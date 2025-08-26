Max Verstappen idei nyara különösen emlékezetes volt: májusban megszületett kislánya, Lily, így most minden szabad pillanatát családjával és barátnőjével, Kelly Piquet-vel igyekszik tölteni.
A Red Bull pilóta sokat pihent a saját jachtján, de a sport iránti szenvedélye sem hagyott alább, például a padelt is rendszeresen űzte, többek között az apjával, Jos Verstappennel.
Ezeken felül természetesen Verstappen továbbra is versenyez – akár virtuálisan, akár offline. Szimulátoros versenyeken indult, sőt, még a versenypályán kívüli sportokban is komolyan veszi a kihívást, mindenhol meg akarja mutatni győztes mentalitását.
Most éppen egy olyan videó kering róla a világhálón, amin egy golfkocsival versenyez őrült módjára. Az előzés sikerült a hollandnak, bár Kelly Piquet és a modell nagyobbik lánya, Penelope látható módon annyira nem örült a manővernek.