A Forma-1-es Azerbajdzsáni Nagydíj időmérője rengeteg balesettel indult, már a Q1-ben háromszor felvillant a piros zászló és a folytatásban is kaotikus események zajlottak a pályán. Lewis Hamilton a Q2-ben kiesett, majd Charles Leclerc összetörte a Ferrarit, fokozva az olasz istálló drámáját. A Q3-ban a vb-éllovas Oscar Piastri is balesetet okozott, az Azeri Nagydíj kvalifikációját végül hihetetlen izgalmak után Max Verstappen nyerte meg, Carlos Sainz pedig óriási meglepetésre a második lett.

A Forma-1-es Azeri Nagydíj botrányos közjátékkal indult, ugyanis a pálya a gyakorlás elején megsérült, így alig lehetett mért köröket teljesítenie a mezőny tagjainak. Az első szabadedzést végül Lando Norris zárta a leggyorsabb körrel, a második gyakorláson viszont némi meglepetést okozva a két Ferrari végzett az élen. A szombati időmérő előtti, utolsó szabadedzésen a szél okozott némi felfordulást, emiatt eleinte a köridők is rosszabbak voltak, de Norrisnak ismét sikerült remek időt autóznia, így a McLaren pilótájánál ezúttal sem tudott senki sem gyorsabb lenni Bakuban.

Az F1-es Azeri Nagydíj első és harmadik szabadedzésén is Lando Norris volt a leggyorsabb
Fotó: ALEXANDER NEMENOV / AFP

Elképesztő balesetekkel indult az F1-es Azeri Nagydíj időmérője

A Williams pilótája, Alex Albon már a Q1-ben nagyot hibázott, korlátnak csapta az autóját, így piros zászlós jelzés következett. A thaiföldi felmenőkkel rendelkező versenyző kitörte a jobb első kereket, ezzel máris kiesett, Esteban Ocon autójának hátsó kerekébe pedig egy faág akadt bele – kaotikus eseményekkel indult a bakui időmérő.

Némi várakozás után folytatódhatott a kvalifikáció, a Q1-ből még 11 perc állt a pilóták rendelkezésére, hogy a továbbjutáshoz elégséges időt fussanak. Hat és fél perccel az első etap vége előtt ismét felvillant a piros zászló, miután Nico Hülkenberg is falhoz vágta az autóját. A Q1 végén Kimi Antonellire várt a nagy feladat, hogy az utolsó helyről feljöjjön, a fiatal olasznak ugyanis még nem volt mért ideje a Mercedesszel. 

A 19 éves olasz végül könnyedén továbbjutott, majd az idő letelte után harmadszor is piros zászló következett, miután az egész szezonban sokat hibázó Franco Colapinto durván a falnak csapta az autóját. 

Az Alpine számára borzalmasan alakult az időmérő, mert Pierre Gasly autója is felmondta a szolgálatot. Colapinto hibája láttán Flavio Briatore csalódottan rázta a fejét, így elképzelhető, hogy az argentin versenyző karrierje hamarosan tényleg véget ér a francia istállónál.

Újabb piros zászló és hatalmas káosz Bakuban

A Q2-be Colapinto, Hülkenberg, Ocon, Gasly és Albon nem jutottak be, a nagycsapatok sztárjai mind magabiztosan teljesítették az első etapot. A második szakasz is kaotikus eseménnyel, sárga zászlóval indult, miután Isack Hadjar elfékezte magát és vissza kellett tolatnia a pályára. A következő piros zászlóra sem kellett sokat várni, Oliver Bearman is a falba tette a Haast, ismét meg kellett szakítani a kvalifikációt. A Q2-ben ekkor még senkinek nem volt mért köre, kevesebb mint 12 perc állt a pilóták rendelkezésére a folytatásban. A továbbiakban sem volt izgalmaktól mentes az időmérő, Charles Leclerc kis híján balesetet okozott a Ferrarival, majd Oscar Piastri koccant a falnak a jobb hátsó kerekével, de szerencséjére nem esett ki. 

Max Verstappen mögött a McLarenek könnyedén továbbléptek, a második szabadedzést megnyerő Lewis Hamilton viszont a 12. helyen búcsúzott. 

A hétszeres világbajnok – aki most először nem jutott Q3-ba Bakuban – mellett Fernando Alonso, Gabriel Bortoleto, Lance Stroll és Bearman esett ki.

Ferrari's British driver Lewis Hamilton drives during a practice session of the Formula One Azerbaijan Grand Prix at the Baku City Circuit in Baku on September 20, 2025. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP)
Lewis Hamilton már a Q2-ben kiesett
Fotó: ALEXANDER NEMENOV / AFP

Max Verstappen nyerte az időmérőt

A Q3-ban már az eső is eleredt, majd Charles Leclerc a 15-ös kanyarban brutálisan összetörte a Ferrariját, miután a falnak ütközött. 

Egyre jobban kezdett esni, a kényszerszünet idején Carlos Sainz állt az élen, a spanyolt Liam Lawson és Hadjar követte. 

Ilyen időjárási körülmények között szinte lehetetlen volt gyorsabb időt autózni. A nézők láthatóan jól szórakoztak, az újraindításra való várakozás közben vidáman táncolgattak. Minden idők egyik legkaotikusabb F1-es időmérője végül folytatódott, és már csak valamivel több mint 7 perc állt rendelkezésre a mezőny számára. 

Így törte össze Leclerc a Ferrarit:

Az eső közben elállt, így nem kellett interekre váltaniuk a pilótáknak, viszont arra már kevés idejük volt, hogy Sainz erős körét megdöntsék. 

Az őrületes események nem értek véget, a vb-éllovas Piastri is falhoz vágta a McLarent, ezzel már a hatodik piros zászló következett. 

A törmelékeket ismét el kellett takarítani a pályáról, ezzel közelebb kerültünk ahhoz, hogy a Williams spanyol pilótája induljon az élről vasárnap, ráadásul újra elkezdett esni.

Az újabb újraindítást követően kevesebb mint 4 perc maradt, Russell és Norris is csak Sainz mögé tudott felzárkózni, majd Lawson is eléjük vágott. A végén még Verstapennek volt esélye a pole-ra és meg is előzte Sainzcot, így az élről indulhat vasárnap. 

A holland az utolsó pillanatban tehát nem hibázott, nagyszerű teljesítménnyel szerezte meg az első helyet, mögötte viszont bombameglepetésre Sainz és Lawson indulhatnak majd a második és a harmadik pozícióból. 

A McLarent összetörő Piastri csak a kilencedik rajthelyet csípte el, elsőszámú riválisa és csapattársa, Norris pedig csupán a hetedik startpozíciót szerezte meg.

Az 51 körös Azeri Nagydíj vasárnap 13 órakor rajtol Bakuban.

