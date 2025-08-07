Live
Biztosan nem így tervezte az idei évet a japán sztárpilóta. A Red Bull eddigi versenyzői közül ugyanis még nem volt olyan, aki annyira rosszul kezdte volna szereplését, mint Júki Cunoda.

A Red Bull pilótaprogramjának történetében még egyetlen versenyző sem ért el olyan gyenge eredménysorozatot, mint amit jelenleg Júki Cunoda produkál.

Yuki Tsunoda of Japan drives the (22) Oracle Red Bull Racing RB21 Honda RBPT during the Formula 1 Lenovo Hungarian Grand Prix 2025 in Budapest, Hungary, on August 3, 2025. (Photo by Gabriele Lanzo/Alessio Morgese/NurPhoto) (Photo by Gabriele Lanzo / NurPhoto via AFP)
Júki Cunoda egyelőre szenved a Red Bull-lal
Fotó: GABRIELE LANZO / NurPhoto

Soha nem kezdett ilyen rosszul a Red Bullban, mint Júki Cunoda

A japán pilóta, aki 2025-ben az osztrák istálló színeiben mutatkozott be hazai Forma-1-es futamán, katasztrofális statisztikát tudhat magáénak - szúrta ki a Motorsport.

 A Magyar Nagydíjon elért 17. helyezésével ugyanis minden idők legrosszabb pontszerző, jobban mondva pontot nem szerző sorozatát érte Red Bull versenyzőként. A Monacói Nagydíj óta egyetlen alkalommal sem tudott a legjobb tíz között végezni, ami kizárólag a kieséseket nem számítva példátlan teljesítmény az osztrák csapat történetében.

Ez idő alatt a legjobb eredménye mindössze a 12. hely volt a Kanadai Nagydíjon, míg kétszer is 13. lett - először Spanyolországban, majd Belgiumban. A Brit Nagydíjon 15., az Osztrák Nagydíjon 16. helyen zárt, Monacóban és Budapesten pedig egyaránt 17. lett.

