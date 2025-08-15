A Forma–1-ben jelenleg is tart a nyári szünet, a versenyzők augusztus utolsó hétvégéjén a zandvoorti Holland Nagydíjjal folytatják az idényt. A pihenőidő előtt a négyszeres világbajnoki címvédő Max Verstappen a Top Gear korábbi műsorvezetőjével, Chris Harrisszel együtt próbálta ki a legújabb Ford Mustang GTD modellt, és közben a két férfi beszélgetett is. A holland pilóta egyik legérdekesebb véleménye az volt, amit az elsőkerék-meghajtású autókról mondott.

Max Verstappen finoman szólva sem kedveli az elsőkerék-meghajtású autókat

Fotó: Csudai Sándor

„Nem szeretem őket, szerintem nagyon unalmasak – magyarázta Verstappen Harris kérdésére az elsőkerék-meghajtású autókról. – Vezetésellenesnek tartom őket.

Néha vezettem ilyen autókat szimulátoron, de az volt a legrosszabb dolog, amit valaha átéltem."

Max Verstappen hírneve jobb is lehetne a briteknél

A közös tesztvezetést követően Harris egy podcastben elárulta, milyen benyomást tett rá Verstappen.

„Annyit érdemes tudni Max Verstappenről, hogy a legtöbb ember az Egyesült Királyságban félreismeri őt – árulta el Harris. – Most megmutattuk, hogy ki ő, és őszintén szólva ő egy közülünk. Ő egy nagyon egyszerű ember, aki történetesen olyan tehetséggel született, hogy képes úgy vezetni versenyautókat, amit mi fel sem tudunk fogni. És ami ennél is bizarrabb: valójában tisztában van a tehetségével, és képes kifejezni, hogy mit csinál. A filmben úgy döntött, hogy nem fedi ezt teljesen, de ez hozzátartozik a film szórakoztató részéhez. Nem árulta el a recept titkos összetevőjét, de meg kell mondjam, rendkívül nyugodt volt.

Igazi öröm volt vele dolgozni, és most talán úgy hangozhat ez, hogy hízelegni próbálok, de megmondanám, ha egy f*szfej lett volna.

De tényleg nem volt az."

A Red Bull-os Verstappen tíz versenyhétvégével a 2025-ös F1-idény vége előtt a harmadik helyen áll az egyéni pontversenyben, a lemaradása 97 pont az éllovas Oscar Piastri (McLaren) mögött.