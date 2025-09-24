Július 9-én robbantotta a bombát a Red Bull Forma-1-es csapata: húsz év sikerekben gazdag (hét konstruktőri és nyolc egyéni világbajnoki cím) együttműködése után kirúgta Christian Horner csapatfőnököt. A brit szakember, aki 2005-ös alapítása óta irányította az osztrák istálló sportügyeit, a 2024-es idény elején kirobbant szexuális zaklatási ügye miatt került a célkeresztbe, de az osztrák és thaiföldi tulajdonosok végül csak az energiaitalosok visszaeső teljesítménye okán váltak meg tőle. Az 51 éves sportvezető egészen szeptember 21-ig még a Red Bull alkalmazottja volt, volt csapatától pedig sikerült csillagászati összegű végkielégítéssel távoznia.

Christian Horner 20 év után köszönt el a Red Bulltól

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Christian Horner sok pénztől eshet el

A Red Bulltól kirúgott csapatfőnök egyes információk szerint 60 millió eurót, más források alapján 80 millió fontot (kb. 35 milliárd forint) tehetett zsebre kártérítés gyanánt, ám a brit média arról számolt be, hogy Horner ennek az összegnek közel a felét elbukhatja. Állítólag 45 százalékos adót kellene fizetnie, amely – ha a 80 milliót vesszük alapul – több mint 35 millió font veszteséget jelenthet az excsapatfőnök számára.

Ez az adósság egyébiránt még nagyobb lett volna, ha Horner elfogadja az eredeti végkielégítési ajánlatot, amely állítólag 110 millió fontot jelentett volna.

Ebben az esetben azonban többé nem térhetett volna vissza az F1-be, de a Red Bull korábbi vezetője erről még nem mondott le, és akár már jövőre egy másik csapat kötelékében láthatjuk a paddockban.

Christian Horner jövőre visszatérhet az F1-be

Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Horner visszatérése kapcsán az Alpine csapatát emlegették, miszerint részesedést vásárolna a francia istállóban, de ezt a feltevést Flavio Briatore határozottan elutasította.

