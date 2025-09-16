Live
2026-ban is hat nagydíjon rendeznek sprintfutamot a Forma-1-ben. Az idei felhozatalból csupán két helyszín szerepel majd jövőre is, három pálya pedig először kap ilyen lehetőséget az F1-ben.

A Forma-1 és az FIA kedden közös bejelentést tett, melyben nyilvánosságra hozták azokat a helyszíneket, ahol F1-es sprintfutamokat rendeznek a 2026-os idényben.

Miamiban továbbra is rendeznek F1-es sprintfutamot
Miamiban továbbra is rendeznek F1-es sprintfutamot
Fotó: CHANDAN KHANNA / AFP

Ezeken a helyszíneken rendeznek jövőre sprintfutamot az F1-ben

A bejelentés alapján hivatalossá vált, hogy 2026-ban majd Kínában, Miamiban, Kanadában, az Egyesült Királyságban, Hollandiában és Szingapúrban rendeznek sprintfutamot a száguldó cirkuszban. 

A sprintek száma tehát jövőre is változatlan lesz, a helyszínek kapcsán viszont akad bőven újdonság. 

Az idei felhozatalból csupán Sanghaj és Miami maradt meg jövőre, cserébe viszont először rendeznek majd szombati rövid versenyt Montrealban, Zandvoortban – ezt már korábban tudni lehetett, hogy a Holland Nagydíj sprintes hétvégével búcsúzik az F1-től – és Szingapúrban, míg Silverstone a legelső sprintes szezon, a 2021-es évad után tér vissza ebben a minőségben.

Mindez azt is jelenti, hogy a döntésnek vannak nagy vesztesei is, 

hiszen így kikerült a már többször is sprintnek otthont adó Spa, Austin és Interlagos – a brazil pálya eddig minden évben rendezett sprintfutamot.

A változással módosul a sprintek időbeli elosztása is, mert azzal, hogy Szingapúr lesz az utolsó sprinthétvége 2026-ban, a szezon utolsó negyedében már nem fognak extra rövid versenyt rendezni, míg idén három ilyen fordulóra (Austin, Interlagos és Katar) is sor kerül október közepétől december elejéig. Ellenben tavasszal három sprintet is lebonyolítanak majd 2026-ban – számolt be róla a formula.hu.

