Ha valamivel, akkor a Forma-1-es pilóták szemével és reakcióidejével biztosan nincs baj. Úgy látnak, mint a sas, és miután nem ritka, hogy 300 km/h fölötti sebességgel mennek, elengedhetetlen, hogy a reakcióidejük is kiemelkedő legyen. Így aztán nem igazán értjük, mi történt Carlos Sainzcal.
Az Atlassian Williams spanyol pilótája az Azeri Nagydíj pénteki első szabadedzésén kanyarodott ki a boxba, majd, ahogy azt tanítják, be is állt párhuzamosan a garázs elé. Csakhogy az nem az ő garázsa volt, sőt még csak nem is a Williamsé.
Az Alpine szerelői is csak néztek, hogy mihez kezdjenek a Williamsszel, majd jelezték Sainznak, hogy fáradjon tovább. A spanyol viszont, mintha nem értette volna, miért akarják elküldeni, hogy aztán végtelennek tűnő másodpercek után odébb parkoljon egy-két garázzsal.