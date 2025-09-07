Vasárnap 15 órakor elkezdődik az idei 16. Forma-1-es futam, az Olasz Nagydíj. A mezőnyben ott van Lance Stroll, Alex Albon és Esteban Ocon is. Azt azonban még a sportág szerelmesei közül sem ismeri mindenki, hogy e három versenyző egyikének sem ez a születési anyakönyvi kivonatában szereplő neve. Sőt, a húszfős mezőny nagy részére igaz ez az állítás. Cikkünkben az F1-pilóták teljes neveit vizsgáltuk meg.

Az Olasz Nagydíjra Lance Stroll és Esteban Ocon is készül. Az F1-pilóták teljes nevei valójában Lance Strulovitch és Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane

Fotó: Anadolu via AFP/Jakub Porzycki

A 2025-ös F1-pilóták teljes nevei

A teljes mezőnyben egy olyan pilóta szerepel, aki nem a saját vezetéknevén versenyez: Lance Stroll. Az Aston Martin 26 éves kanadaija 2017 óta szerepel a Forma-1-ben, az eddigi 180 futamán három dobogó és egy pole-pozíció a mérlege. Édesapja, aki egyben a csapattulajdonos, Lawrence Sheldon Strulovic néven született, az apai ágról orosz származású üzletember később angolosabbá tette a vezetéknevét. A család azonban úgy döntött, a Stroll világszerte könnyebben megjegyezhető név a Strulovitchnál, ezért apa és fia is változtatott, és évek óta a rövidebb néven ismertek: Lawrence Strulovitch és Lance Strulovitch.

Szintén más a vezetékneve a Haas francia pilótájának, Esteban Ocon ugyanis Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane néven látta meg a napvilágot. A 2021-es Magyar Nagydíj győztese a pályafutása elején az egyszerűség kedvéért csak az első keresztnevét és édesapja vezetéknevét tartotta meg a karrierjére, miközben algériai származású édesanyja családnevét elhagyta.

Ha ki kéne mindig mondani Sainz teljes nevét...

Azt, hogy egyik szülője vezetéknevéről a versenyzői évek alatt lemond, Ocon mellett több pilóta is megtette. A Williamsben szereplő Alexander Albon Ansusinha ráadásul még a keresztnevét is lerövidítette. A mezőny két spanyolja, Fernando Alonso Díaz (Aston Martin) és Carlos Sainz Vázquez de Castro Cenamor Rincón Rebollo Virto Moreno de Aranda Don Per Urrielagoiria Pérez del Pulgar (Williams) a hazájukban jellemző módon mindkét szülő vezetéknevével rendelkeztek – Sainz elmondása szerint jóval többel is annál –, de végül az apa családneve maradt meg.

Sainznál ez rendre kiegészül a „Jr."-rel, hogy jobban meg lehessen különböztetni ralilegenda édesapjától.

A Sauber brazil újonca, Gabriel Lourenzo Bortoleto Oliveira szintén csak egy-egy vezeték- és keresztnevet használ, ahogyan a Cadillac színeiben 2026-ban visszatérő Sergio Michel Pérez Mendoza is.