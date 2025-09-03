Live
A Forma-1-es Holland Nagydíj az Aston Martin veterán pilótája szerint egy elszalasztott lehetőség volt csapata számára. Fernando Alonso nagyon elégedetlen volt Zandvoortban, bosszúságának pedig nem túl irodalmi stílusban adott hangot.

Az Oscar Piastri sikerével véget ért Forma-1-es Holland Nagydíjon Lance Stroll a nyolcadik, Fernando Alonso pedig a kilencedik helyen végzett az Aston Martinnal. A 44 éves spanyol mindezt óriási balszerencseként élte meg, szerinte a biztonsági autós fázisok miatt taktikai hátrányba kerültek, pedig az ötödik helyet is megszerezhették volna Zandvoortban.

Formula 1 driver Fernando Alonso of Aston Martin participates in the F1 race at the Formula 1 circuit Zandvoort for the Formula 1 Zandvoort Sunday 2025 season 2025-2026 in Zandvoort, Netherlands, on August 31, 2025. (Photo by Marcel van Dorst/EYE4images/NurPhoto) (Photo by Marcel van Dorst / NurPhoto via AFP)
Fernando Alonso dühös volt a Holland Nagydíjon elért eredményük miatt
Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Fernando Alonso káromkodva dühöngött

A kétszeres világbajnok már a futam közben alaposan kiborult a rádión, amikor nem sokkal azt követően küldték be a biztonsági autót Lewis Hamilton balesete miatt, hogy ő már megejtette az első bokszkiállását: 

A kib.szott szerencsénk mindig, ez a kib.szott vége a versenyünknek 

– dühöngött a csapatrádión keresztül Alonso, aki a leintést követően bővebben kifejtette, miért fakadt ki ennyire.

„Úgy vélem, ez egy kihagyott lehetőség számunkra. Szerintem jó tempója volt az autónknak a futamon, de balszerencsések voltunk azzal, hogy rosszkor érkeztek a biztonsági autós fázisok, és nem tudtuk optimálisan kihasználni a két szett kemény guminkat a riválisokkal ellentétben. Úgy éreztem, az autóban több a tempó, szóval valami eltérőt akartam csinálni a riválisokhoz képest, hogy megelőzhessem őket, és a végén meg is előztünk egy Red Bullt és egy Haast, míg a másik Haas előttünk végzett. 

Jelentősen gyorsabbak voltunk néhány előttünk végző autónál, mint a Williams és a Haas például. 

Albon ötödik vagy hatodik helyen végzett, szóval szerintem az az ötödik hely nagyon is elérhető volt ma a tempónkkal” – bosszankodott a spanyol a futam után.

Formula 1 driver Fernando Alonso of Aston Martin participates in the free practice and qualification at the Formula 1 circuit in Zandvoort, Netherlands, on August 30, 2025, for the Formula One Zandvoort Saturday 2025 season 2025-2026. (Photo by Marcel van Dorst/EYE4images/NurPhoto) (Photo by Marcel van Dorst / NurPhoto via AFP)
Fernando Alonso a kilencedik helyen zárt a Holland Nagydíjon
Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Dühös volt a verseny miatt, dühös volt a világra, dühös volt ránk, dühös volt mindenkire. 

Semmit nem tudunk tenni ezekben a helyzetekben, el kell fogadnunk őket, és a legjobb megoldást megtalálni az új körülmények keretei között. Megváltoztak a körülmények, a többiek előttük kiállhattak” – reagált Alonso szavaira az Aston Martin mérnöke, a pályaigazgató Mike Krack.

A Forma-1 2025-ös szezonja szeptember 5. és 7. között folytatódik a monzai Olasz Nagydíjjal.

