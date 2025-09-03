Az Oscar Piastri sikerével véget ért Forma-1-es Holland Nagydíjon Lance Stroll a nyolcadik, Fernando Alonso pedig a kilencedik helyen végzett az Aston Martinnal. A 44 éves spanyol mindezt óriási balszerencseként élte meg, szerinte a biztonsági autós fázisok miatt taktikai hátrányba kerültek, pedig az ötödik helyet is megszerezhették volna Zandvoortban.

Fernando Alonso dühös volt a Holland Nagydíjon elért eredményük miatt

Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Fernando Alonso káromkodva dühöngött

A kétszeres világbajnok már a futam közben alaposan kiborult a rádión, amikor nem sokkal azt követően küldték be a biztonsági autót Lewis Hamilton balesete miatt, hogy ő már megejtette az első bokszkiállását:

A kib.szott szerencsénk mindig, ez a kib.szott vége a versenyünknek

– dühöngött a csapatrádión keresztül Alonso, aki a leintést követően bővebben kifejtette, miért fakadt ki ennyire.

„Úgy vélem, ez egy kihagyott lehetőség számunkra. Szerintem jó tempója volt az autónknak a futamon, de balszerencsések voltunk azzal, hogy rosszkor érkeztek a biztonsági autós fázisok, és nem tudtuk optimálisan kihasználni a két szett kemény guminkat a riválisokkal ellentétben. Úgy éreztem, az autóban több a tempó, szóval valami eltérőt akartam csinálni a riválisokhoz képest, hogy megelőzhessem őket, és a végén meg is előztünk egy Red Bullt és egy Haast, míg a másik Haas előttünk végzett.

Jelentősen gyorsabbak voltunk néhány előttünk végző autónál, mint a Williams és a Haas például.

Albon ötödik vagy hatodik helyen végzett, szóval szerintem az az ötödik hely nagyon is elérhető volt ma a tempónkkal” – bosszankodott a spanyol a futam után.

Fernando Alonso a kilencedik helyen zárt a Holland Nagydíjon

Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Dühös volt a verseny miatt, dühös volt a világra, dühös volt ránk, dühös volt mindenkire.

Semmit nem tudunk tenni ezekben a helyzetekben, el kell fogadnunk őket, és a legjobb megoldást megtalálni az új körülmények keretei között. Megváltoztak a körülmények, a többiek előttük kiállhattak” – reagált Alonso szavaira az Aston Martin mérnöke, a pályaigazgató Mike Krack.

A Forma-1 2025-ös szezonja szeptember 5. és 7. között folytatódik a monzai Olasz Nagydíjjal.

