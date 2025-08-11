Christian Horner és Toto Wolff hosszú évekig tartó rivalizálása különleges színfoltot adott a paddock életének, a Red Bullnál történt szervezeti átalakításokkal azonban ez a fejezet lezárult. A brit szakembert a 2025-ös idény közben menesztette az osztrák istálló, így a Mercedes vezetője jelenleg a legrégebb óta regnáló csapatfőnök az F1-ben.

Christian Horner és Toto Wolff éveken át csatáztak egymással az F1-ben

Fotó: GEORG HOCHMUTH / APA

Toto Wolff: Horner gyakran s.ggfej volt

A Mercedes csapatfőnöke a Channel 4-nek adott interjújában elismerte, furcsa Horner nélkül a rajtrács, bár azt is hozzátette, kollégája nem mindig viselkedett megfelelően.

„Igen, bizonyos értelemben hiányzik.

Tizenkét éve küzdünk egymással. Gyakran s.ggfej volt,

és ezt meg is mondtam neki” – mondta Wolff, aki szerint Horner távozásával egy korszak ért véget.

„Az, hogy ő nincs itt, olyan, mintha az egyik régi dinoszaurusz eltűnt volna. Nem sok csapatfőnök van, ezért most egy kicsit magányosabbnak érzem magam” – idézte a formula.hu az 53 éves osztrák üzletembert.

