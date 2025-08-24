Live
A spanyol Maximo Quiles nyerte a gyorsaságimotoros-világbajnokság Magyar Nagydíjának Moto3-as versenyét vasárnap a balatonfőkajári Balaton Parkban. A nézők szenzációs befutót láthattak.

A KTM-mel versenyző 17 éves motoros mögött az argentin Valentin Perrone (KTM) ért célba másodikként, a spanyol David Munoz (KTM) pedig harmadikként egy szenzációs befutó után.

Maximo Quiles (71) of Spain and CFMoto Gaviota Asper Team during the race of Moto3 the race of Moto3 of Brno Automotodrome (Masaryk Circuit) in Brno, Czech Republic on July 20, 2025.
Szenzációs befutó végén nyert Maximo Quiles
Fotó: LUKAS KABON / ANADOLU

Szenzációs befutó a Balatonnál

A rajt és az első kanyarkombináció teljesen tisztán sikerült a mezőnynek, a pole pozícióból induló Quiles pedig a jó start után remekül helyezkedve megtartotta a vezető pozíciót. Mögé Perrone sorolt be másodiknak, Angel Piqueras (KTM) pedig harmadiknak. Két kör után az első nyolc helyezett még mindig 2 másodpercen belül motorozott egymáshoz, az ötödik helyről rajtolt Munoz pedig a negyedik kör végére egészen másodiknak jött fel.

Quiles nagyszerűen motorozott az élen, Munoz azonban igyekezett szorongatni őt, és a győzelemért küzdő duó mögött közvetlen közelségben ott volt Piqueras és Perrone is a harmadik, negyedik pozícióban. Rövidesen a mögötte csatázók egymás elleni küzdelmét is kihasználva Quiles fél másodperces előnyre tett szert, a kilencedik kör végén azonban elhibázott egy féktávot, amelyet 

kihasználva Piqueras vette át a vezetést Perrone és Munoz előtt, a következő kör elején viszont már Perrone száguldott az élen, az őt követő négyversenyzős "vonat" kialakulásához pedig az kellett, hogy az összetettben élen álló José Antonio Rueda (KTM) felérjen az élbolyhoz

 - írja az MTI.

Az első három helyen folyamatosak voltak az előzgetések, a fiatal motorosok nagyot küzdöttek egymással a néhány szakértő szerint motorversenyzésre alkalmatlan és lassú pályán. Az utolsó három körnek Perrone vezetésével vágott neki a mezőny, az argentin mögött Quiles, Munoz, Piqueras, Rueda volt a sorrend.

Az utolsó körben aztán Quiles egy nagyon rövid és bátor féktáv hibátlan végrehajtásával lehagyta Perronét, aki viszont nem akart megelégedni a második pozícióval, visszatámadott, ellenfelénél jobban vette az utolsó sikánt és a célegyenesre fordító kanyarban elment Quiles mellett. 

Még itt sem volt azonban vége a versenynek, ugyanis a spanyol motoros jobban gyorsított ki, mint argentin riválisa - és még az sem zökkentette ki, hogy az ellenfele könyékkel oldalba vágta -, s végül 0.018 másodperccel hamarabb szelte át a célvonalat, mint Perrone.

Piqueras végül negyedik, Rueda pedig ötödik lett, utóbbi ezzel továbbra is az élen áll a vb-pontversenyben.

Végeredmény, Moto3 Magyar Nagydíj, Balaton Park (20 kör, 81,5 km, a dobogósok):
1. Maximo Quiles (spanyol, KTM) 35:31.839 perc
2. Valentin Perrone (argentin, KTM) 0.018 másodperc hátrány
3. David Munoz (spanyol, KTM) 0.858 mp h.

A vb-pontverseny állása (14 futam után, még 8 van hátra): 1. José Antonio Rueda (KTM) 250 pont, 2. Angel Piqueras (spanyol, KTM) 181, 3. Quiles 164

