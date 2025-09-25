A Felipe Massa által indított jogi ügyben októberben tartják a meghallgatásokat a londoni bíróságon. A korábbi F1-es pilóta azok után kezdett jogi eljárást a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) és a Formula-1, valamint akkori vezetőik ellen, miután Bernie Ecclestone nyilatkozata alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a 2008-as Szingapúri Nagydíjon csalás történt a brazil pilóta kárára. Massa szerint a verseny manipulálása is közrejátszott abban, hogy a szezon végén egyetlen ponttal lemaradt a vb-címről Lewis Hamiltonnal szemben.

Felipe Massa nem adja fel a harcot, brutális perre készül

Fotó: MORGAN HANCOCK / NurPhoto

Felipe Massa nem adja fel, a végsőkig elmegy

A világhírű brit lap, a The Times információi szerint Massa 82 millió dolláros (kb. 27,3 milliárd forint) kártérítést szeretne kiharcolni amiatt, mert értelmezése szerint az F1 és az FIA akkori vezetősége elvette tőle a 2008-as vb-címet. Ennek kapcsán a lap meg is szólaltatta a brazil expilótát – számolt be róla a formula.hu.

🚨 ÚLTIMA HORA: Felipe Massa pide 82 millones de dólares por el 'crashgate' de Singapur 2008



👉 El brasileño insiste en que el 'crashgate' le impidió ganar el Mundial de 2008: "La rendición de cuentas es esencial para prevenir futuros fraudes".



👉 El caso se verá en los… pic.twitter.com/pDjA0lNhHn — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) September 23, 2025

„A felelősségre vonhatóság kulcsfontosságú a jövőbeli csalások megakadályozásához. Azok, akiket a sport védelmével bíztak meg, közvetlenül megsértették a kötelezettségüket, és nem engedhetjük, hogy előnyük származzon a saját visszaéléseik eltitkolásával.

Ilyen viselkedés elfogadhatatlan az élet bármely területén, főleg egy olyan sportban, amelyet milliók követnek, köztük gyermekek is. A végsőkig elmegyünk ezzel, hogy igazságos eredményt érjünk el

– magam, a brazil autósport és a sport egésze számára is” – fogalmazott a Ferrari korábbi versenyzője.

A 2009-es Magyar Nagydíj időmérő edzésén súlyos balesetet szenvedett, az F1-től 2017-ben visszavonult Massa a jelek szerint tényleg nem adja fel, és a végsőkig el fog menni, hogy kárpótlást kapjon az elbukott vb-címéért.

