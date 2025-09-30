Live
Hétfőn elkezdődött az a polgári peres eljárás, amelyben a McLaren 20 millió dolláros kártérítést követel korábbi pilótájától. A brit csapat szerint a négyszeres IndyCar-bajnok, Alex Palou rengeteg veszteséget okozott az istállónak, ami nem maradhat megtorlás nélkül.

A McLaren azért pereskedik, mert Alex Palou néhány évvel ezelőtt cáfolta, hogy hosszabbított volna a Chip Ganassi Racinggel, helyette pedig aláírt a wokingiak ottani istállójához, az Arrow McLarenhez. A spanyol pilóta aztán viszont megállapodott Ganassiékkal, elállt a mclarenes szerződésétől, jelenlegi csapatával pedig azóta sikert sikerre halmoz – immár négyszeres bajnoknak mondhatja magát az IndyCarban.

Alex Palou ellen súlyos pert indít a McLaren
Fotó: JAMES GILBERT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Alex Palou-tól 20 millió dollárt követel a McLaren

A 28 éves spanyol pilóta ugyan sosem versenyzett a McLaren színeiben, ugyanakkor részt vett velük egy austini Forma-1-es szabadedzésen, valamint több privát teszten is. 

A wokingi alakulat az ebből adódó veszteségei miatt indít pert: 

a csapat ügyvédei szerint ezen alkalmak költségei, valamint a potenciálisan elmaradó sikerek, szponzori szerződések miatt perlik Palouékat 19,7 millió dollárra – számolt be róla a formula.hu.

AUSTIN, TEXAS - OCTOBER 21: Alex Palou of Spain and McLaren prepares to drive in the garage during practice ahead of the F1 Grand Prix of USA at Circuit of The Americas on October 21, 2022 in Austin, Texas. Chris Graythen/Getty Images/AFP (Photo by Chris Graythen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Komoly ellentét feszül Alex Palou és a McLaren között
Fotó: CHRIS GRAYTHEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A spanyol pilóta elismerte, hogy megszegte a szerződésüket, ám az ő ügyvédei szerint a McLaren jelentősen felfújta a kért összeget, és az általuk elszenvedett veszteségekről is téves információt adott.

Alex Palou 2014-ben lépett be a formulaautók világába, részt vett az Euroformula Open és más regionális sorozatokban. Az IndyCarban 2020-ban debütált, azóta négyszer szerzett bajnoki címet a kategóriában. 2025-ben az Indianapolis 500 versenyen is diadalmaskodott, ezzel ő lett az első spanyol, aki megnyerte azt.

