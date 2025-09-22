Több mint két hónapja, július 9-én robbant a bomba: húsz év sikerekben gazdag (hét konstruktőri és nyolc egyéni világbajnoki cím) együttműködése után a Red Bull Forma-1-es csapata kirúgta Christian Hornert. Az angol csapatfőnök, aki 2005-ös alapítása óta irányította az osztrák istálló sportügyeit, a 2024-es idény elején kirobbant szexuális zaklatási ügye miatt került a célkeresztbe, de az osztrák és thaiföldi tulajdonosok végül csak a csapat szemmel látható hullámvölgye után tudták kitenni a szűrét.

Húsz év után köszönt el a Red Bull kirúgott csapatfőnöke, Christian Horner

Fotó: MARTIN KEEP / AFP

Christian Horner milliárdokkal távozik a Red Bulltól

Hivatalosan azonban, habár már összeboronálták a jövőre debütáló Cadillac csapattal, Horner egészen szeptember 21-ig még a Red Bull alkalmazottja volt. Az őszi nap-éj egyenlőség, azaz szeptember 22. aztán meghozta az áttörést, Hornernek és a Red Bullnak sikerült megegyeznie az utolsó nyitott kérdésben is, ami természetesen az ex-csapatvezető végkielégítése volt.

Mindenki megnyugodhat: végül 60 millió euróval (kb. 23,3 milliárd forint) sikerült Christian Horner minden igényét kielégíteni. Mégpedig azért, mert 2030-ig érvényes, évenként 12 millió eurót garantáló szerződése volt a csapat, ami nem tudott olyan indokot felmutatni, mivel jogszerűen megfoszthatták volna őt az 5x12, azaz 60 millió eurótól.

Kapcsolódó cikkek: