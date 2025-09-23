Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Riasztást adott ki a Nemzeti Kibervédelmi Intézet, minden mobilost érint

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Forma-1-es Azeri Nagydíjon Max Verstappen csapattársa meggyőző teljesítményt nyújtott, a bakui futamon a 6. helyen ért célba. Cunoda Júki számára ez a pontszerzés kulcsfontosságú volt, ám ennek ellenére 2026-ban valószínűleg nem maradhat a Red Bull első számú csapatánál.

Cunoda Júki a Racing Bullsnál kezdte a 2025-ös idényt, ám Liam Lawson gyengélkedése miatt két futam után máris helyet cserélt az új-zélandival, így a japán került a Red Bullhoz, míg Lawson a fiókcsapathoz. Cunoda azonban elődjéhez hasonlóan nem mutatott túl sokat eddig az energiaitalosoknál, Max Verstappen szintjét megközelíteni sem tudta. A 25 éves versenyző az elmúlt hónapokban kemény kritikákat kapott, de Bakuban jó teljesítményt nyújtott, a 6. helyen célba érve fontos pontokat szerzett. 

Cunoda Júki jövője az F1-es Azeri Nagydíj után eldőlhetett
Cunoda Júki jövője az F1-es Azeri Nagydíj után eldőlhetett
Fotó: MARK THOMPSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Eldőlhetett, hol folytatja Cunoda Júki 2026-ban

A Sky Sports F1-es szakértője, Ted Kravitz szerint a japán versenyző Azerbajdzsánban mutatott produkciója után némileg fellélegezhet, mert jövőre is garantált helye lehet a Forma-1 mezőnyében.

„Az igazi Cunoda Júki tért vissza újra, és ez egy nagyon szolid hatodik hely volt tőle. Nagyon jó teljesítmény, örülök, hogy ismét pontot szerezhetett a Red Bull-lal, és remélhetőleg ez megerősíti a helyét a Red Bull versenyzői programjában. 

Valószínűleg vissza fog menni a Racing Bullshoz jövőre, de több ilyen pontszerzéssel biztosan ott lesz abban a csapatban” 

– mondta a szakértő.

Forma-1 - Magyar Nagydíj, mogyoródi Hungaroring, Mogyoród, Hungaroring, Forma-1MagyarNagydíj, Forma-1, Magyar Nagydíj, harmadik szabadedzés, harmadikszabadedzés, Mogyoród, életképek, 2025.08.02.
Cunoda Júki 2026-ban újra a Racing Bullsnál versenyezhet
Fotó: Csudai Sándor

A motorsport.hu értesülései szerint Red Bull várhatóan a Mexikóvárosi Nagydíj idején hozza meg végleges döntését a jövő évi felállásról, így Cunodának még három futam áll rendelkezésére, hogy lenyűgözze Laurent Mekies csapatfőnökot és Helmut Marko tanácsadót.

Kapcsolódó cikkek

Rémisztő jelenet: égő autóból kellett menekülnie Lewis Hamilton mozgássérült testvérének – videó
„Nagy hülyeség volt!” – Leclerc és Hamilton is dühöng, nem csitul a botrány a Ferrarinál
Botrány az F1-es Azeri Nagydíjon: Hamilton megtagadta a Ferrari utasítását

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!