Itt az újabb hihetetlen verseny. Sporttörténeti sikert aratott a gyorsaságimotoros-világbajnokság Magyar Nagydíjának Moto2-es versenyében David Alonso, aki a kategória első kolumbiai győzteseként ünnepelhetett vasárnap a Balaton Parkban.

Elképesztő utolsó kör után sporttörténeti kolumbiai sikert aratotott David Alonso a Balaton Parkban.

sporttörténeti kolumbiai siker, Colombian Moto2 rider David Alonso of Cfmoto Power Electronics Aspar Team competes in the qualifying sessions during the Qatar Airways Motorcycle Grand Prix of Qatar at Lusail International Circuit in Lusail, Qatar, on April 12, 2025. (Photo by Noushad Thekkayil/NurPhoto) (Photo by Noushad Thekkayil / NurPhoto via AFP)
Sporttörténeti kolumbiai siker született a Moto2-ben
Fotó: NOUSHAD THEKKAYIL / NurPhoto

David Alonso sporttörténeti sikere

Ami sikerült a rajt után a Moto3-asoknak, az nem jött össze az eggyel nagyobb kategóriában, a mezőny hátsó feléből indulók közül az első kanyarban rögtön négyen is buktak.

A legjobban a negyedik helyről induló brit Jake Dixon kapta el a rajtot, a negyedik körre viszont már az időmérőn diadalmaskodó brazil Diogo Moreira vezette azt a hármas bolyt, amely meglépett a többiektől. A trió az összetett pontversenyben élen álló spanyol Manuel Gonzalezzel volt teljes.

Dixonnak láthatóan nem volt olyan a versenytempója, hogy tartani tudja a lépést két riválisával, akik a versenytáv feléhez érkezve majdnem másfél másodperces előnyre tettek szert

 - írja az MTI.

A dél-amerikai a 14. körig tudta tartani a világbajnoki listavezetőt, és ekkor úgy tűnt, Gonzaleznek innentől kezdve már nem is lehet ellenfele a befejezésig, még úgy is az élen maradt, hogy óriásit kellett mentenie öt körrel a vége előtt. Igen ám, de egyszer csak a "semmiből" megérkezett Alonso, a kolumbiai pedig láthatóan gyorsabb volt mindkettejüknél.

A futam előtt a vb-pontversenyben csak a 17. Alonso két körrel a befejezés előtt "darálta be" Moreirát, az utolsó körben pedig a harmadik szektor végén utasította maga mögé Gonzalezt is, aki a végén még kapkodott egy kicsit, s így csak a harmadik lett.

Alonso idei legjobb eredménye ezt megelőzően egy harmadik hely volt Nagy-Britanniában, most viszont a kategória történetének első kolumbiai futamgyőztese lett. Tette ezt ráadásul újoncként, mert az előző idényben még a Moto3-ban versenyzett, ott viszont nagy fölénnyel - 20 futamból 14-et megnyerve - világbajnoki címet nyert.

Végeredmény, Moto2 Magyar Nagydíj, Balaton Park (22 kör, 89,65 km, a dobogósok):
1. David Alonso (kolumbiai, Kalex) 37:18:405 perc
2. Diogo Moreira (brazil, Kalex) 0.174 másodperc hátrány
3. Manuel Gonzalez (spanyol, Kalex) 0.305 mp h.

A vb-pontverseny állása (14 futam után, még 8 van hátra): Gonzalez 204 pont, Aron Canet (spanyol, Kalex) 179, Moreira 173

