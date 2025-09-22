A Forma-1-es Azeri Nagydíj vasárnapi futama a négyszeres világbajnok Max Verstappen rajt-cél győzelmét hozta. A dobogóra a holland mellett George Russell és Carlos Sainz állhatott fel, a Ferrari ezúttal sem tudott kiemelkedő teljesítménnyel előrukkolni. Lewis Hamilton és Charles Leclerc csupán a nyolcadik és a kilencedik helyen zártak, a hétszeres világbajnok ráadásul nem tett eleget egy fontos kérésnek az utolsó körben, mivel nem engedte maga elé csapattársát.

Feszült helyzet alakult ki Lewis Hamilton és Charles Leclerc között Bakuban

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Charles Leclerc: Élvezze csak Hamilton a pozíciót, nem érdekel

„Ez az utolsó kör. Hadjar van mögötte két másodpercre, mögötted pedig Charles másfél másodpercre, engedd őt el” – hangzott az egyre türelmetlenebb csapatutasítás Hamilton felé az Azeri Nagydíj utolsó körében, ám a 40 éves brit sztár csak minimálisan lassított le, és monacói csapattársa előtt haladt át a célvonalon.

Leclerc a futamot követően gúnyosan üzent Hamiltonnak.

Őszintén szólva nem érdekel, hiszen csak a nyolcadik helyről van szó. Élvezze csak Hamilton a pozíciót. Ez egyszerűen butaság, nem fair, de ismétlem, nem érdekel

– idézte a motorsport.hu a Ferrari fiatalabb pilótájának szavait.

Leclerc-t feldühítette Hamilton

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Vannak szabályok, amelyeket be kell tartanunk, és ma talán ezeket nem tartottuk be.

Nyolcadik vagy kilencedik hely...nem igazán érdekel. Nyilván ha jobb pozíciókért harcolnánk – amit remélek, hogy előfordul még –, akkor bízom benne, hogy másként dolgozunk majd együtt” – mondta a médiának Leclerc, aki próbált úgy tenni, mintha nem lenne jelentősége a történteknek, ugyanakkor érezhetően frusztrálta Hamilton viselkedése.

A hétszeres világbajnok a nyilakozatában vállalta a felelősséget és bocsánatot kért a monacóitól, de újabb furcsa megmozdulása csak fokozhatja a közte és csapata közti feszültséget a Ferrarinál.

