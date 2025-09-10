Oscar Piastri és Lando Norris kétszereplős csatát vív a világbajnoki címért, amelybe az Olasz Nagydíjon sokak szerint botrányos módon nyúlt be a McLaren.

Hatalmas a botrány a McLarennél. Norris örülhet?

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Folytatódik a McLaren-botrány

Mint ismert, Norris és Piastri a második, illetve harmadik helyen értek célba Max Verstappen mögött. Az eredmény azonban másképp is alakulhatott volna a csapattársak között, ha a McLaren nem alkalmaz ellentmondásos csapatutasításokat.

A Motorsport beszámolója szerint a csapat először Piastrit küldte bokszba, hogy megvédjék Charles Leclerc-től, míg Norris egy körrel később lassabb kiszolgálást kapott. Ez azt eredményezte, hogy az ausztrál pilóta a csapattársa elé került a McLaren bokszutcai hibája miatt.

És itt jött a csavar: a wokingi csapat utasította Piastrit, hogy adja vissza a pozíciót, amit az kezdeti tiltakozás után teljesített is, lehetővé téve Norrisnak, hogy 31 pontra csökkentse hátrányát a bajnokságban.

A McLaren lépése természetesen felháborodást keltett a közösségi médiában, számos rajongó „szégyenletesnek" nevezte a csapat Piastrival való bánásmódját. Nyolc verseny van hátra, és ez a három pont, amit Norris javára veszített el, még sokba kerülhet.

Piastri és Norris eddig szabadon versenyezhetett, de ezek után sokan kezdik megkérdőjelezni, hogy ez még mindig így van-e.

A volt Forma-1 vezérigazgató, Bernie Ecclestone is közéjük tartozik, és úgy véli, hogy a McLaren inkább Norris világbajnoki címét preferálná Piastri helyett, miután Monzában őt részesítette előnyben.

A svájci Blick lapnak nyilatkozva őszintén beszélt a kialakult helyzetről.

Folyamatosan a tisztességességről beszélnek. De vajon tisztességes-e Piastrit megbüntetni a csapat hibájáért? Nem. Kezd az az érzés kialakulni, hogy a McLaren inkább egy Lando Norris nevű világbajnokot szeretne.

Az olyan hibák, mint az elhibázott bokszkiállások, motormeghibásodások és felfüggesztési problémák talán ritkábbak lettek, de részei a sportnak" - mondta az esetről Ecclestone.