 1 driver Max Verstappen of Red Bull Racing participates in the Formula 1 Moet & Chandon Belgium Grand Prix 2025 at the Circuit Spa Francorchamps during the 2025-2026 season in Spa, Belgium, on July 27, 2025. (Photo by Marcel van Dorst / EYE4images/NurPhoto) (Photo by Marcel van Dorst / NurPhoto via AFP)
Idő kell, amíg újra magára talál a Red Bull
Fotó: Marcel van Dorst/NurPhoto via AFP

Megviselték a botrányok a Red Bullt

A 2024 márciusában kitört Christian Horner-féle botrányt több mint egy évig hurcolta magával a csapat, és az angol csapatfőnök idén nyári kirúgása sem oldott meg mindent egy csapásra. Továbbra is téma a négyszeres világbajnok Max Verstappen távozása, aki jelenleg egyedül tartja víz fölött a csapatot, pilótatársa, a japán Cunoda Juki ugyanis eddig mindössze 10 ponttal szállt be a közösen elért 194 pontba. Ráadásul idén már a sztártervező, Adrian Newey is a rivális Aston Martinnak dolgozik.

De legalább már van új csapatfőnök Laurent Mekies személyében, és a korábbi F1-es versenyző, Ralf Schumacher szerint máris látszanak pozitív változások a francia érkeztével.

„Visszahozta a régi Red Bull-érzést. Újból megközelíthető, nyitott és emberi lett a csapat, eltűnt a mindent erőből attitűd” – mondta a hatszoros GP-győztes német. 

Biztatni ugyanakkor nem biztatott senkit: meglátása szerint legalább 2-3 év türelmes és célirányos munkára lesz szükség, hogy ismét a régi fényében tündököljön a csapat.

 És egy tanáccsal is szolgált, ami hatalmas dicséret a Red Bull fiókcsapatára, a Racing Bullsra nézve.

„Stabil az autójuk, bármilyen körülmények között jól vezethető, nagyszerű munkát végeznek. Ugyanez igaz a pilótáikra. Egy barátságos csapat, nagyszerű vezetéssel. Van mit tanulnia tőlük a Red Bullnak.”

