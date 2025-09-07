Live
Vasárnap a Forma-1 2025-ös idényének utolsó európai versenyére kerül sor. Az Olasz Nagydíjon szereplő 20 versenyző többsége nem olyan néven közismert, mint ami a születési anyakönyvi kivonatában szerepel. A monzai futam – amelyen akár azt is figyelhetjük majd, ahogy Alexander Albon Ansusinha megelőzi Lance Strulovitchot – előtt összegyűjtöttük az F1-pilóták teljes neveit.

Vasárnap 15 órakor elkezdődik az idei 16. Forma-1-es futam, az Olasz Nagydíj. A mezőnyben ott van Lance Stroll, Alex Albon és Esteban Ocon is. Azt azonban még a sportág szerelmesei közül sem ismeri mindenki, hogy e három versenyző egyikének sem ez a születési anyakönyvi kivonatában szereplő neve. Sőt, a húszfős mezőny nagy részére igaz ez az állítás. Cikkünkben az F1-pilóták teljes neveit vizsgáltuk meg.

Az Olasz Nagydíjra Lance Stroll és Esteban Ocon is készül. Az F1-pilóták teljes nevei valójában Lance Strulovitch és Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane
Fotó: Anadolu via AFP/Jakub Porzycki

A 2025-ös F1-pilóták teljes nevei

A teljes mezőnyben egy olyan pilóta szerepel, aki nem a saját vezetéknevén versenyez: Lance Stroll. Az Aston Martin 26 éves kanadaija 2017 óta szerepel a Forma-1-ben, az eddigi 180 futamán három dobogó és egy pole-pozíció a mérlege. Édesapja, aki egyben a csapattulajdonos, Lawrence Sheldon Strulovic néven született, az apai ágról orosz származású üzletember később angolosabbá tette a vezetéknevét. A család azonban úgy döntött, a Stroll világszerte könnyebben megjegyezhető név a Strulovitchnál, ezért apa és fia is változtatott, és évek óta a rövidebb néven ismertek: Lawrence Strulovitch és Lance Strulovitch.

Szintén más a vezetékneve a Haas francia pilótájának, Esteban Ocon ugyanis Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane néven látta meg a napvilágot. A 2021-es Magyar Nagydíj győztese a pályafutása elején az egyszerűség kedvéért csak az első keresztnevét és édesapja vezetéknevét tartotta meg a karrierjére, miközben algériai származású édesanyja családnevét elhagyta.

Ha ki kéne mindig mondani Sainz teljes nevét...

Azt, hogy egyik szülője vezetéknevéről a versenyzői évek alatt lemond, Ocon mellett több pilóta is megtette. A Williamsben szereplő Alexander Albon Ansusinha ráadásul még a keresztnevét is lerövidítette. A mezőny két spanyolja, Fernando Alonso Díaz (Aston Martin) és Carlos Sainz Vázquez de Castro Cenamor Rincón Rebollo Virto Moreno de Aranda Don Per Urrielagoiria Pérez del Pulgar (Williams) a hazájukban jellemző módon mindkét szülő vezetéknevével rendelkeztek – Sainz elmondása szerint jóval többel is annál –, de végül az apa családneve maradt meg. 

Sainznál ez rendre kiegészül a „Jr."-rel, hogy jobban meg lehessen különböztetni ralilegenda édesapjától.

A Sauber brazil újonca, Gabriel Lourenzo Bortoleto Oliveira szintén csak egy-egy vezeték- és keresztnevet használ, ahogyan a Cadillac színeiben 2026-ban visszatérő Sergio Michel Pérez Mendoza is.

Williams' Spanish driver Carlos Sainz reacts during a press conference at the Bahrain International Circuit in Sakhir on April 10, 2025, ahead of the Bahrain Formula One Grand Prix weekend. (Photo by Fadel SENNA / AFP)
Talán Carlos Sainz sem örülne, ha minden alkalommal az anyakönyvezett nevét kellene aláírnia
Fotó: AFP/Fadel Senna

Akiknek több keresztneve is van, mint hinnénk

Az eddig említett pilótákéhoz képest kevésbé extrém az a teljes nevet érintő változás, ami másik kilenc riválisukat érintette, mielőtt nekivágtak az autósport-pályafutásuknak. Franco Alejandro Colapinto és Pierre Jean-Jacques Gasly (Alpine), Charles Marc Hervé Perceval Leclerc és Sir Lewis Carl Davidson Hamilton (Ferrari), Oliver James Bearman (Haas), Oscar Jack Piastri (McLaren), George William Russell (Mercedes), Isack Alexandre Hadjar (Racing Bulls), valamint Max Emilian Verstappen (Red Bull) azok közé tartoznak, akiknek a születési nevében több keresztnév is szerepel, de közülük csupán egyet használ már régóta. Ilyen a jövőre ismét a F1-hez csatlakozó Valtteri Viktor Bottas (Cadillac) is.

Akiket úgy ismerünk, ahogy születtek

Nicolas Hülkenberg (Sauber) Albonhoz hasonlóan a keresztnevét rövidítette le.

  • Lando Norris (McLaren),
  • Andrea Kimi Antonelli (Mercedes),
  • Liam Lawson (Racing Bulls) és
  • Cunoda Juki – 角田 裕毅, Tsunoda Yuki – (Red Bull)

számára viszont még erre sem volt szükség, ahogy az Alpine-tól idény közben menesztett Jack Doohannek sem.

Nem vitás, hogy a Forma-1 szerelmeseinek egyszerűbb a megszokott, mint a teljes néven olvasni a versenyzőkről. Ahogyan a magyar fociválogatott szombati keretéből Bolla Bendegúz Bence, Szalai Attila Árpád, Szalai Gábor Sándor, Tóth Alex László vagy éppen Willi Thomas Orbán teljes neve is ritkán szerepel egy helyen. Ez viszont alighanem jól is van így.

