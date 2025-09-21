Live
Rendkívüli

Brutális üzenetet küldött Donald Trump

Vasárnap délután 13.00-tól rendezik a Forma-1-es Azeri Nagydíjat. A bakui futam a szombati kaotikus időmérő miatt rendívül izgalmasnak ígérkezik, ugyanis a vb-pontversenyben éllovas Oscar Piastri csak az ötödik sorból rajtolhat, míg a második helyen álló Lando Norris a negyedik sorból kezdheti meg az Azeri Nagydíjat. Folyamatosan frissülő összefoglalónkban kövessék velünk élőben a Forma-1-es Azeri Nagydíjat.

A Forma-1-es Azeri Nagydíj szombati időmérője elképesztően alakult. A Q1 első szakaszát kétszer kellett baleset miatt félbeszakítani, majd a leintés pillanatában újfent előkerült a piros zászló, de az már nem befolyásolta az addigra kialakult sorrendet. 

A vb-címvédő Max Verstappen nyerte az Azeri Nagydíj időmérőjét
A vb-címvédő Max Verstappen nyerte az Azeri Nagydíj időmérőjét
Fotó: Ozan Kose/AFP

A második etapban szintén volt egy rövid megszakítás, a végén pedig Lewis Hamilton ért el csalódást keltő eredményt a Ferrarival, a hétszeres vb-győztes brit sztár ugyanis ismét nem jutott be a legjobb 10 közé és csak a 12. helyről startolhat.

​Fordulatosnak ígérkezik az F1-es Azeri Nagydíj

A Q3-banaztán öt perc után a másik Ferrari is kiszállt a pole pozícióért folytatott küzdelemből, a monacói Charles Leclerc ugyanis elnézett egy féktávot és a falnak ütközött. Ennek nyomán ötödször lengették a piros zászlót, közben pedig az eső is eleredt. A csapadék hamar elállt, a körözés viszont megint nem tartott sokáig, Oscar Piastri ugyanis nagyot hibázott és a falnak csapta a McLaren elejét. Ez után ismét jött a piros zászló, majd a folytatás, a hátralévő alig négy percben pedig egyedül a vb-címvédő Verstappen volt képes letaszítani az élről Carlos Sainzot, Lando Norris pedig a gyors körében súrolta a falat az autójának jobb oldalával, így igazán jó időt nem tudott futni.

A hétszeres világbajnok Hamilton csak a 6. sorból rajtolhatott a bakui utcai versenyen
A hétszeres világbajnok Hamilton csak a 6. sorból rajtolhatott a bakui utcai versenyen
Fotó: Jakub Porzycki / NurPhoto / NurPhoto via AFP

A teljes rajtsorrend:

  1. Max Verstappen (holland, Red Bull), Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)
  2. Liam Lawson (új-zélandi, RB), Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
  3. George Russell (brit, Mercedes), Cunoda Juki (japán, Red Bull)
  4. Lando Norris (brit, McLaren), Isack Hadjar (francia, RB)
  5. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren), Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
  6. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin), Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
  7. Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber), Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)
  8. Oliver Bearman (brit, Haas), Franco Colapinto (argentin, Alpine)
  9. Nico Hülkenberg (német, Sauber), Pierre Gasly (francia, Alpine)
  10. Alexander Albon (thaiföldi, Williams), Esteban Ocon (francia, Haas)

A bakui futam a konstruktőri világbajnoki címről is szólt, ugyanis tudható volt, hogy ha McLaren 9 ponttal többet szerez, mint a Ferrari, akkor hét futammal a vége előtt bebiztosítja a világbajnoki győzelmét. 

A futam előtt a McLaren megváltoztatta Oscar Piastri autója alvázát, de mivel ugyanolyan specifikációjú volt, mint ami a balesetben megsemmisült, nem kellett a boxutcából rajtolnia az ausztrálnak. Érdekesség, hogy Piastri ugyanezt az alvázat használta a szezon első nyolc versenyén, Ausztráliától Monacóig. Ezekből négyet megnyert, további három alkalommal pedig dobogós helyen végzett.

Az előjelek azonban a vb-címvédő, pole-pozícióból induló Max Verstappennek kedveztek, ugyanis a futam idejére óriási esőt jósoltak Bakuban. 

A holland Max Verstappen rendszeresen remekel az esős futamokon
A holland Max Verstappen rendszeresen remekel az esős futamokon 
Fotó: Jakub Porzycki / NurPhoto / NurPhoto via AFP

A pilóták gumiválasztása is érdekes volt a bakui futam előtt:

  • Verstappen, Russell, Cunoda, Hamilton, Bortoleto, Bearman, Hulkenberg, Gasly és Ocon kemény keverékű abroncsokat választottak.
  • Sainz, Lawson, Antonelli, Norris, Hadjar, Piastri, Leclerc, Alonso, Stroll, Colapinto és Albon közepes keveréken kezdték az Azeri Nagydíjat.

Verstappen remekül kapta el a rajtot, Sainz pedig megtartotta a második helyét. Azonban a vb-pontversenyben élen álló Oscar Piastri az 5-ös kanyarban a falhoz csapta az autóját, így a McLaren ausztrál pilótája már az első körben kiszállt a versenyből, ami óriási lehetőséget kínált csapattársának, a brit Lando Norrisnak. 

Cikkünk folyamatosan frissül!

