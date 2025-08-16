Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Laurent Mekies, a Forma-1-es Red Bull istálló új csapatfőnöke elmondta, sosem volt kétsége afelől, hogy a négyszeres világbajnok Max Verstappen a csapatnál fog maradni. A francia csapatfőnök azt is elárulta, hogy mi az, amit Verstappen a legjobban akar.

Az elmúlt hónapokban rengeteg pletyka terjengett Max Verstappen jövőjével kapcsolatban. A négyszeres holland pilótát a Mercedesszel hozták összefüggésbe, ráadásul a csapatfőnök Toto Wolff is megerősítette, hogy tárgyalt Verstappennel. 

Verstappen, Forma-1 - Magyar Nagydíj, mogyoródi Hungaroring, Mogyoród, Hungaroring, Forma-1MagyarNagydíj, Forma-1, Magyar Nagydíj, Mogyoród, életképek, 2025.08.03.
Mex Verstappen a Hungaroringen jelentette be, hogy marad a Red Bullnál
Fotó: Csudai Sándor - Origo

Ezt követően bombameglepetésként hatott, amikor a 40. Forma-1-es Magyar Nagydíjon előtt Verstappen bejelentette, hogy a következő szezonban is Red Bull pilótája lesz, ez pedig azt jelent, hogy a holland a Milton Keynes-i csapattal együtt lép be az új motorszabályozás hatálya alá.

Verstappen csak gyors autót akar

Verstappen távozással kapcsolatos pletykák ellenére Laurent Mekies hangsúlyozta, hogy egy pillanatra sem aggódott

Nem hiszem, hogy valódi kétség merült volna fel Verstappen maradása miatt a csapat részéről. Tudjuk, hogy Max mit akar. Egy gyors autót, és ezt mondja újra és újra. Az, hogy ezúttal kicsit hangosabban mondta, azt hiszem, mindenkinek jót tesz” 

mondta Sky F1-nek a Red Bull csapatfőnöke. 

Laurent Mekies is the team boss of Red Bull Racing during the sprint race and qualification for the Formula 1 Moet & Chandon Belgium Grand Prix 2025 season 2025-2026 at the Circuit Spa Francorchamps in Spa, Belgium, on July 26, 2025. (Photo by Marcel van Dorst / EYE4images/NurPhoto) (Photo by Marcel van Dorst / NurPhoto via AFP)
Laurent Mekies, a Red Bull francia csapatfőnöke
Fotó: Marcel van Dorst/NurPhoto via AFP

A francia csapatfőnök a Brit Nagydíj után a Racing Bullstól került a Red Bullhoz, miután bejelentették Christian Horner kirúgását. Mekies közel három hete tölti be új pozícióját, és rendkívül lenyűgözte a csapat reakciója az érkezésére.

Még mindig az ismerkedési a folyamatban vagyunk, igyekszem minél több emberrel találkozni a csapatban. A csapatunk fantasztikus volt. Nagyon támogatóak és nyitottak voltak, és ez nagyszerű. Minden alkalommal, amikor kinyitsz egy kis dobozt, nagyszerű embereket és nagyszerű módszereket találsz a dolgok elvégzésére. Es persze ez nem mindig mutatkozik meg a köridőkben, de minden egyes nappal felfedezheted a tehetségünket, és ez hatalmas önbizalmat ad nekünk a jövőre nézve” 

– tette hozzá a 48 éves csapatfőnök. 

  • kapcsolódó cikkek:
Évekig tarthat, mire véget ér a Red Bull szenvedése
Max Verstappen nem volt f*szfej, miközben élete legrosszabb élményéről mesélt
Verstappen lebukott, ismét titokban találkozott a Mercedes csapatfőnökével – kép
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!