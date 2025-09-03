A BBC beszámolója szerint Christian Horner panaszosa, akinek kilétét nem hozták nyilvánosságra, 2024 márciusa óta nem dolgozott, mióta a Red Bull felfüggesztette.

Christian Horner élete már soha nem lesz a régi

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Visszatért az F1-be Christian Horner panaszosa

Most azonban

újra munkába állt a száguldó cirkusz világában, bár sem ő, sem az aktuális munkaadója nem kívánt nyilatkozni az ügyről.

Christian Hornert 2025 júliusában menesztették a Red Bull éléről, bár a vállalat hivatalos magyarázatot nem adott. A döntés hátterében szexuális zaklatás-ügy mellett az istálló gyenge teljesítménye, a sztárpilóta Max Verstappen jövőjét övező bizonytalanság, valamint a csapaton belüli feszültségek állhattak.

Verstappen azóta megerősítette, hogy 2026-ban is a Red Bull színeiben versenyez majd, hiába érdeklődött élénken iránta a Mercedes is.

Horner jelenleg is tárgyal a Red Bull-lal egy esetleges végkielégítésről és a szerződésének lezárásáról.

A szexuális zaklatási vád története

A nő 2023 decemberében fordult a Red Bullhoz panaszával, amelyben szexuális zaklatással és manipulatív, kontrolláló magatartással vádolta a csapatfőnököt. Az ügy 2024 februárjában került nyilvánosságra.

A Red Bull belső vizsgálata a vádakat a 2024-es idény rajtja előtt elutasította. Másnap azonban WhatsApp-üzenetek kerültek ki a sajtóhoz és F1-es vezetőkhöz, amelyek Hornert gyanúba keverhetták volna. Hornertől többször is megkérdezték, valódiak-e az üzenetek, de ő csak „ismeretlen forrásból származó, spekulatív üzeneteknek” nevezte azokat.

A panaszos a belső vizsgálat eredményét megfellebbezte, ezért a Red Bull második vizsgálatot is indított, amely szintén Hornernek kedvező következtetésre jutott.

Sem Horner, sem a Red Bull nem kívánt reagálni a legújabb fejleményekre.