Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Kiderült a titok: Donald Trump ezt ajánlotta fel Zelenszkijnek a békékért cserébe

Link másolása
Vágólapra másolva!
Ilyet aztán tényleg ritkán. A Forma-1 Azerbajdzsáni Nagydíj első pénteki szabadedzésén a Williams pilótája, Carlos Sainz rossz box elé állt be, és nem is akart onnan továbbmenni.

Ha valamivel, akkor a Forma-1-es pilóták szemével és reakcióidejével biztosan nincs baj. Úgy látnak, mint a sas, és miután nem ritka, hogy 300 km/h fölötti sebességgel mennek, elengedhetetlen, hogy a reakcióidejük is kiemelkedő legyen. Így aztán nem igazán értjük, mi történt Carlos Sainzcal.

Rossz helyen állt meg Carlos Sainz

Az Atlassian Williams spanyol pilótája az Azeri Nagydíj pénteki első szabadedzésén kanyarodott ki a boxba, majd, ahogy azt tanítják, be is állt párhuzamosan a garázs elé. Csakhogy az nem az ő garázsa volt, sőt még csak nem is a Williamsé. 

Az Alpine szerelői is csak néztek, hogy mihez kezdjenek a Williamsszel, majd jelezték Sainznak, hogy fáradjon tovább. A spanyol viszont, mintha nem értette volna, miért akarják elküldeni, hogy aztán végtelennek tűnő másodpercek után odébb parkoljon egy-két garázzsal.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!