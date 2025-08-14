Live
Bár a Forma-1-es címvédő Max Verstappen néhány hete megerősítette, hogy a 2026-os idényre is marad a Red Bullnál, miközben sajtóhírek szerint a Mercedes is szerette volna leigazolni. A holland pilóta jövőjével kapcsolatban most ismét felerősödtek a pletykák, mivel Verstappen ismét titokban találkozott a brackley-i istálló csapatfőnkével, Toto Wolffal.

A Magyar Nagydíj után hivatalosan is kezdetét vette a Forma-1-es nyári szünet, amely során a csapatok és a versenyzők is rövid időre pihenőt kapnak. Ettől függetlenül a sportág ilyenkor is szolgáltat beszédtémákat. Max Verstappen most ugyanis azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a Mercedes csapatfőnökének, Toto Wolffnak a jachtján töltötte el egy napot a szardíniai Costa Smeraldán. 

Max Verstappen of Netherlands driver of the F1 race car No 1 for the Oracle Red Bull Racing Formula One Team, at the Driver's Parade ahead of the Formula One Lenovo Hungarian Grand Prix 2025 race at the circuit Hungaroring in Mogyorod near Budapest, Hungary on August 3, 2025. (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto) (Photo by Nicolas Economou / NurPhoto via AFP)
Verstappen ismét a jövőjéről tárgyalhatott Toto Wolffal
Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Verstappen ismét titokban találkozott a Mercedes csapatfőnökével

Az olasz Autosprint információi szerint a négyszeres Forma-1-es világbajnok az osztrák szakember Magusta típusú luxusjachtján vendégeskedett – idén nyáron már másodszor. A beszámolók szerint Verstappen jól érezte magát Szardínia északkeleti részén, Cala di Volpében. A találkozóról képek is készültek, amik gyorsan bejárták a közösségi médiát. Ugyanakkor a Ferrari pilótája, Charles Leclerc is a helyszínen volt, őt a mólón látták, miközben jókedvűen fotózkodott a rajongókkal. 

Mindez annak fényében különösen érdekes, hogy Verstappen nyilvánosan vetett véget július végén a jövőjével kapcsolatos találgatásoknak azzal, hogy megerősítette, marad a Red Bullnál a 2026-os idényre. Ugyanakkor nem zárható ki, hogy azt követően távozni fog a milton keynes-i csapattól.

A Haas korábbi csapatfőnöke, Günther Steiner a WEB.de-nek nyilatkozva elmondta, nem lepte meg a holland döntése, de szerinte a távozása csak idő kérdése.

„Meglepett-e, hogy Max a maradás mellett döntött? Nem. Szerintem ez egy stratégiai döntés volt a részéről. Pontosan tudja, hogy lehetősége lesz távozni a Red Bulltól a jövő év végén. Ezáltal maximálisan kényelmes helyzetben van. Ha a Red Bull jó lesz jövőre, akkor a legjobb helyen lesz, viszont ha nem sikerül elég erős autót kapnia, akkor meg elmehet egy olyan csapathoz, amely meg tudja neki adni. Amennyiben a Mercedes fejlesztései működni fognak 2026-tól, Max hosszútávú szerződést kapat majd, de egy ilyen elköteleződés most sokkal kockázatosabb lenne”mondta Steiner.

