Így csinálja ezt egy profi. Christian Horner kirúgása után több mint két hónappal végre hivatalosan is elvált a Red Bullt. Ráadásul nem fog szegényházba kerülni, miután kereken 60 millió eurót sikerült kisajtolnia az osztrák csapatból.

Több mint két hónapja, július 9-én robbant a bomba: húsz év sikerekben gazdag (hét konstruktőri és nyolc egyéni világbajnoki cím) együttműködése után a Red Bull Forma-1-es csapata kirúgta Christian Hornert. Az angol csapatfőnök, aki 2005-ös alapítása óta irányította az osztrák istálló sportügyeit, a 2024-es idény elején kirobbant szexuális zaklatási ügye miatt került a célkeresztbe, de az osztrák és thaiföldi tulajdonosok végül csak a csapat szemmel látható hullámvölgye után tudták kitenni a szűrét.

(FILES) Red Bull Racing team principal Christian Horner waves at the Albert Park Circuit ahead of the Formula One Australian Grand Prix in Melbourne on March 21, 2024. Christian Horner is to leave his role as Red Bull team principal with immediate effect after 20 years, the Formula One team announced on July 9, 2025. (Photo by Martin KEEP / AFP) / -- IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE --
Húsz év után köszönt el a Red Bull kirúgott csapatfőnöke, Christian Horner
Fotó: MARTIN KEEP / AFP

Christian Horner milliárdokkal távozik a Red Bulltól

Hivatalosan azonban, habár már összeboronálták a jövőre debütáló Cadillac csapattal, Horner egészen szeptember 21-ig még a Red Bull alkalmazottja volt. Az őszi nap-éj egyenlőség, azaz szeptember 22. aztán meghozta az áttörést, Hornernek és a Red Bullnak sikerült megegyeznie az utolsó nyitott kérdésben is, ami természetesen az ex-csapatvezető végkielégítése volt.

Mindenki megnyugodhat: végül 60 millió euróval (kb. 23,3 milliárd forint) sikerült Christian Horner minden igényét kielégíteni. Mégpedig azért, mert 2030-ig érvényes, évenként 12 millió eurót garantáló szerződése volt a csapat, ami nem tudott olyan indokot felmutatni, mivel jogszerűen megfoszthatták volna őt az 5x12, azaz 60 millió eurótól.

