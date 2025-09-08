A korábbi Forma-1-es pilóta, a Sky Sports műsorvezetőjeként tevékenykedő Martin Brundle a monzai futam előtt beszélgetett a Ferrari egykori versenyzőjével, Eddie Irvine-nal. Az északír pilóta a kérdezőjének elárulta, hogy paddock-belépőt kapott az Olasz Nagydíjra, mivel baráti viszonyt ápol Stefano Domenicali F1-es vezérigazgatóval. Kettejük beszélgetése azonban váratlan fordulatot vett, amikor Irvine olyan kifejezést használt, ami arra késztette Brundle-t, hogy gyorsan lezárja a csevegést régi barátjával.

Eddie Irvine-t undorító embernek nevezte Martin Brundle

Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Eddie Irvine és Martin Brundle kínos beszélgetése Monzában

Az élő Sky Sports-közvetítés során Irvine nem túl szofisztikáltan fogalmazott a korábbi F1-vezérrel, Bernie Ecclestone-nal kapcsolatban.

„Stefano, az F1 főnöke jó barátom, szóval mindig ad nekem belépőt. Amikor Bernie volt a főnök, meg szokta szorongatni az ember golyóit, én pedig nem szeretem, ha megszorongatják a golyóimat” – árulta el Irvine, mire Brundle széles mosollyal az arcán még egy lapáttal rátett az elhangzottakra.

Bajba fogsz keverni, tudod, hogy bajba fogsz keverni. Ez az interjú vége, undorító ember vagy, viszlát

– mondta a Sky Sports műsorvezetője, majd kínosan próbált elnézést kérni.

„Bocsánat Eddie Irvine színes, gömb alakú magyarázatáért. Legalább még nem kapcsoltak ki minket a műsorból” – idézte a motorsport.hu Brundle szavait.

Max Verstappen pályafutása 66. futamgyőzelmét aratta Monzában

Fotó: Marco Bertorello/AFP

A Forma-1-es Olasz Nagydíjat Max Verstappen nyerte nagy fölénnyel, megelőzve a McLaren pilótáit, Lando Norrist és Oscar Piastrit.

A 2025-ös szezon szeptember 19. és 21. között folytatódik az Azeri Nagydíjjal.

