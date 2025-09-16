Live
Fernando Alonso újabb balszerencsés hétvégét zárt, ugyanis egy felfüggesztéshiba miatt kénytelen volt feladni a múlt heti Olasz Nagydíjat. Az Aston Martin Forma-1-es csapata most felfedte, hogy mi okozta a meghibásodást.

Nem alakult jól a Forma-1-es monzai hétvégi a kétszeres világbajnok Fernando Alonso számára, pedig a futam feléhez közeledve úgy tűnt, reális esélye lesz megszerezni idei hetedik pontszerzős helyét. Az Aston Martin versenyzője a hetedik helyen autózott, amikor az Ascari-sikánból kihajtva a kerékvetőn egyszerűen megadta magát az AMR25-ös felfüggesztése. A 44 éves spanyol pilóta így ötödször esett ki az idei szezonban – korábban Ausztráliában, Kínában és Monacóban sem ért célba, valamint a miami sprintfutamot sem fejezte be. 

Fernando Alonso Aston Martinja 25 kör után megadta magát Monzában
Fernando Alonso Aston Martinja 25 kör után megadta magát Monzában
Fotó: LUCA ROSSINI / NurPhoto

Az Aston Martin felfedte Alonso monzai kiesésének okát

A kiesése után Alonso arról beszélt, hogy semmi előjele nem volt a hibának, és azért is bosszankodott, mert a többi autónál nem történt ilyen jellegű probléma, miközben minden pilóta ugyanúgy használta a kerékvetőt az Olasz Nagydíjon.

Bár a meghibásodás váratlan volt, silverstone-i csapat lefolytatta a vizsgálatokat és kiderült, hogy valójában nem egyik pillanatról a másikra történt. Mint kiderült, a felfüggesztést a felverődő kavicsok gyengítették meg a törés előtt. 

„A csapat megerősíti, hogy Fernando autóját a verseny első körében kavics érte több helyen, beleértve a felfüggesztést is, ami ezáltal tönkrement. A csapat nem volt tudatában a keletkezett sérülésnek. Az alkatrész végül a kismértékű, de folyamatos terhelés miatt meghibásodott” – olvasható az Aston Martin közleményébe.

Az Aston Martin és az idén rendkívül peches Alonso legközelebb a hétvégi F1-es Azerbajdzsáni Nagydíjon javíthat.

