Max Verstappen idei nyara különösen emlékezetes volt: májusban megszületett kislánya, Lily, így most minden szabad pillanatát családjával és barátnőjével, Kelly Piquet-vel igyekszik tölteni.

Max Verstappen még a golfkocsival is versenyez

A Red Bull pilóta sokat pihent a saját jachtján, de a sport iránti szenvedélye sem hagyott alább, például a padelt is rendszeresen űzte, többek között az apjával, Jos Verstappennel.

Ezeken felül természetesen Verstappen továbbra is versenyez – akár virtuálisan, akár offline. Szimulátoros versenyeken indult, sőt, még a versenypályán kívüli sportokban is komolyan veszi a kihívást, mindenhol meg akarja mutatni győztes mentalitását.