A McLaren azért pereskedik, mert Alex Palou néhány évvel ezelőtt cáfolta, hogy hosszabbított volna a Chip Ganassi Racinggel, helyette pedig aláírt a wokingiak ottani istállójához, az Arrow McLarenhez. A spanyol pilóta aztán viszont megállapodott Ganassiékkal, elállt a mclarenes szerződésétől, jelenlegi csapatával pedig azóta sikert sikerre halmoz – immár négyszeres bajnoknak mondhatja magát az IndyCarban.

Alex Palou ellen súlyos pert indít a McLaren

Fotó: JAMES GILBERT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Alex Palou-tól 20 millió dollárt követel a McLaren

A 28 éves spanyol pilóta ugyan sosem versenyzett a McLaren színeiben, ugyanakkor részt vett velük egy austini Forma-1-es szabadedzésen, valamint több privát teszten is.

A wokingi alakulat az ebből adódó veszteségei miatt indít pert:

a csapat ügyvédei szerint ezen alkalmak költségei, valamint a potenciálisan elmaradó sikerek, szponzori szerződések miatt perlik Palouékat 19,7 millió dollárra – számolt be róla a formula.hu.

Komoly ellentét feszül Alex Palou és a McLaren között

Fotó: CHRIS GRAYTHEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A spanyol pilóta elismerte, hogy megszegte a szerződésüket, ám az ő ügyvédei szerint a McLaren jelentősen felfújta a kért összeget, és az általuk elszenvedett veszteségekről is téves információt adott.

Alex Palou 2014-ben lépett be a formulaautók világába, részt vett az Euroformula Open és más regionális sorozatokban. Az IndyCarban 2020-ban debütált, azóta négyszer szerzett bajnoki címet a kategóriában. 2025-ben az Indianapolis 500 versenyen is diadalmaskodott, ezzel ő lett az első spanyol, aki megnyerte azt.

