A Forma-1-es Azeri Nagydíj botrányos közjátékkal indult, ugyanis a pálya a gyakorlás elején megsérült, így alig lehetett mért köröket teljesítenie a mezőny tagjainak. Az első szabadedzést végül Lando Norris zárta a leggyorsabb körrel, a második gyakorláson viszont némi meglepetést okozva a két Ferrari végzett az élen. A szombati időmérő előtti, utolsó szabadedzésen a szél okozott némi felfordulást, emiatt eleinte a köridők is rosszabbak voltak, de Norrisnak ismét sikerült remek időt autóznia, így a McLaren pilótájánál ezúttal sem tudott senki sem gyorsabb lenni Bakuban.

Az F1-es Azeri Nagydíj első és harmadik szabadedzésén is Lando Norris volt a leggyorsabb

Fotó: ALEXANDER NEMENOV / AFP

Elképesztő balesetekkel indult az F1-es Azeri Nagydíj időmérője

A Williams pilótája, Alex Albon már a Q1-ben nagyot hibázott, korlátnak csapta az autóját, így piros zászlós jelzés következett. A thaiföldi felmenőkkel rendelkező versenyző kitörte a jobb első kereket, ezzel máris kiesett, Esteban Ocon autójának hátsó kerekébe pedig egy faág akadt bele – kaotikus eseményekkel indult a bakui időmérő.

Némi várakozás után folytatódhatott a kvalifikáció, a Q1-ből még 11 perc állt a pilóták rendelkezésére, hogy a továbbjutáshoz elégséges időt fussanak. Hat és fél perccel az első etap vége előtt ismét felvillant a piros zászló, miután Nico Hülkenberg is falhoz vágta az autóját. A Q1 végén Kimi Antonellire várt a nagy feladat, hogy az utolsó helyről feljöjjön, a fiatal olasznak ugyanis még nem volt mért ideje a Mercedesszel.

A 19 éves olasz végül könnyedén továbbjutott, majd az idő letelte után harmadszor is piros zászló következett, miután az egész szezonban sokat hibázó Franco Colapinto durván a falnak csapta az autóját.

Az Alpine számára borzalmasan alakult az időmérő, mert Pierre Gasly autója is felmondta a szolgálatot. Colapinto hibája láttán Flavio Briatore csalódottan rázta a fejét, így elképzelhető, hogy az argentin versenyző karrierje hamarosan tényleg véget ér a francia istállónál.

Colapinto hit the barriers as the session was ending to bring out the third red flag of Q1 #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/QC2UkbyxEQ — Formula 1 (@F1) September 20, 2025

Újabb piros zászló és hatalmas káosz Bakuban

A Q2-be Colapinto, Hülkenberg, Ocon, Gasly és Albon nem jutottak be, a nagycsapatok sztárjai mind magabiztosan teljesítették az első etapot. A második szakasz is kaotikus eseménnyel, sárga zászlóval indult, miután Isack Hadjar elfékezte magát és vissza kellett tolatnia a pályára. A következő piros zászlóra sem kellett sokat várni, Oliver Bearman is a falba tette a Haast, ismét meg kellett szakítani a kvalifikációt. A Q2-ben ekkor még senkinek nem volt mért köre, kevesebb mint 12 perc állt a pilóták rendelkezésére a folytatásban. A továbbiakban sem volt izgalmaktól mentes az időmérő, Charles Leclerc kis híján balesetet okozott a Ferrarival, majd Oscar Piastri koccant a falnak a jobb hátsó kerekével, de szerencséjére nem esett ki.

Max Verstappen mögött a McLarenek könnyedén továbbléptek, a második szabadedzést megnyerő Lewis Hamilton viszont a 12. helyen búcsúzott.

A hétszeres világbajnok – aki most először nem jutott Q3-ba Bakuban – mellett Fernando Alonso, Gabriel Bortoleto, Lance Stroll és Bearman esett ki.