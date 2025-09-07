Vasárnap 15 órakor elkezdődik az idei 16. Forma-1-es futam, az Olasz Nagydíj. A mezőnyben ott van Lance Stroll, Alex Albon és Esteban Ocon is. Azt azonban még a sportág szerelmesei közül sem ismeri mindenki, hogy e három versenyző egyikének sem ez a születési anyakönyvi kivonatában szereplő neve. Sőt, a húszfős mezőny nagy részére igaz ez az állítás. Cikkünkben az F1-pilóták teljes neveit vizsgáltuk meg.
A teljes mezőnyben egy olyan pilóta szerepel, aki nem a saját vezetéknevén versenyez: Lance Stroll. Az Aston Martin 26 éves kanadaija 2017 óta szerepel a Forma-1-ben, az eddigi 180 futamán három dobogó és egy pole-pozíció a mérlege. Édesapja, aki egyben a csapattulajdonos, Lawrence Sheldon Strulovic néven született, az apai ágról orosz származású üzletember később angolosabbá tette a vezetéknevét. A család azonban úgy döntött, a Stroll világszerte könnyebben megjegyezhető név a Strulovitchnál, ezért apa és fia is változtatott, és évek óta a rövidebb néven ismertek: Lawrence Strulovitch és Lance Strulovitch.
Szintén más a vezetékneve a Haas francia pilótájának, Esteban Ocon ugyanis Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane néven látta meg a napvilágot. A 2021-es Magyar Nagydíj győztese a pályafutása elején az egyszerűség kedvéért csak az első keresztnevét és édesapja vezetéknevét tartotta meg a karrierjére, miközben algériai származású édesanyja családnevét elhagyta.
Azt, hogy egyik szülője vezetéknevéről a versenyzői évek alatt lemond, Ocon mellett több pilóta is megtette. A Williamsben szereplő Alexander Albon Ansusinha ráadásul még a keresztnevét is lerövidítette. A mezőny két spanyolja, Fernando Alonso Díaz (Aston Martin) és Carlos Sainz Vázquez de Castro Cenamor Rincón Rebollo Virto Moreno de Aranda Don Per Urrielagoiria Pérez del Pulgar (Williams) a hazájukban jellemző módon mindkét szülő vezetéknevével rendelkeztek – Sainz elmondása szerint jóval többel is annál –, de végül az apa családneve maradt meg.
Sainznál ez rendre kiegészül a „Jr."-rel, hogy jobban meg lehessen különböztetni ralilegenda édesapjától.
A Sauber brazil újonca, Gabriel Lourenzo Bortoleto Oliveira szintén csak egy-egy vezeték- és keresztnevet használ, ahogyan a Cadillac színeiben 2026-ban visszatérő Sergio Michel Pérez Mendoza is.
Az eddig említett pilótákéhoz képest kevésbé extrém az a teljes nevet érintő változás, ami másik kilenc riválisukat érintette, mielőtt nekivágtak az autósport-pályafutásuknak. Franco Alejandro Colapinto és Pierre Jean-Jacques Gasly (Alpine), Charles Marc Hervé Perceval Leclerc és Sir Lewis Carl Davidson Hamilton (Ferrari), Oliver James Bearman (Haas), Oscar Jack Piastri (McLaren), George William Russell (Mercedes), Isack Alexandre Hadjar (Racing Bulls), valamint Max Emilian Verstappen (Red Bull) azok közé tartoznak, akiknek a születési nevében több keresztnév is szerepel, de közülük csupán egyet használ már régóta. Ilyen a jövőre ismét a F1-hez csatlakozó Valtteri Viktor Bottas (Cadillac) is.
Nicolas Hülkenberg (Sauber) Albonhoz hasonlóan a keresztnevét rövidítette le.
számára viszont még erre sem volt szükség, ahogy az Alpine-tól idény közben menesztett Jack Doohannek sem.
Nem vitás, hogy a Forma-1 szerelmeseinek egyszerűbb a megszokott, mint a teljes néven olvasni a versenyzőkről. Ahogyan a magyar fociválogatott szombati keretéből Bolla Bendegúz Bence, Szalai Attila Árpád, Szalai Gábor Sándor, Tóth Alex László vagy éppen Willi Thomas Orbán teljes neve is ritkán szerepel egy helyen. Ez viszont alighanem jól is van így.