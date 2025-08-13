Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Red Bull Forma-1-es csapatának korábbi pilótája megállapodást kötött a Cadillac-kel, hogy a 2026-os szezontól az alakulat versenyzője legyen. Sergio Pérez egy év kihagyás után tér majd vissza az F1-be, a hivatalos bejelentésre várhatóanaz Olasz Nagydíj hétvégéjén kerül sor.

Sergio Pérez a 2024-es szezon végén távozott a Red Bulltól, de a hírek szerint már nem kell sokat várni a visszatérésére. A mexikói a 2025-ös F1-es idényt ugyan kihagyta, de jövőre visszatér a mezőnyhöz újonnan csatlakozó Cadillac színeiben.

Sergio Pérez, UNITED ARAB EMIRATES, ABU DHABI- DECEMBER 07: Mexican driver Sergio Perez of Oracle Red Bull Racing competes during the Formula 1 Grand Prix of the United Arab Emirates at the Circuit of Abu Dhabi on December 07, 2024 in Abu Dhabi, United Arab Emirates. Hasan Bratic / Anadolu (Photo by Hasan Bratic / Anadolu via AFP)
Sergio Pérez visszatér a Forma-1-be
Fotó: Hasan Bratic/Anadolu via AFP

Sergio Pérez a Cadillac pilótája lesz

A PlanetF1 több forrásra hivatkozva számolt be a hírről, és a portál azt is szinte biztosra veszi, hogy a hivatalos bejelentés várhatóan az Olasz Nagydíj hétvégéjén történik meg, amelyet szeptember 5. és 7. között rendeznek Monzában. Az amerikai csapat 2026-tól lesz a Forma-1 mezőnyének tizenegyedik résztvevője, amikor az új motorszabályok is életbe lépnek a világbajnoki sorozatban.

A mexikói korábban a Sauber, a McLaren, a Force India és Racing Point pilótája is volt, majd éveken át versenyzett Max Verstappen csapattársaként a Red Bullnál. 

A kezdeti sikerek után Pérez nem tudta megközelíteni a négyszeres világbajnok holland kimagasló teljesítményét, ezért tavaly év végén az osztrák istálló a menesztése mellett döntött.

A Cadillac már javában készül a 2026-os bemutatkozására, és szinte biztos, hogy megvan az egyik pilótája Pérez személyében. 

Az amerikai istálló a másik ülésre a szintén tekintélyes F1-es múlttal rendelkező Valtteri Bottast szemelte ki, 

a finn pilótának a mexikóihoz hasonlóan nem jutott hely egy csapatnál sem az idei szezonra.

Kapcsolódó cikkek

Hollandul káromkodik és gin-tonikot iszik Verstappen F1-es csapattársa
A Forma-1 sztárja megdöbbentő vallomást tett – videó
Sokkoló hír: Lewis Hamilton ismét csapatot válthat
Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!