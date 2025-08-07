A Red Bull pilótaprogramjának történetében még egyetlen versenyző sem ért el olyan gyenge eredménysorozatot, mint amit jelenleg Júki Cunoda produkál.
A japán pilóta, aki 2025-ben az osztrák istálló színeiben mutatkozott be hazai Forma-1-es futamán, katasztrofális statisztikát tudhat magáénak - szúrta ki a Motorsport.
A Magyar Nagydíjon elért 17. helyezésével ugyanis minden idők legrosszabb pontszerző, jobban mondva pontot nem szerző sorozatát érte Red Bull versenyzőként. A Monacói Nagydíj óta egyetlen alkalommal sem tudott a legjobb tíz között végezni, ami kizárólag a kieséseket nem számítva példátlan teljesítmény az osztrák csapat történetében.
Ez idő alatt a legjobb eredménye mindössze a 12. hely volt a Kanadai Nagydíjon, míg kétszer is 13. lett - először Spanyolországban, majd Belgiumban. A Brit Nagydíjon 15., az Osztrák Nagydíjon 16. helyen zárt, Monacóban és Budapesten pedig egyaránt 17. lett.