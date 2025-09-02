A Ferrari számára borzalmasan alakult a hétvégi Forma-1-es Holland Nagydíj. Lewis Hamilton a zandvoorti futam harmadánál megcsúszott és a falnak csapta az autóját, míg Charles Leclerc versenyének a mercedeses Andrea Kimi Antonelli vetett véget.

Fotó: JONATHAN RAA / NurPhoto

Antonelli bocsánatot kért a Ferraritól

A Mercedes 19 éves tehetsége a hibája miatt kemény büntetésekkel zárta a hollandiai futamot, a balesete miatt az FIA 10 másodperces időbüntetéssel sújtotta, és ehhez további 5 másodperc társult, amiért átlépte a megengedett sebességet a bokszutcában. Antonelli ezt nem töltötte le bokszkiálláskor, ezért utólag adták hozzá az időeredményéhez, és pechjére Lando Norris hajrábeli kiesése miatt a biztonsági autó úgy összeterelte a mezőnyt, hogy rengeteg pozíciót veszített.

Az olasz versenyző hiába ért célba a hatodik helyen, tíz pilóta is 15 másodpercen belül zárt hozzá képest, így egészen a 16. helyre sorolták őt vissza

a végeredményben.

Antonelli elnézést kért a Ferraritól

Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

A Ferrari csapatfőnöke, Frédéric Vasseur elárulta, hogy a futamot követően Antonelli átment hozzájuk és bocsánatot kért, amiért kiütötte Leclerc-t a versenyből.

Igen, odajött és elnézést kért tőlem, mivel Charles nem volt ott. Értékelem ezt. Előfordul az ilyesmi.

Nem könnyű előzni Zandvoortban, kockáztatni kell. Kockáztatott, hibázott, aztán bocsánatot kért. Ez a megfelelő reakció. Számomra egy versenybaleset volt” – mondta a Ferrari csapatfőnöke.

A fiatal olasz idén már több balesetet is okozott, de valószínűleg nem kell a jövője miatt aggódnia, mert Toto Wolff szerint 2026-ban is marad a Mercedesnél brit csapattársával, George Russell-lel együtt.

