A Forma-1-es Azeri Nagydíj szombati időmérője rengeteg balesettel indult, már a Q1-ben háromszor felvillant a piros zászló és a folytatásban is kaotikus események zajlottak. Lewis Hamilton a Q2-ben kiesett, majd Charles Leclerc összetörte a Ferrarit, fokozva az olasz istálló drámáját. A Q3-ban a vb-éllovas Oscar Piastri is a falnak ütközött, a kvalifikációt végül Max Verstappen nyerte meg Carlos Sainz és Liam Lawson előtt. A Haas pilótája, Esteban Ocon nem szenvedett balesetet, a 18. helyen zárt, ám az időmérő után szabálytalanságot véltek felfedezni nála az FIA technikai szakemberei.

Esteban Ocont kizárták

A francia pilóta autóját a szokásos parc fermé-s vizsgálatok során vették górcső alá az FIA technikai szakemberei, akik megállapították, hogy a Haas hátsó szárnyának főprofilja a megengedettnél nagyobb mértékben, az előírt 0,5 millimétert meghaladóan hajlott be. Ez a technikai szabályzat 3.15.17-es pontjának megsértését jelentette – számolt be róla a motorsport.hu.

A versenybírók ezt követően meghallgatták az érintett csapat képviselőit, majd meghozták a döntést a kizárásról.

Ennek következtében Pierre Gasly a 18., Alex Albon a 19. pozícióba lép előre a rajtrácson, míg Ocon csak az utolsó, 20. helyről indulhat vasárnap.

Az 51 körös Azeri Nagydíj vasárnap 13 órakor rajtol Bakuban.

