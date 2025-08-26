Live
Hamarosan véget ért a nyári szünet a száguldó cirkuszban, augusztus utolsó napjain jön a Holland Nagydíj. Max Verstappen, a Red Bull versenyzője nem töltötte tétlenül a vakációt: család, kikapcsolódás és versenyzés is színesítette programját. A közösségi médiában – például a Facebookon – olyan képek és videók jelentek meg róla, amelyekből kiderül, hogy a pályán kívül is élvezte a versengés élményét.

Max Verstappen idei nyara különösen emlékezetes volt: májusban megszületett kislánya, Lily, így most minden szabad pillanatát családjával és barátnőjével, Kelly Piquet-vel igyekszik tölteni.

Max Verstappen, nyár, golfkocsi
Max Verstappen veszélyes előzése a golfkocsival 
Fotó: Facebook

Max Verstappen még a golfkocsival is versenyez

A Red Bull pilóta sokat pihent a saját jachtján, de a sport iránti szenvedélye sem hagyott alább, például a padelt is rendszeresen űzte, többek között az apjával, Jos Verstappennel. 

Ezeken felül természetesen Verstappen továbbra is versenyez – akár virtuálisan, akár offline. Szimulátoros versenyeken indult, sőt, még a versenypályán kívüli sportokban is komolyan veszi a kihívást, mindenhol meg akarja mutatni győztes mentalitását.

Most éppen egy olyan videó kering róla a világhálón, amin egy golfkocsival versenyez őrült módjára. Az előzés sikerült a hollandnak, bár Kelly Piquet és a modell nagyobbik lánya, Penelope látható módon annyira nem örült a manővernek.

