A Red Bull pilótaprogramjának történetében még egyetlen versenyző sem ért el olyan gyenge eredménysorozatot, mint amit jelenleg Júki Cunoda produkál.

Júki Cunoda egyelőre szenved a Red Bull-lal

Fotó: GABRIELE LANZO / NurPhoto

Soha nem kezdett ilyen rosszul a Red Bullban, mint Júki Cunoda

A japán pilóta, aki 2025-ben az osztrák istálló színeiben mutatkozott be hazai Forma-1-es futamán, katasztrofális statisztikát tudhat magáénak - szúrta ki a Motorsport.

A Magyar Nagydíjon elért 17. helyezésével ugyanis minden idők legrosszabb pontszerző, jobban mondva pontot nem szerző sorozatát érte Red Bull versenyzőként. A Monacói Nagydíj óta egyetlen alkalommal sem tudott a legjobb tíz között végezni, ami kizárólag a kieséseket nem számítva példátlan teljesítmény az osztrák csapat történetében.

Ez idő alatt a legjobb eredménye mindössze a 12. hely volt a Kanadai Nagydíjon, míg kétszer is 13. lett - először Spanyolországban, majd Belgiumban. A Brit Nagydíjon 15., az Osztrák Nagydíjon 16. helyen zárt, Monacóban és Budapesten pedig egyaránt 17. lett.