A Forma-1-es Olasz Nagydíj után a Mercedes főnöke nyíltan kritizálta a csapat fiatal pilótáját. Toto Wolff szerint Andrea Kimi Antonelli monzai teljesítménye csalódást keltő volt, ugyanakkor a támogatásáról is biztosította az olasz versenyzőt.

A Mercedes 19 éves pilótája, Andrea Kimi Antonelli ugyan pontot tudott szerezni a Forma-1-es Olasz Nagydíjon, ám csak a 9. helyen ért célba, Toto Wolff csapatfőnök pedig először bírálta nyilvánosan az ifjú tehetséget. 

Andrea Kimi Antonelli ezúttal kemény kritikát kapott a Mercedes főnökétől, Toto Wolfftól
Fotó: JONATHAN RAA / NurPhoto

A Mercedes csapatfőnöke keményen kritizálta Antonellit

Antonelli monzai hétvégéje már ott félrecsúszott, hogy a pénteki szabadedzésen nagyot hibázott és a sóderágyban ragadt az autója, így értékes köröket és főleg versenyszimulációs etapot veszített. Toto Wolff nem is rejtette véka alá a véleményét a fiatal versenyzővel kapcsolatban.

Csalódást keltő volt ez a hétvége. Csalódást keltő. Nem rakhatod a kavicságyba az autót, aztán várhatod azt, hogy ott legyél. Az egész futam csalódást keltő volt. 

Ez nem változtat semmin a támogatásomat vagy a jövőbe vetett hitemet illetően, mert hiszem, hogy nagyon-nagyon-nagyon jó lesz. De a mai nap…óriási csalódást hozott” – mondott ítéletet Wolff a futam után.

Andrea Kimi Antonelli and Toto Wolff of the Mercedes-AMG Petronas F1 Team speak during the qualifying of the Italian GP, the 16th round of the Formula 1 World Championship, at Autodromo Nazionale di Monza in Monza, Lombardy, Italy, on September 6, 2025. (Photo by Andrea Diodato/NurPhoto) (Photo by Andrea Diodato / NurPhoto via AFP)
Toto Wolff Monzában nem volt elégedett Andrea Kimi Antonellivel
Fotó: ANDREA DIODATO / NurPhoto

Az osztrák szakember azt is hozzátette, hogy Monzában túl sok hibát követett el Antonelli, 

akit az Alexander Albon elleni leszorítás miatt még meg is büntettek. Wolff szerint ez egyszerűen szükségtelen volt az olasz pilótától, ugyanakkor a védelmébe is vette versenyzőjét, mert hisz a képességeiben, csupán a nagy nyomástól kell megszabadítani őt. 

Antonelli az európai futamokon mindössze három pontot gyűjtött idén, 16 forduló után pedig 66 ponttal az egyéni összetett nyolcadik helyén áll. 

A Forma-1 2025-ös szezonja szeptember 19-21. között folytatódik az Azerbajdzsáni Nagydíjjal.

