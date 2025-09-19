Ha valamivel, akkor a Forma-1-es pilóták szemével és reakcióidejével biztosan nincs baj. Úgy látnak, mint a sas, és miután nem ritka, hogy 300 km/h fölötti sebességgel mennek, elengedhetetlen, hogy a reakcióidejük is kiemelkedő legyen. Így aztán nem igazán értjük, mi történt Carlos Sainzcal.

Rossz helyen állt meg Carlos Sainz

Az Atlassian Williams spanyol pilótája az Azeri Nagydíj pénteki első szabadedzésén kanyarodott ki a boxba, majd, ahogy azt tanítják, be is állt párhuzamosan a garázs elé. Csakhogy az nem az ő garázsa volt, sőt még csak nem is a Williamsé.

not carlos getting confused and pitting at the alpine garage



the mechanis look so confused pls 😭😭

Az Alpine szerelői is csak néztek, hogy mihez kezdjenek a Williamsszel, majd jelezték Sainznak, hogy fáradjon tovább. A spanyol viszont, mintha nem értette volna, miért akarják elküldeni, hogy aztán végtelennek tűnő másodpercek után odébb parkoljon egy-két garázzsal.