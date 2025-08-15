Live
George Russell, a Mercedes brit Forma-1-es pilótája csalódott, amiért még sosem harcolhatott világbajnoki címért. Azonban Russell pozitívan gondolkodik, és kiemelte, hogy a hétszeres világbajnok Michael Schumachernek is öt szezon kellett ahhoz, hogy győzni tudjon a Ferrarival.

George Russel 2017-ben került be a Mercedes juniorprogramjába, ezt követően sikert aratott a GP3-ban, majd az F2-ben nyert bajnoki címei után sokan Lewis Hamilton utódjaként tekintettek rá az istállónál. 

Schumacher, Russell, Forma-1 - Magyar Nagydíj, mogyoródi Hungaroring, Mogyoród, Hungaroring, Forma-1MagyarNagydíj, Forma-1, Magyar Nagydíj, Mogyoród, futam, verseny, futamverseny, 2025.08.03.
George Russell Michael Schumacherhez hasonlította magát 
Fotó: Csudai Sándor -  Origo

A brit pilóta F1-es pályafutása kezdetén három szezont töltött kölcsönben a szenvedő Williamsnél, majd 2022-ben kapta meg a lehetőséget a Mercedesnél, pont abban az időszakban, ami egybeesett a talajhatású autók korszakának kezdetével az F1-ben.

Schumacherhez hasonlította magát a Mercedes F1-es pilótája

A Mercedes az utóbbi években sokat küszködik, a csapat már korántsem olyan domináns, mint amikor 2014 és 2021 között sorozatban nyolc konstruktőri világbajnoki címet nyert. Russellnek az idei szezonban sincs világbajnoki címre alkalmas autója, a brit pilóta ennek ellenére már nyert egy futamot az idei szezonban, mellette pedig ötször dobogóra állhatott. 

Russell a Motorsportnak elmondta, hogy a bajnokesélyes autóra való várakozás továbbra is motiváltan tartja. 

Igen, biztosan. Határozottan jobban vágyom arra, hogy megpróbáljak teljesíteni. Reméltem, hogy hét szezon után legalább egy évet a bajnoki címért harcolhatok. Amikor csatlakoztam a Mercedeshez, azt gondoltam, hogy minden évben a bajnoki címért fogunk küzdeni. Sajnos nem így alakult” 

mondta a 27 éves brit pilóta.

Ahogy a mondás tartja, a nyomor szereti a társaságot, Russell pedig nincs egyedül jelenlegi nehéz helyzetében. A 2018-as F2-bajnok kiemelte, hogy Charles Leclerc-nek is hasonló a sorsra a Ferrarinál.

German Ferrari driver Michael Schumacher (R) and his teammate Brazilian Rubens Barrichello (L) hold their team Manager French Jean Todt on the podium of the Hungaroring racetrack near Budapest, 19 August 200, at the end of the Hungarian Formula One Grand Prix. With this victory Michael Schumacher gets his 4th World Champion crown and Ferrari wins the constructors' title. AFP PHOTO PATRICK HERTZOG (Photo by Patrick HERTZOG / AFP)
Michael Schumacher (jobbra) sokáig nem volt sikeres a Ferrarinál
Fotó: Patrick Hertzog/AFP

„Charles esetében is ugyanez történt” – mutatott rá Russel, aki kiemelte, hogy a dolgok honfitársa, Lando Norris javára alakultak.

Két éve senki sem jósolta, hogy a McLaren ekkora előrelépést tesz. Lando öt évet töltött velük, és sosem harcolt ellenük. Szóval el kell fogadni azt a tényt, hogy ilyen az F1 természete. Ez mindig is így volt. Vegyük Michael Schumachert, aki az ötödik évét töltötte a Ferrarinál, a harmincas éveiben járt, amikor bajnoki címet nyert. Én most 27 éves vagyok, szóval van még egy kis időm” 

– tette hozzá George Russell, aki jelen pillanatban 172 ponttal a negyedik helyen áll a vb-pontversenyben.

