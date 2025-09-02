Live
A Forma-1-es Holland Nagydíjon a Mercedes 19 éves pilótája nekiütközött Charles Leclerc-nek, aki ezzel ki is esett. Andrea Kimi Antonelli a futam után átment a Ferrarihoz, és elnézést kért, amiért a hatalmas hibája következtében tönkretette monacói riválisa versenyét.

A Ferrari számára borzalmasan alakult a hétvégi Forma-1-es Holland Nagydíj. Lewis Hamilton a zandvoorti futam harmadánál megcsúszott és a falnak csapta az autóját, míg Charles Leclerc versenyének a mercedeses Andrea Kimi Antonelli vetett véget.

Andrea Kimi Antonelli of Italy drives the (12) Mercedes W16 before the F1 Grand Prix of the Netherlands at Circuit Zandvoort in Zandvoort, Netherlands, on August 31, 2025. (Photo by Jonathan Raa/NurPhoto) (Photo by Jonathan Raa / NurPhoto via AFP)
Andrea Kimi Antonelli hibája vetett véget Charles Leclerc versenyének
Fotó: JONATHAN RAA / NurPhoto

Antonelli bocsánatot kért a Ferraritól

A Mercedes 19 éves tehetsége a hibája miatt kemény büntetésekkel zárta a hollandiai futamot, a balesete miatt az FIA 10 másodperces időbüntetéssel sújtotta, és ehhez további 5 másodperc társult, amiért átlépte a megengedett sebességet a bokszutcában. Antonelli ezt nem töltötte le bokszkiálláskor, ezért utólag adták hozzá az időeredményéhez, és pechjére Lando Norris hajrábeli kiesése miatt a biztonsági autó úgy összeterelte a mezőnyt, hogy rengeteg pozíciót veszített. 

Az olasz versenyző hiába ért célba a hatodik helyen, tíz pilóta is 15 másodpercen belül zárt hozzá képest, így egészen a 16. helyre sorolták őt vissza 

a végeredményben.

Formula 1 driver Kimi Antonelli of Mercedes participates in the F1 race at the Formula 1 circuit in Zandvoort, Netherlands, on August 31, 2025, for the Formula 1 Zandvoort Sunday 2025 season 2025-2026. (Photo by Marcel van Dorst/EYE4images/NurPhoto) (Photo by Marcel van Dorst / NurPhoto via AFP)
Antonelli elnézést kért a Ferraritól
Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

A Ferrari csapatfőnöke, Frédéric Vasseur elárulta, hogy a futamot követően Antonelli átment hozzájuk és bocsánatot kért, amiért kiütötte Leclerc-t a versenyből.

Igen, odajött és elnézést kért tőlem, mivel Charles nem volt ott. Értékelem ezt. Előfordul az ilyesmi. 

Nem könnyű előzni Zandvoortban, kockáztatni kell. Kockáztatott, hibázott, aztán bocsánatot kért. Ez a megfelelő reakció. Számomra egy versenybaleset volt” – mondta a Ferrari csapatfőnöke.

A fiatal olasz idén már több balesetet is okozott, de valószínűleg nem kell a jövője miatt aggódnia, mert Toto Wolff szerint 2026-ban is marad a Mercedesnél brit csapattársával, George Russell-lel együtt.

