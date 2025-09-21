A Forma-1-es Azeri Nagydíj szombati időmérője elképesztően alakult. A Q1 első szakaszát kétszer kellett baleset miatt félbeszakítani, majd a leintés pillanatában újfent előkerült a piros zászló, de az már nem befolyásolta az addigra kialakult sorrendet.
A második etapban szintén volt egy rövid megszakítás, a végén pedig Lewis Hamilton ért el csalódást keltő eredményt a Ferrarival, a hétszeres vb-győztes brit sztár ugyanis ismét nem jutott be a legjobb 10 közé és csak a 12. helyről startolhat.
A Q3-banaztán öt perc után a másik Ferrari is kiszállt a pole pozícióért folytatott küzdelemből, a monacói Charles Leclerc ugyanis elnézett egy féktávot és a falnak ütközött. Ennek nyomán ötödször lengették a piros zászlót, közben pedig az eső is eleredt. A csapadék hamar elállt, a körözés viszont megint nem tartott sokáig, Oscar Piastri ugyanis nagyot hibázott és a falnak csapta a McLaren elejét. Ez után ismét jött a piros zászló, majd a folytatás, a hátralévő alig négy percben pedig egyedül a vb-címvédő Verstappen volt képes letaszítani az élről Carlos Sainzot, Lando Norris pedig a gyors körében súrolta a falat az autójának jobb oldalával, így igazán jó időt nem tudott futni.
A bakui futam a konstruktőri világbajnoki címről is szólt, ugyanis tudható volt, hogy ha McLaren 9 ponttal többet szerez, mint a Ferrari, akkor hét futammal a vége előtt bebiztosítja a világbajnoki győzelmét.
A futam előtt a McLaren megváltoztatta Oscar Piastri autója alvázát, de mivel ugyanolyan specifikációjú volt, mint ami a balesetben megsemmisült, nem kellett a boxutcából rajtolnia az ausztrálnak. Érdekesség, hogy Piastri ugyanezt az alvázat használta a szezon első nyolc versenyén, Ausztráliától Monacóig. Ezekből négyet megnyert, további három alkalommal pedig dobogós helyen végzett.
Az előjelek azonban a vb-címvédő, pole-pozícióból induló Max Verstappennek kedveztek, ugyanis a futam idejére óriási esőt jósoltak Bakuban.
A pilóták gumiválasztása is érdekes volt a bakui futam előtt:
Verstappen remekül kapta el a rajtot, Sainz pedig megtartotta a második helyét. Azonban a vb-pontversenyben élen álló Oscar Piastri az 5-ös kanyarban a falhoz csapta az autóját, így a McLaren ausztrál pilótája már az első körben kiszállt a versenyből, ami óriási lehetőséget kínált csapattársának, a brit Lando Norrisnak.
