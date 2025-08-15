Schumacherhez hasonlította magát a Mercedes F1-es pilótája

George Russel 2017-ben került be a Mercedes juniorprogramjába, ezt követően sikert aratott a GP3-ban, majd az F2-ben nyert bajnoki címei után sokan Lewis Hamilton utódjaként tekintettek rá az istállónál.

George Russell Michael Schumacherhez hasonlította magát

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A brit pilóta F1-es pályafutása kezdetén három szezont töltött kölcsönben a szenvedő Williamsnél, majd 2022-ben kapta meg a lehetőséget a Mercedesnél, pont abban az időszakban, ami egybeesett a talajhatású autók korszakának kezdetével az F1-ben.

A Mercedes az utóbbi években sokat küszködik, a csapat már korántsem olyan domináns, mint amikor 2014 és 2021 között sorozatban nyolc konstruktőri világbajnoki címet nyert. Russellnek az idei szezonban sincs világbajnoki címre alkalmas autója, a brit pilóta ennek ellenére már nyert egy futamot az idei szezonban, mellette pedig ötször dobogóra állhatott.

Russell a Motorsportnak elmondta, hogy a bajnokesélyes autóra való várakozás továbbra is motiváltan tartja.

Igen, biztosan. Határozottan jobban vágyom arra, hogy megpróbáljak teljesíteni. Reméltem, hogy hét szezon után legalább egy évet a bajnoki címért harcolhatok. Amikor csatlakoztam a Mercedeshez, azt gondoltam, hogy minden évben a bajnoki címért fogunk küzdeni. Sajnos nem így alakult”

– mondta a 27 éves brit pilóta.

Ahogy a mondás tartja, a nyomor szereti a társaságot, Russell pedig nincs egyedül jelenlegi nehéz helyzetében. A 2018-as F2-bajnok kiemelte, hogy Charles Leclerc-nek is hasonló a sorsra a Ferrarinál.

Michael Schumacher (jobbra) sokáig nem volt sikeres a Ferrarinál

Fotó: Patrick Hertzog/AFP

„Charles esetében is ugyanez történt” – mutatott rá Russel, aki kiemelte, hogy a dolgok honfitársa, Lando Norris javára alakultak.

Két éve senki sem jósolta, hogy a McLaren ekkora előrelépést tesz. Lando öt évet töltött velük, és sosem harcolt ellenük. Szóval el kell fogadni azt a tényt, hogy ilyen az F1 természete. Ez mindig is így volt. Vegyük Michael Schumachert, aki az ötödik évét töltötte a Ferrarinál, a harmincas éveiben járt, amikor bajnoki címet nyert. Én most 27 éves vagyok, szóval van még egy kis időm”

– tette hozzá George Russell, aki jelen pillanatban 172 ponttal a negyedik helyen áll a vb-pontversenyben.