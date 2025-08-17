Tizennégy futam után nem is lehet kérdés, hogy a McLaren pilótái között dől el világbajnoki cím sorsa a Forma-1-ben. Ezt Ralf Schumacher is így látja, aki korábban Lando Norrist látta „teljesebb” versenyzőnek, ám nem csodálja, hogy Oscar Piastri a listavezető, mert az ausztrál rengeteget fejlődött, korábbi gyengeségeinek nyomuk sincs.

Ralf Schumacher senkit sem kímélt

Fotó: AFP/Gabriel Bouys

– Oscar rossz bánt a gumikkal, a versenytempóban nem volt jó. Most gyors és mentálisan kifejezetten erős. Egy szinten van Landóval. Egyetlen kiesés vagy hiba dönthet közöttük. Oscarnál az jelenti az egyetlen veszélyt, hogy ha közel kerül a cím megnyeréséhez, talán túl sokat kockáztat majd – fogalmazott a német expilóta egy interjúban.

Az Aston Martinnak ideje megszabadulnia Strolltól

Az Aston Martin tulajdonosa, Lawrence Stroll arról álmodozik, hogy világbajnoki címre vezeti a csapatot, ám amíg a fia, Lance kapja meg az egyik ülést, addig nehéz lesz előrelépni Schumacher szerint. A kanadai pilóta folyton kikap Fernando Alonsótól.

– Ha tényleg világbajnok akar lenni, ki kell rúgnia a fiát. Ez az igazság. El kell döntenie, hogy az ösztöneit követi, vagy sikeres akar lenni. Ha tényleg a csúcsra akar érni 2026-ban, másik pilótára lesz szüksége.

Schumacher szerint várható volt Hamilton gyötrődése

Ralf Schumacher a Ferrarival gyötrődő Lewis Hamiltonról is elmondta a véleményét, aki a Hungaroringen egyenesen haszontalannak nevezte magát, és megjegyezte, az olasz istállónak ideje lenne elgondolkodnia a leváltásán.

– Már az idény előtt megjósoltam, hogy ez a váltás nagyon rosszul is elsülhet. Úgy látom, hogy Lewis sokat színészkedik, támadja a csapatot, kritizálja őket, és közben az autóval is hadakozik – ez senkinek sem használ. Az autó Leclerc-hez illik, nem hozzá. Talán már túl idős ahhoz, hogy alkalmazkodjon hozzá, esetleg egyszerűen nem tud megbirkózni ezzel a helyzettel. Szerintem a Ferrari már rég Leclerc-t tekinti az első számú pilótájának. De nem hiszem, hogy Hamilton idény közben kiszállna.

