Elképesztő bejelentés. Visszatért a Forma-1-be az a nő, aki korábban szexuális zaklatással és hatalmi visszaéléssel vádolta meg Christian Hornert, a Red Bull Racing egykori csapatfőnökét.

A BBC beszámolója szerint Christian Horner panaszosa, akinek kilétét nem hozták nyilvánosságra, 2024 márciusa óta nem dolgozott, mióta a Red Bull felfüggesztette.

Christian Horner during the team principals press conference ahead of the Formula 1 British Grand Prix at Silverstone Circuit in Northampton, Great Britain on July 5, 2024. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto) (Photo by Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP)
Christian Horner élete már soha nem lesz a régi 
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Visszatért az F1-be Christian Horner panaszosa

Most azonban 

újra munkába állt a száguldó cirkusz világában, bár sem ő, sem az aktuális munkaadója nem kívánt nyilatkozni az ügyről.  

Christian Hornert 2025 júliusában menesztették a Red Bull éléről, bár a vállalat hivatalos magyarázatot nem adott. A döntés hátterében szexuális zaklatás-ügy mellett az istálló gyenge teljesítménye, a sztárpilóta Max Verstappen jövőjét övező bizonytalanság, valamint a csapaton belüli feszültségek állhattak.  

Verstappen azóta megerősítette, hogy 2026-ban is a Red Bull színeiben versenyez majd, hiába érdeklődött élénken iránta a Mercedes is.

Horner jelenleg is tárgyal a Red Bull-lal egy esetleges végkielégítésről és a szerződésének lezárásáról.  

A szexuális zaklatási vád története  

A nő 2023 decemberében fordult a Red Bullhoz panaszával, amelyben szexuális zaklatással és manipulatív, kontrolláló magatartással vádolta a csapatfőnököt. Az ügy 2024 februárjában került nyilvánosságra.  

A Red Bull belső vizsgálata a vádakat a 2024-es idény rajtja előtt elutasította. Másnap azonban WhatsApp-üzenetek kerültek ki a sajtóhoz és F1-es vezetőkhöz, amelyek Hornert gyanúba keverhetták volna. Hornertől többször is megkérdezték, valódiak-e az üzenetek, de ő csak „ismeretlen forrásból származó, spekulatív üzeneteknek” nevezte azokat.  

A panaszos a belső vizsgálat eredményét megfellebbezte, ezért a Red Bull második vizsgálatot is indított, amely szintén Hornernek kedvező következtetésre jutott.  

Sem Horner, sem a Red Bull nem kívánt reagálni a legújabb fejleményekre.  

