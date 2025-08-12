Live
A mexikói Sergio Pérez az előző szezon végén távozott a Forma-1-ből, miután a Red Bull istálló ajtót mutatott neki. Azonban a mexikói pilóta lehetséges visszatéréséről folyamatosan pletykálnak, most pedig egy Sergio Pérezhez közelálló személy elmondta, miért biztos a Red Bulltól kirúgott versenyző visszatérésében.

A 35 éves Sergio Pérez a 2024-es idényben önmagához és a lehetőségeihez képest nagyon rosszul szerepelt a Forma-1-ben. Azok után, hogy 2022-ben harmadik, 2023-ban pedig második lett az összetett pontversenyben, az előző idényben 152 ponttal csak a nyolcadik helyen zárt, ami alig több mint a harmada, amit világbajnok csapattársa, Max Verstappen gyűjtött (437). 

Sergio Pérez, UNITED ARAB EMIRATES, ABU DHABI- DECEMBER 07: Mexican driver Sergio Perez of Oracle Red Bull Racing competes during the Formula 1 Grand Prix of the United Arab Emirates at the Circuit of Abu Dhabi on December 07, 2024 in Abu Dhabi, United Arab Emirates. Hasan Bratic / Anadolu (Photo by Hasan Bratic / Anadolu via AFP)
Sergio Pérez visszatérhet a Forma-1-be
Fotó: Hasan Bratic/Anadolu via AFP

Pérez tavaly nem nyert egyetlen futamot sem, dobogón is csupán négyszer állt: az idény első öt futamán háromszor volt 2., egyszer pedig 3. Ezt követően viszont már csak egyszer került a pódium közelébe, és miután a csapaton belül is többekkel megromlott a viszonya, a Red Bull vezetősége már az idény közepén jelezte, hogy 2025-ben nem számítanak rá.

Sergio Pérez visszatér a Forma-1-be

A mexikói pilóta korábban többször is hangsúlyozta, hogy nyitott arra, hogy visszatérjen a Forma-1-be, de csakis akkor, ha egy számára megfelelő projektnek lehetne a részese. Pérezt a legesélyesebbek között emlegetik, mint a 2026-ban debütáló Cadillac egyik lehetséges pilótája. Az F1 mezőnyéhez tizenegyedikként csatlakozó csapat mellett azonban több istálló is szívesen látná a tapasztalt mexikói versenyzőt. 

Xavi Martos mér jó ideje együtt dolgozik Sergio Pérezzel, a fitneszedző pedig felhívta a figyelmet egy fontos dologra, ami árulkodó lehet a mexikói pilóta jövőjével kapcsolatban.

Sergiónak új menedzsere van. Régebben Julian Jakobival dolgozott együtt, de most mással dolgozik. Azt hiszem, ez minden kérdésre választ ad. Ha abba akarod hagyni a versenyzést, nem veszel fel új menedzsert. Legalábbis nekem eszembe sem jutna” 

mondta Xavi Martos.

A fitneszedző szavait alátámasztják azok a sajtóértesülések, miszerint Serio Pérez most Khalil Beschirrel állt össze, akinek korábbi versenyzőként is van tapasztalata, de most a pilóták menedzselésére összpontosít.

