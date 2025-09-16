A Forma-1 és az FIA kedden közös bejelentést tett, melyben nyilvánosságra hozták azokat a helyszíneket, ahol F1-es sprintfutamokat rendeznek a 2026-os idényben.

Miamiban továbbra is rendeznek F1-es sprintfutamot

Fotó: CHANDAN KHANNA / AFP

Ezeken a helyszíneken rendeznek jövőre sprintfutamot az F1-ben

A bejelentés alapján hivatalossá vált, hogy 2026-ban majd Kínában, Miamiban, Kanadában, az Egyesült Királyságban, Hollandiában és Szingapúrban rendeznek sprintfutamot a száguldó cirkuszban.

A sprintek száma tehát jövőre is változatlan lesz, a helyszínek kapcsán viszont akad bőven újdonság.

Az idei felhozatalból csupán Sanghaj és Miami maradt meg jövőre, cserébe viszont először rendeznek majd szombati rövid versenyt Montrealban, Zandvoortban – ezt már korábban tudni lehetett, hogy a Holland Nagydíj sprintes hétvégével búcsúzik az F1-től – és Szingapúrban, míg Silverstone a legelső sprintes szezon, a 2021-es évad után tér vissza ebben a minőségben.

Sprinting round the world in 2026 💨



Announcing the six Grand Prix weekends which will feature #F1Sprint next season - including first-time trips to Canada, Netherlands and Singapore!#F1 pic.twitter.com/3KOhQ65jsQ — Formula 1 (@F1) September 16, 2025

Mindez azt is jelenti, hogy a döntésnek vannak nagy vesztesei is,

hiszen így kikerült a már többször is sprintnek otthont adó Spa, Austin és Interlagos – a brazil pálya eddig minden évben rendezett sprintfutamot.

A változással módosul a sprintek időbeli elosztása is, mert azzal, hogy Szingapúr lesz az utolsó sprinthétvége 2026-ban, a szezon utolsó negyedében már nem fognak extra rövid versenyt rendezni, míg idén három ilyen fordulóra (Austin, Interlagos és Katar) is sor kerül október közepétől december elejéig. Ellenben tavasszal három sprintet is lebonyolítanak majd 2026-ban – számolt be róla a formula.hu.

Kapcsolódó cikkek