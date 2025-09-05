Live
Lewis Hamilton nyitott az élen az Olasz Nagydíj első szabadedzésén. A hétszeres Forma-1-es világbajnok mögött Charles Leclerc teljesítette a leggyorsabb kört, így kettős Ferrari-siker született Monzában, ahol a Williams pilótája, Carlos Sainz végzett a harmadik helyen.

Öt nappal a Holland Nagydíj után máris folytatódik a 2025-es Forma-1-es szezon, méghozzá a szezon utolsó európai versenyhétvégéjével, a legendás Olasz Nagydíjjal. Tavaly volt mit ünnepelnie a hazai közönségnek, ugyanis nagy meglepetésre a Ferrari monacói pilótája, Charles Leclerc zárt az élen Monzában, most azonban ilyen sikerre talán kevesebb az esély, lévén a maranellói gárda nagyobb a technikai lemaradásban van a címvédő McLarenhez képest, mint az elmúlt idényben. 

Charles Leclerc of Monaco driving the F1 race car No?16, the Ferrari SF?25 for the Scuderia Ferrari HP Formula?One Team, followed by Lewis Hamilton with the car no 44 on track during the practice session ahead of the Formula One Lenovo Hungarian Grand Prix 2025 at the Hungaroring. Budapest, Hungary on August?1,?2025. (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto) (Photo by Nicolas Economou / NurPhoto via AFP)
Szenzációsan indult a Ferrari számára az Olasz Nagydíj
Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Szenzációsan kezdett Monzában a Ferrari

Ettől függetlenül a Niki Lauda első világbajoki címének 50. évfordulója előtt különleges festéssel tisztelgő Ferrari optimistán várhatta a hétvégét, ugyanis új fejlesztésekkel érkezett Olaszországba, akárcsak a Red Bull és a McLaren.

Két szokatlan név is szerepelt a rajtrácson, ugyanis a fiatalszabálynak eleget téve a McLaren Oscar Piastri autójába Alex Dunne-t ültette be, míg Franco Colapinto helyét Paul Aron vette át az Alpine-nál.

Jól kezdett a Ferrari a pénteki első szabadedzésen, ugyanis az első percekben még Charles Leclerc és Lewis Hamilton állt az első két helyen, de nem sokkal később a négyszeres világbajnok Max Verstappen vette át a vezetést 1:20:751-es idővel. A tréning egyharmadánál a Red Bull hollandja mögött Alex Albon és Lando Norris állt dobogós helyen.

A folytatásban rövid időre sárga zászlós jelzés volt érvényben, miután Paul Aron egy hiba után megforgott az egyik kanyarban, ám a fiatal észt pilóta megfogta az Alpine-t, így folytatni tudta a versenyt.

Az edzés felénél több autóra is felkerültek a lágy abroncsok, Verstappen pedig tovább javította az idejét. Aztán nagyjából 23 perccel az egyórás edzés vége előtt piros zászló szakította félbe a tréninget, ugyanis a Hollandiában pályafutása első dobogós helyét megszerző Isac Hadjar egy pályaelhagyás során rengeteg kavicsot szórt fel a pályára.

Szűk tíz perc után folytatódhatott a verseny, Leclerc pedig 4 ezreddel megelőzte Verstappent, majd öt perccel a vége előtt a hétszeres vb-győztes Hamilton vette át a vezetést. A legvégén még Carlos Sainz megelőzte a címvédő Verstappent, így a két Ferrari mögött a Williams spanyolja lett a harmadik az első monzai szabadedzésen.

A mezőny egyetlen olasz versenyzője, a mercedeses Andrea Kimi Antonelli az ötödik pozícióban zárta a szabadedzést. Eredmények, 1. szabadedzés (az élcsoport):

  1. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 1:20.117 perc
  2. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:20.286
  3. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) 1:20.650
  4. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:20.692
  5. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 1:20.940
  6. Lando Norris (brit, McLaren) 1:21.021

Az F1-es Olasz Nagydíj hétvégéje pénteken 17 órától a második szabadedzéssel folytatódik. Szombaton 12:30-tól a harmadik szabadedzést, 16 órától az időmérőt rendezik meg, míg az 53 körös monzai futamra vasárnap 15 órától kerül majd sor.

