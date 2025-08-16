Az elmúlt hónapokban rengeteg pletyka terjengett Max Verstappen jövőjével kapcsolatban. A négyszeres holland pilótát a Mercedesszel hozták összefüggésbe, ráadásul a csapatfőnök Toto Wolff is megerősítette, hogy tárgyalt Verstappennel.

Mex Verstappen a Hungaroringen jelentette be, hogy marad a Red Bullnál

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Ezt követően bombameglepetésként hatott, amikor a 40. Forma-1-es Magyar Nagydíjon előtt Verstappen bejelentette, hogy a következő szezonban is Red Bull pilótája lesz, ez pedig azt jelent, hogy a holland a Milton Keynes-i csapattal együtt lép be az új motorszabályozás hatálya alá.

Verstappen csak gyors autót akar

Verstappen távozással kapcsolatos pletykák ellenére Laurent Mekies hangsúlyozta, hogy egy pillanatra sem aggódott

Nem hiszem, hogy valódi kétség merült volna fel Verstappen maradása miatt a csapat részéről. Tudjuk, hogy Max mit akar. Egy gyors autót, és ezt mondja újra és újra. Az, hogy ezúttal kicsit hangosabban mondta, azt hiszem, mindenkinek jót tesz”

– mondta Sky F1-nek a Red Bull csapatfőnöke.

Laurent Mekies, a Red Bull francia csapatfőnöke

Fotó: Marcel van Dorst/NurPhoto via AFP

A francia csapatfőnök a Brit Nagydíj után a Racing Bullstól került a Red Bullhoz, miután bejelentették Christian Horner kirúgását. Mekies közel három hete tölti be új pozícióját, és rendkívül lenyűgözte a csapat reakciója az érkezésére.

Még mindig az ismerkedési a folyamatban vagyunk, igyekszem minél több emberrel találkozni a csapatban. A csapatunk fantasztikus volt. Nagyon támogatóak és nyitottak voltak, és ez nagyszerű. Minden alkalommal, amikor kinyitsz egy kis dobozt, nagyszerű embereket és nagyszerű módszereket találsz a dolgok elvégzésére. Es persze ez nem mindig mutatkozik meg a köridőkben, de minden egyes nappal felfedezheted a tehetségünket, és ez hatalmas önbizalmat ad nekünk a jövőre nézve”

– tette hozzá a 48 éves csapatfőnök.