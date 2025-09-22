A Forma-1-es Azeri Nagydíj vasárnapi futama a négyszeres világbajnok Max Verstappen rajt-cél győzelmét hozta. A dobogóra a holland mellett George Russell és Carlos Sainz állhatott fel, a Ferrari ezúttal sem tudott kiemelkedő teljesítménnyel előrukkolni. Lewis Hamilton és Charles Leclerc csupán a nyolcadik és a kilencedik helyen zártak, a hétszeres világbajnok ráadásul nem tett eleget egy fontos kérésnek az utolsó körben, mivel nem engedte maga elé csapattársát.
„Ez az utolsó kör. Hadjar van mögötte két másodpercre, mögötted pedig Charles másfél másodpercre, engedd őt el” – hangzott az egyre türelmetlenebb csapatutasítás Hamilton felé az Azeri Nagydíj utolsó körében, ám a 40 éves brit sztár csak minimálisan lassított le, és monacói csapattársa előtt haladt át a célvonalon.
Leclerc a futamot követően gúnyosan üzent Hamiltonnak.
Őszintén szólva nem érdekel, hiszen csak a nyolcadik helyről van szó. Élvezze csak Hamilton a pozíciót. Ez egyszerűen butaság, nem fair, de ismétlem, nem érdekel
– idézte a motorsport.hu a Ferrari fiatalabb pilótájának szavait.
Vannak szabályok, amelyeket be kell tartanunk, és ma talán ezeket nem tartottuk be.
Nyolcadik vagy kilencedik hely...nem igazán érdekel. Nyilván ha jobb pozíciókért harcolnánk – amit remélek, hogy előfordul még –, akkor bízom benne, hogy másként dolgozunk majd együtt” – mondta a médiának Leclerc, aki próbált úgy tenni, mintha nem lenne jelentősége a történteknek, ugyanakkor érezhetően frusztrálta Hamilton viselkedése.
A hétszeres világbajnok a nyilakozatában vállalta a felelősséget és bocsánatot kért a monacóitól, de újabb furcsa megmozdulása csak fokozhatja a közte és csapata közti feszültséget a Ferrarinál.