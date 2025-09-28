Felipe Massa nem nyugszik bele a szerinte igenis megváltoztathatóba, és 17 év után sem hajlandó lemondani arról a világbajnoki címről, amit 2008-ban finoman szólva is ellentmondásos körülmények között bukott el. Saját olvasata szerint az F1 történetének egyik legnagyobb csalásának lett az áldozata, a vb-címet pedig nem elbukta, hanem elvették tőle.

Felipe Massa a 2008-as Szingapúri Nagydíj után még nem tudta, hogy csalás áldozata lett

Fotó: SAEED KHAN / AFP

A csalás lehetősége többször is felmerült már a sportágban, ebben az esetben viszont egy koronatanú is volt, sőt még büntetéseket is kiszabtak, csak éppen az nem kapott semmi jóvátételt, aki ezt a legjobban megérdemelte volna.

Történelmi futam Szingapúrban

2008. szeptember 28. nagy nap a Forma-1 történelmében, ugyanis ekkor rendezték a dél-kelet ázsiai városállam utcai pályáján az első éjszakai, villanyfényes futamot. Az volt a 18 futamos idény 15. nagydíja, és kevesen számítottak rá, hogy pont ott fog eldőlni a világbajnoki cím sorsa. 14 futam után a McLaren-Mercedes brit pilótája, Lewis Hamilton egy ponttal, 78-77-re vezetett a Ferrari brazilja, Felipe Massa előtt. A többiek Kimi Räikkönen vezetésével tetemes hátrányból követték az élen állókat.

Az időmérőt Massa nyerte, Hamilton, Räikkönen és a lengyel Robert Kubica előtt. A kaotikus futamot azonban az akkor már kétszeres világbajnok Fernando Alonso nyerte, mert a Renault csapat és annak főnöke, Flavio Briatore bődületes szerencsével használta ki a megérzését. Legalábbis mindenki ezt hitte 2009 augusztusának utolsó hétvégéjéig...

Ifjabb Piquet ledobta az atomot

A szingapúri futam ugyanis egy szerencsétlen(nek tűnő) versenybalesetről maradt emlékezetes: a 15. körben a Renault fiatal pilótája, Nelson Piquet Jr. a lehető legrosszabb helyen csapta a falhoz a kocsiját, ami után azonnal jött a biztonsági autó.

A pályát elkezdték letakarítani, a mezőny pedig körözött a biztonsági autó mögött, mégpedig egyre kopó abroncsokkal és egyre fogyó üzemanyaggal. Kivéve a Renault másik pilótáját, Fernando Alonsót, aki Briatore megérzésére hallgatva éppen a baleset előtt egy körrel ment ki új gumikért és üzemanyagpótlásért. Három másik versenyző kivételével mindenki másnak vagy a biztonsági autós szakasz alatt, vagy azt követően kellett kiállnia, így pedig az egy büntetés miatt csak a 15. rajthelyről induló spanyol kényelmesen megnyerte a futamot. Lewis Hamilton harmadik, Felipe Massa pedig csak a 13. lett.