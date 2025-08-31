A háromhetes nyári szünetet követően a hétvégén Zandvoortban visszatért a Forma-1 mezőnye, ahol a szombati időmérőn Max Verstappen harmadik helyen zárt a McLarenek mögött. Az elmúlt négy idényben vb-győztes pilóta számára így a mostani lesz az első alkalom, hogy a hazai versenyén – a Holland Nagydíj visszatérése óta – nem az az első sorból indul. A Red Bull versenyzője 2021-től háromszor szerezte meg a pole pozíciót, tavaly pedig második lett az időmérőn.

Max Verstappen a harmadik helyről indulhat a Holland Nagydíjon

Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

A szombati kvalifikációt a vb-pontversenyt vezető Oscar Piastri, a McLaren ausztrál versenyzője nyerte, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről csapattársa, Lando Norris előtt, aki a szezon során először triplázott, ugyanis a pénteki első és második, valamint a szombati harmadik szabadedzést is megnyerte.

Verstappen nem hisz a győzelemben a hazai versenyén

Az időmérő után a címvédő meglehetősen lesajnáló nyilatkozatot tett, ugyanis a McLarenek versenytempója láttán úgy érzi, ha nem történik valami váratlan a 72 körös Holland Nagydíjon, akkor nem lesz esélye beleszólni a győzelemért folyó csatába.

„Ez most egy kicsit ismeretlen helyzet a számomra, de azt hiszem, hogy sokkal stabilabbnak kellene lennie az autónak. Általánosságban elmondható, hogy idén a versenytempónk nem a legjobb, ha az időmérőkön mért körökhöz hasonlítjuk.

Csak remélni tudom, hogy legalább a mögöttem lévőket magam mögött tudom tartani a versenyen. Ami előttem történik majd, arra nincs ráhatásom, de megpróbálom a lehető legtöbbet kihozni a hétvégéből”

– mondta az esélyeket illetően Verstappen.

„A szeles időjárás miatt nem volt könnyű az időmérőn, néhány kanyarban úgy éreztem, hogy nem is én irányítom az autót. Csúszkált összevissza, szóval és azt hiszem, jelenleg nem mi vagyunk a legerősebb csapat, de ettől függetlenül nem állunk rosszul” – jelentette ki a négyszeres F1-es világbajnok holland pilóta.

A 72 körös Holland Nagydíj vasárnap 15 órakor kezdődik Zandvoortban.

Kapcsolódó cikkek: