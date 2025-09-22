Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Forma-1-es Azeri Nagydíjon is gyengélkedett a Ferrari. A bakui futam utolsó körében Lewis Hamilton figyelmen kívül hagyott egy fontos csapatutasítást, ezt pedig később csapattársa, Charles Leclerc nem hagyta szó nélkül

A Forma-1-es Azeri Nagydíj vasárnapi futama a négyszeres világbajnok Max Verstappen rajt-cél győzelmét hozta. A dobogóra a holland mellett George Russell és Carlos Sainz állhatott fel, a Ferrari ezúttal sem tudott kiemelkedő teljesítménnyel előrukkolni. Lewis Hamilton és Charles Leclerc csupán a nyolcadik és a kilencedik helyen zártak, a hétszeres világbajnok ráadásul nem tett eleget egy fontos kérésnek az utolsó körben, mivel nem engedte maga elé csapattársát.

Feszült helyzet alakult ki Lewis Hamilton és Charles Leclerc között Bakuban
Feszült helyzet alakult ki Lewis Hamilton és Charles Leclerc között Bakuban
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Charles Leclerc: Élvezze csak Hamilton a pozíciót, nem érdekel

„Ez az utolsó kör. Hadjar van mögötte két másodpercre, mögötted pedig Charles másfél másodpercre, engedd őt el” – hangzott az egyre türelmetlenebb csapatutasítás Hamilton felé az Azeri Nagydíj utolsó körében, ám a 40 éves brit sztár csak minimálisan lassított le, és monacói csapattársa előtt haladt át a célvonalon. 

Leclerc a futamot követően gúnyosan üzent Hamiltonnak. 

Őszintén szólva nem érdekel, hiszen csak a nyolcadik helyről van szó. Élvezze csak Hamilton a pozíciót. Ez egyszerűen butaság, nem fair, de ismétlem, nem érdekel 

– idézte a motorsport.hu a Ferrari fiatalabb pilótájának szavait. 

Charles Leclerc of Ferrari after the qualifying ahead of the Formula 1 Grand Prix of Azerbaijan at Baku City Circuit in Baku, Azerbaijan on September 20, 2025. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto) (Photo by Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP)
Leclerc-t feldühítette Hamilton
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Vannak szabályok, amelyeket be kell tartanunk, és ma talán ezeket nem tartottuk be. 

Nyolcadik vagy kilencedik hely...nem igazán érdekel. Nyilván ha jobb pozíciókért harcolnánk – amit remélek, hogy előfordul még –, akkor bízom benne, hogy másként dolgozunk majd együtt” – mondta a médiának Leclerc, aki próbált úgy tenni, mintha nem lenne jelentősége a történteknek, ugyanakkor érezhetően frusztrálta Hamilton viselkedése.

A hétszeres világbajnok a nyilakozatában vállalta a felelősséget és bocsánatot kért a monacóitól, de újabb furcsa megmozdulása csak fokozhatja a közte és csapata közti feszültséget a Ferrarinál.

Kapcsolódó cikkek

Megvan, mitől gyorsult fel Hamilton! Eladta az összes autóját, inkább motorozik
Átment a Ferrarihoz a Mercedes fiatal sztárja az F1-es Holland Nagydíj után
Hamilton és Leclerc is csalt, de a brit még le is tagadta

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!