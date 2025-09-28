Felipe Massa nem nyugszik bele a szerinte igenis megváltoztathatóba, és 17 év után sem hajlandó lemondani arról a világbajnoki címről, amit 2008-ban finoman szólva is ellentmondásos körülmények között bukott el. Saját olvasata szerint az F1 történetének egyik legnagyobb csalásának lett az áldozata, a vb-címet pedig nem elbukta, hanem elvették tőle.
A csalás lehetősége többször is felmerült már a sportágban, ebben az esetben viszont egy koronatanú is volt, sőt még büntetéseket is kiszabtak, csak éppen az nem kapott semmi jóvátételt, aki ezt a legjobban megérdemelte volna.
2008. szeptember 28. nagy nap a Forma-1 történelmében, ugyanis ekkor rendezték a dél-kelet ázsiai városállam utcai pályáján az első éjszakai, villanyfényes futamot. Az volt a 18 futamos idény 15. nagydíja, és kevesen számítottak rá, hogy pont ott fog eldőlni a világbajnoki cím sorsa. 14 futam után a McLaren-Mercedes brit pilótája, Lewis Hamilton egy ponttal, 78-77-re vezetett a Ferrari brazilja, Felipe Massa előtt. A többiek Kimi Räikkönen vezetésével tetemes hátrányból követték az élen állókat.
Az időmérőt Massa nyerte, Hamilton, Räikkönen és a lengyel Robert Kubica előtt. A kaotikus futamot azonban az akkor már kétszeres világbajnok Fernando Alonso nyerte, mert a Renault csapat és annak főnöke, Flavio Briatore bődületes szerencsével használta ki a megérzését. Legalábbis mindenki ezt hitte 2009 augusztusának utolsó hétvégéjéig...
A szingapúri futam ugyanis egy szerencsétlen(nek tűnő) versenybalesetről maradt emlékezetes: a 15. körben a Renault fiatal pilótája, Nelson Piquet Jr. a lehető legrosszabb helyen csapta a falhoz a kocsiját, ami után azonnal jött a biztonsági autó.
A pályát elkezdték letakarítani, a mezőny pedig körözött a biztonsági autó mögött, mégpedig egyre kopó abroncsokkal és egyre fogyó üzemanyaggal. Kivéve a Renault másik pilótáját, Fernando Alonsót, aki Briatore megérzésére hallgatva éppen a baleset előtt egy körrel ment ki új gumikért és üzemanyagpótlásért. Három másik versenyző kivételével mindenki másnak vagy a biztonsági autós szakasz alatt, vagy azt követően kellett kiállnia, így pedig az egy büntetés miatt csak a 15. rajthelyről induló spanyol kényelmesen megnyerte a futamot. Lewis Hamilton harmadik, Felipe Massa pedig csak a 13. lett.
Csakhogy a háromszoros világbajnok Nelso Piquet fiát a következő évi Magyar Nagydíjon kirúgta a Renault,
ő pedig annyira megsértődött ezen, hogy a következő futamon, a Belga Nagydíjon elmondta, hogy Briatore és a főmérnök, Pat Symonds csapatutasítására ment falnak Szingapúrban.
Ezt meghallva Massa majdnem agyvérzést kapott, ez ugyanis azt jelentette, hogy a Renault csalása megfosztotta őt a vb-címtől.
Az utolsó négy 2008-as futamon (Szingapúr, Japán, Kína, Brazília) Hamilton és Massa is 20-20 pontot gyűjtött. Nehéz elképzelni, hogy a Renault által okozott káosz nélkül Massa ne végzett volna az első 8-ban a Marina Bay Circuit-on és ne szerzett volna legalább egy pontot. Pontegyenlőség esetén pedig a több győzelem (6-5) okán ő lett volna a világbajnok és nem a másodéves Hamilton.
Piquet Jr. kijelentése után a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) azonnal vizsgálatot rendelt el az ügyben, és miután a brazil versenyző a hivatalos meghallgatáson is Briatore és a főmérnök, Pat Symonds ellen vallott, megszülettek a szigorú ítéletek is, amit a két érintett nem fogadott el. Azonban mielőtt a Renault az általa kezdeményezett újabb meghallgatáson még nagyobb slamasztikába került volna, inkább kirúgta Briatorét és Symondsot is.
