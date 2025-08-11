Live
Christian Horner Red Bulltól történt kirúgását követően a Mercedes vezetője lett a legrégebb óta regnáló csapatfőnök a Forma-1-ben. Toto Wolff hosszú éveken át rivalizált kollégájával, akit s.ggfejnek nevezett, ugyanakkor azt is elismerte, hogy hiányzik neki a brit szakember.

Christian Horner és Toto Wolff hosszú évekig tartó rivalizálása különleges színfoltot adott a paddock életének, a Red Bullnál történt szervezeti átalakításokkal azonban ez a fejezet lezárult. A brit szakembert a 2025-ös idény közben menesztette az osztrák istálló, így a Mercedes vezetője jelenleg a legrégebb óta regnáló csapatfőnök az F1-ben.

Christian Horner (Team Principal Red Bull Racing, L) and Toto Wolff, Team Principal & CEO Mercedes AMG F1 Petronas attend a press conference at the Red Bull Ring in Spielberg on June 29, 2018, ahead of the Austrian Formula One Grand Prix. (Photo by GEORG HOCHMUTH / APA / AFP) / Austria OUT
Christian Horner és Toto Wolff éveken át csatáztak egymással az F1-ben
Fotó: GEORG HOCHMUTH / APA

Toto Wolff: Horner gyakran s.ggfej volt

A Mercedes csapatfőnöke a Channel 4-nek adott interjújában elismerte, furcsa Horner nélkül a rajtrács, bár azt is hozzátette, kollégája nem mindig viselkedett megfelelően.

 „Igen, bizonyos értelemben hiányzik. 

Tizenkét éve küzdünk egymással. Gyakran s.ggfej volt, 

és ezt meg is mondtam neki” – mondta Wolff, aki szerint Horner távozásával egy korszak ért véget. 

„Az, hogy ő nincs itt, olyan, mintha az egyik régi dinoszaurusz eltűnt volna. Nem sok csapatfőnök van, ezért most egy kicsit magányosabbnak érzem magam” – idézte a formula.hu az 53 éves osztrák üzletembert.

