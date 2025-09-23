Cunoda Júki a Racing Bullsnál kezdte a 2025-ös idényt, ám Liam Lawson gyengélkedése miatt két futam után máris helyet cserélt az új-zélandival, így a japán került a Red Bullhoz, míg Lawson a fiókcsapathoz. Cunoda azonban elődjéhez hasonlóan nem mutatott túl sokat eddig az energiaitalosoknál, Max Verstappen szintjét megközelíteni sem tudta. A 25 éves versenyző az elmúlt hónapokban kemény kritikákat kapott, de Bakuban jó teljesítményt nyújtott, a 6. helyen célba érve fontos pontokat szerzett.

Cunoda Júki jövője az F1-es Azeri Nagydíj után eldőlhetett

Fotó: MARK THOMPSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Eldőlhetett, hol folytatja Cunoda Júki 2026-ban

A Sky Sports F1-es szakértője, Ted Kravitz szerint a japán versenyző Azerbajdzsánban mutatott produkciója után némileg fellélegezhet, mert jövőre is garantált helye lehet a Forma-1 mezőnyében.

„Az igazi Cunoda Júki tért vissza újra, és ez egy nagyon szolid hatodik hely volt tőle. Nagyon jó teljesítmény, örülök, hogy ismét pontot szerezhetett a Red Bull-lal, és remélhetőleg ez megerősíti a helyét a Red Bull versenyzői programjában.

Valószínűleg vissza fog menni a Racing Bullshoz jövőre, de több ilyen pontszerzéssel biztosan ott lesz abban a csapatban”

– mondta a szakértő.

Cunoda Júki 2026-ban újra a Racing Bullsnál versenyezhet

Fotó: Csudai Sándor

A motorsport.hu értesülései szerint Red Bull várhatóan a Mexikóvárosi Nagydíj idején hozza meg végleges döntését a jövő évi felállásról, így Cunodának még három futam áll rendelkezésére, hogy lenyűgözze Laurent Mekies csapatfőnökot és Helmut Marko tanácsadót.

Kapcsolódó cikkek