Piquet vallomása valahogy még ki is szivárgott, és az F1 Szurkolók Szövetsége nyilvánosságra is hozta. Így aztán ország-világ láthatta, hogy a brazil valóban Briatorét és Symondsot mártotta be, miközben azt is leírta, hogy nincs meggyőződve arról, hogy Alonso tudott volna a machinációról.
Aminek előre eltervezett voltát szerinte erősítette a tény, hogy a spanyolt nagyon kevés üzemanyaggal rajtoltatta el a csapat.
Piquet vallomásával párhuzamosan a Reanult perrel fenyegette meg idősebb és ifjabb Piquet-t, mondván a fiú zsarolni próbálta őket, hogy végiversenyezhesse a 2009-es idényt. Ami nem történt meg, az utolsó hét futamon már nem állt rajthoz a brazil. Pat Symonds pedig egyenesen azzal állt elő, hogy az egész karambolosdi, Piquet Jr. ötlete volt. Nagyon érdekes a The Times által megszerzett rádióbeszélgetések leirata, ami alapján nehéz eldönteni, hogy valóban tervezett akcióról volt-e szó, és, ha igen, ki és mit tudott a részletekről.
Mindenesetre Symonds öt évre szóló eltiltást kapott, míg Briatorét tulajdonképpen örökre kitiltották az F1-ből, ráadásul egyetlen vele kapcsolatban álló versenyző sem kaphatott az F1-es induláshoz nélkülözhetetlen szuperlicencet a történtek után.
Ezt aztán egy francia bíróság valamelyest enyhítette, így Symonds már 2011-ben visszatért, mint a Virgin Racing tanácsadója, Briatore pedig 2022-ben előbb, mint az FIA nagykövete, majd tanácsadó, 2024-ben pedig, mint az Alpine csapatfőnöke tért vissza a Forma-1-be.
Felipe Massát azonban a büntetések nem kárpótolták, ő ugyanis a mai napig úgy véli – nem is teljesen alaptalanul –, hogy a Reanult kavarása megfosztotta a 2008-as világbajnoki címtől. A 2017-ben visszavonult 44 éves brazil ex-versenyző, már több pert is indított, de a bíróság egyszer sem mondta ki, hogy járna neki a vb-elsőség.
2023-ban azt követően perelte be az FIA-t, az akkori jogtulajdonos FOM-ot (Formula One Management) és annak elnökét, Bernie Ecclestone-t, hogy nem sokkal korábban a Ferrari egykori csapatfőnöke, Jean Todt, azt mondta, a 2008-a Szingapúri nagydíj eredményét a történtek után törölni kellett volna, és Massának kellett volna adni a világbajnoki címet.
Az akkori szabályok viszont kimondták, hogy az év végi hivatalos díjátadót követően már nem lehet megváltoztatni semmilyen sorrendet. Ráadásul Hamilton, akinek bőven van a rovásán F1-es karrierjén végignézve, ebben az esetben ártatlan volt, egyetlen „bűne” az volt, hogy szerencsésebben jött ki a felfordulásból, mint Massa.
Minden esetre a brazil nem adja fel. Szeptember 25-én újabb pereskedésbe kezdett, ezúttal 82 millió dolláros (kb. 27,3 milliárd forint) kártérítést szeretne kiharcolni amiatt, mert értelmezése szerint az F1 és az FIA akkori vezetősége elvette tőle a 2008-as vb-címet.
„A felelősségre vonhatóság kulcsfontosságú a jövőbeli csalások megakadályozásához. Azok, akiket a sport védelmével bíztak meg, közvetlenül megsértették a kötelezettségüket, és nem engedhetjük, hogy előnyük származzon a saját visszaéléseik eltitkolásával.
Ilyen viselkedés elfogadhatatlan az élet bármely területén, főleg egy olyan sportban, amelyet milliók követnek, köztük gyermekek is. A végsőkig elmegyünk ezzel, hogy igazságos eredményt érjünk el
– magam, a brazil autósport és a sport egésze számára is” – jelentette ki.