Komoly csapás érheti a Ferrari Forma-1-es csapatát. Sajtóhírek szerint ugyanis hamarosan távozik a Ferrari két kulcsfontosságú mérnöke, akik jövőre már az Audinál folytatják.

Csupán néhány nappal a Max Verstappen győzelmével zárult monzai futam után olyan hírek jelentek meg az olasz sajtóban, miszerint a Ferrari hamarosan elveszítheti két motorrészlegen dolgozó kulcsemberét.

Két kulcsfontosságú mérnök hagyhatja el a Ferrarit az Audi miatt
Két kulcsfontosságú mérnök hagyhatja el a Ferrarit az Audi miatt
Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Fájó vesztéség érheti a Ferrarit

Az Autoracer és a Corriere dello Sport értesülései szerint Wolff Zimmermann és Lars Schmidt is távozhat Maranellóból. Azt nem tudni, hogy ez pontosan mikor történhet meg, de a beszámolók szerint mindketten maradnak a Forma-1-ben, és a Stake/Sauber átvételével jövőre csatlakozó Audihoz igazolhatnak.

Zimmermann a Ferrari motorprojektjének vezetőjeként tevékenykedik, és esetleges távozása kritikus veszteség lehet a vörösöknek, hiszen elismert szakemberről és innovátorról van szó. Persze, a Ferrari motorrészlege nem teljes mértékben rá támaszkodik, mivel az erőforrásokért felelős technikai igazgatóként Enrico Gualtieri vezeti a 2026-os motorprojektet.

Schmidt jelenleg a belsőégésű motorok teljesítményének fejlesztéséért felelős vezető mérnökként dolgozik a Ferrarival. Amennyiben a két mérnök az Audi csapatához szerződik, úgy ismét együtt dolgozatnak a német gyártó projektjét vezető Mattia Binottóval, aki korábban a Ferrari csapatfőnöke volt.

