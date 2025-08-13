Sergio Pérez a 2024-es szezon végén távozott a Red Bulltól, de a hírek szerint már nem kell sokat várni a visszatérésére. A mexikói a 2025-ös F1-es idényt ugyan kihagyta, de jövőre visszatér a mezőnyhöz újonnan csatlakozó Cadillac színeiben.

Sergio Pérez visszatér a Forma-1-be

Sergio Pérez a Cadillac pilótája lesz

A PlanetF1 több forrásra hivatkozva számolt be a hírről, és a portál azt is szinte biztosra veszi, hogy a hivatalos bejelentés várhatóan az Olasz Nagydíj hétvégéjén történik meg, amelyet szeptember 5. és 7. között rendeznek Monzában. Az amerikai csapat 2026-tól lesz a Forma-1 mezőnyének tizenegyedik résztvevője, amikor az új motorszabályok is életbe lépnek a világbajnoki sorozatban.

A mexikói korábban a Sauber, a McLaren, a Force India és Racing Point pilótája is volt, majd éveken át versenyzett Max Verstappen csapattársaként a Red Bullnál.

A kezdeti sikerek után Pérez nem tudta megközelíteni a négyszeres világbajnok holland kimagasló teljesítményét, ezért tavaly év végén az osztrák istálló a menesztése mellett döntött.

A Cadillac már javában készül a 2026-os bemutatkozására, és szinte biztos, hogy megvan az egyik pilótája Pérez személyében.

Az amerikai istálló a másik ülésre a szintén tekintélyes F1-es múlttal rendelkező Valtteri Bottast szemelte ki,

a finn pilótának a mexikóihoz hasonlóan nem jutott hely egy csapatnál sem az idei szezonra.

