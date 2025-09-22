A Max Verstappen rajt-cél győzelmével véget ért Forma-1-es Azeri Nagydíj a Ferrari számára ismét csalódást keltő eredményt hozott, hiszen Lewis Hamilton és Charles Leclerc csupán a nyolcadik és a kilencedik helyen zárt Bakuban. A hétszeres világbajnok ráadásul az utolsó körben botrányosan viselkedett, ugyanis a Scuderia utasítása ellenére nem engedte maga elé csapattársát, amit a monacói zokon is vett.

Lewis Hamilton és Charles Leclerc között nem volt meg az összhang Bakuban

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Charles Leclerc és Lewis Hamiton is dühös volt a bakui versenyhétvége után

Leclerc őszintén beszélt az Azeri Nagydíjon történtekről, ahol az ígéretes pénteki kezdés után fokozatosan csúszott ki a kezükből az irányítás. A monacói azt is elárulta, hogy tudatosan próbálkozott egy alternatív beállítási megközelítéssel a hétvégén, és ez utólag végzetesnek bizonyult, hiszen az időmérőn a falhoz vágta az autót. „Teljesen új irányba indultam el a beállításokkal.

Ha visszagondolok, hogy korábban mennyire erős voltam ezen a pályán, egyszerűen érthetetlen, miért hittem azt, hogy ez jó ötlet lehet. Nagy hülyeség volt, a döntés teljesen megzavarta a ritmusomat az időmérőn

– fakadt ki Leclerc, akinek a gondjait csak tetézte, hogy a futam végén Hamilton nem engedte el, bár szerinte nem lett volna sokkal jobb helyzetben akkor sem, ha egy pozícóval előrébb végez.

Gyenge teljesítményt nyújtott Bakuban a Ferrari

Fotó: RESUL REHIMOV / ANADOLU

Ami csapattársát, a hétszeres világbajnokot illeti, szintén csalódottságról és keserűségről lehet beszélni. Hamilton számára sem alakult jól az azeri hétvége, a 40 éves brit sztár nem is kertelt a futam után.

Nem volt jó. Lassúak voltunk. Végső soron csalódást keltő eredmény.

Olyan optimista voltam az edzések után. Az FP2 után olyan jól éreztem magam a kocsiban, és azt hiszem, ott mentünk rossz irányba” – vallotta be a brt, akit nem vigasztalt, hogy több pozíciót előrelépve a nyolcadik helyen zárta a futamot.

„Nekem öröm, hogy a 12. helyről előbbre jutottam, de egyáltalán nem érdekel ez a pozíció. Tegnap működési szempontból biztosan jobban végezhettük volna a dolgunkat, ezen dolgoznunk kell. Úgy érzem, fejlődtem ma, és a tempóm rendben volt, de a többiek egyszerűen villámgyorsak voltak. Olyan nehéz volt ma itt előzni, és ez egy szokatlan bakui futam volt, ahol egyszerűen nem sok előzés történt, és nagyon nehéz volt követni. Határozottan csalódott vagyok, hogy üres kézzel távozunk” – idézte a motorsport.hu a dühöngő Hamiltont.