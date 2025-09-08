Live
Rendkívüli

Hat évnyi sikertelen kísérlet után a cseh rendőrségnek végre sikerült elfognia azt a titokzatos férfit, aki rendszeresen bukkant fel egy versenyautóval az autópályákon. A „fantomként” elhíresült sofőr teljes versenyfelszerelésben, sisakban és piros overálban hajtotta különleges járművét, amelyet sokan Ferrari Forma-1-es autójának hittek.

A piros autót és a híres Forma-1-es fantomot 2019 óta többször látták a cseh autópályákon, legutóbb a D4-es úton, ahol egy benzinkútnál is megállt tankolni Dobris közelében.

fantom, Forma-1, Hat évig tartott, de végre kézre kerítették a Forma-1-es fantomot
Hat évig tartott, de végre kézre kerítették a Forma-1-es fantomot 
Fotó: Facabook

Kézre került a Forma-1-es fantom

Az ijedt autósok azonnal riasztották a hatóságokat, akik nyomkövetés után a Prágától délnyugatra fekvő Buk nevű faluban, a sofőr otthonánál érték utol az autót.  

A rendőrök beszámolója szerint a 51 éves férfi nem volt együttműködő: felvételek tanúskodnak arról, hogy vitatkozott a tisztekkel, a járműből sem akart kiszállni, és birtokháborítással vádolta a helyszínre érkező rendőröket. Végül azonban elfogták és előállították.

A cseh rendőrség közleménye szerint a férfi a kihallgatás során megtagadta a válaszadást, így az ügy közigazgatási eljárásban folytatódik. Amennyiben bűnösnek találják, több ezer koronás bírságot kaphat és akár vezetői engedélyét is bevonhatják.

Nem Ferrari, hanem Dallara  

Bár az interneten sokan a Ferrari Forma-1-es autójának hitték, 

a jármű valójában egy Dallara GP2/08, amelyet az olasz Dallara gyár készített a GP2 sorozat számára. Ezek az autók a Forma-1 előszobájának számító bajnokságban versenyeztek, és bár külsőleg hasonlítanak az F1-es gépekre, közúton teljesen illegális a használatuk.

Hiányoznak róluk a rendszámtáblák, világítótestek, irányjelzők és a közlekedésbiztonsághoz szükséges egyéb kötelező felszerelések.  

@i4.creative Phantom F1 Driver, Misteri yang Bikin Geger di Republik Ceko. #f1 #gp2 #formula1 ♬ suara asli - i4 Creative

A „fatompilóta” alakja már 2019-ben mémmé vált: akkoriban több videó is keringett róla, amint autópályán repeszt a versenyautójával. A sofőr akkor is tagadta, hogy ő vezette volna a járművet, és mivel arcát sisak rejtette, a hatóságok nem tudták azonosítani.  

A közösségi médián rengeteg reakció követte a mostani elfogást is. Korábban sokan szórakoztatónak találták a jelenséget – volt, aki tréfásan azt írta: 

Mindjárt jövök, csak elugrok tejért az F1-es kocsival.

 Egy másik hozzászóló így fogalmazott: „Nem minden hős hord köpenyt.”  

Most azonban úgy tűnik, a hatéves hajsza véget ért, és a legendás „fantom” végül felelősségre vonás elé néz.  

