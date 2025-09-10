Oscar Piastri és Lando Norris kétszereplős csatát vív a világbajnoki címért, amelybe az Olasz Nagydíjon sokak szerint botrányos módon nyúlt be a McLaren.
Mint ismert, Norris és Piastri a második, illetve harmadik helyen értek célba Max Verstappen mögött. Az eredmény azonban másképp is alakulhatott volna a csapattársak között, ha a McLaren nem alkalmaz ellentmondásos csapatutasításokat.
A Motorsport beszámolója szerint a csapat először Piastrit küldte bokszba, hogy megvédjék Charles Leclerc-től, míg Norris egy körrel később lassabb kiszolgálást kapott. Ez azt eredményezte, hogy az ausztrál pilóta a csapattársa elé került a McLaren bokszutcai hibája miatt.
És itt jött a csavar: a wokingi csapat utasította Piastrit, hogy adja vissza a pozíciót, amit az kezdeti tiltakozás után teljesített is, lehetővé téve Norrisnak, hogy 31 pontra csökkentse hátrányát a bajnokságban.
A McLaren lépése természetesen felháborodást keltett a közösségi médiában, számos rajongó „szégyenletesnek" nevezte a csapat Piastrival való bánásmódját. Nyolc verseny van hátra, és ez a három pont, amit Norris javára veszített el, még sokba kerülhet.
Piastri és Norris eddig szabadon versenyezhetett, de ezek után sokan kezdik megkérdőjelezni, hogy ez még mindig így van-e.
A volt Forma-1 vezérigazgató, Bernie Ecclestone is közéjük tartozik, és úgy véli, hogy a McLaren inkább Norris világbajnoki címét preferálná Piastri helyett, miután Monzában őt részesítette előnyben.
A svájci Blick lapnak nyilatkozva őszintén beszélt a kialakult helyzetről.
Folyamatosan a tisztességességről beszélnek. De vajon tisztességes-e Piastrit megbüntetni a csapat hibájáért? Nem. Kezd az az érzés kialakulni, hogy a McLaren inkább egy Lando Norris nevű világbajnokot szeretne.
Az olyan hibák, mint az elhibázott bokszkiállások, motormeghibásodások és felfüggesztési problémák talán ritkábbak lettek, de részei a sportnak" - mondta az esetről Ecclestone.