A Magyar Nagydíj után hivatalosan is kezdetét vette a Forma-1-es nyári szünet, amely során a csapatok és a versenyzők is rövid időre pihenőt kapnak. Ettől függetlenül a sportág ilyenkor is szolgáltat beszédtémákat. Max Verstappen most ugyanis azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a Mercedes csapatfőnökének, Toto Wolffnak a jachtján töltötte el egy napot a szardíniai Costa Smeraldán.

Verstappen ismét a jövőjéről tárgyalhatott Toto Wolffal

Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Verstappen ismét titokban találkozott a Mercedes csapatfőnökével

Az olasz Autosprint információi szerint a négyszeres Forma-1-es világbajnok az osztrák szakember Magusta típusú luxusjachtján vendégeskedett – idén nyáron már másodszor. A beszámolók szerint Verstappen jól érezte magát Szardínia északkeleti részén, Cala di Volpében. A találkozóról képek is készültek, amik gyorsan bejárták a közösségi médiát. Ugyanakkor a Ferrari pilótája, Charles Leclerc is a helyszínen volt, őt a mólón látták, miközben jókedvűen fotózkodott a rajongókkal.

VERSTAPPEN VE TOTO WOLFF, SARDUNYA'DA GÖRÜNTÜLENDİ! pic.twitter.com/GHciJLI3fc — Krampon F1 (@F1Krampon) August 13, 2025

Mindez annak fényében különösen érdekes, hogy Verstappen nyilvánosan vetett véget július végén a jövőjével kapcsolatos találgatásoknak azzal, hogy megerősítette, marad a Red Bullnál a 2026-os idényre. Ugyanakkor nem zárható ki, hogy azt követően távozni fog a milton keynes-i csapattól.

A Haas korábbi csapatfőnöke, Günther Steiner a WEB.de-nek nyilatkozva elmondta, nem lepte meg a holland döntése, de szerinte a távozása csak idő kérdése.

„Meglepett-e, hogy Max a maradás mellett döntött? Nem. Szerintem ez egy stratégiai döntés volt a részéről. Pontosan tudja, hogy lehetősége lesz távozni a Red Bulltól a jövő év végén. Ezáltal maximálisan kényelmes helyzetben van. Ha a Red Bull jó lesz jövőre, akkor a legjobb helyen lesz, viszont ha nem sikerül elég erős autót kapnia, akkor meg elmehet egy olyan csapathoz, amely meg tudja neki adni. Amennyiben a Mercedes fejlesztései működni fognak 2026-tól, Max hosszútávú szerződést kapat majd, de egy ilyen elköteleződés most sokkal kockázatosabb lenne” – mondta Steiner.

