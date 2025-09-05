Öt nappal a Holland Nagydíj után máris folytatódik a 2025-es Forma-1-es szezon, méghozzá a szezon utolsó európai versenyhétvégéjével, a legendás Olasz Nagydíjjal. Tavaly volt mit ünnepelnie a hazai közönségnek, ugyanis nagy meglepetésre a Ferrari monacói pilótája, Charles Leclerc zárt az élen Monzában, most azonban ilyen sikerre talán kevesebb az esély, lévén a maranellói gárda nagyobb a technikai lemaradásban van a címvédő McLarenhez képest, mint az elmúlt idényben.

Szenzációsan indult a Ferrari számára az Olasz Nagydíj

Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Szenzációsan kezdett Monzában a Ferrari

Ettől függetlenül a Niki Lauda első világbajoki címének 50. évfordulója előtt különleges festéssel tisztelgő Ferrari optimistán várhatta a hétvégét, ugyanis új fejlesztésekkel érkezett Olaszországba, akárcsak a Red Bull és a McLaren.

Két szokatlan név is szerepelt a rajtrácson, ugyanis a fiatalszabálynak eleget téve a McLaren Oscar Piastri autójába Alex Dunne-t ültette be, míg Franco Colapinto helyét Paul Aron vette át az Alpine-nál.

Jól kezdett a Ferrari a pénteki első szabadedzésen, ugyanis az első percekben még Charles Leclerc és Lewis Hamilton állt az első két helyen, de nem sokkal később a négyszeres világbajnok Max Verstappen vette át a vezetést 1:20:751-es idővel. A tréning egyharmadánál a Red Bull hollandja mögött Alex Albon és Lando Norris állt dobogós helyen.

A folytatásban rövid időre sárga zászlós jelzés volt érvényben, miután Paul Aron egy hiba után megforgott az egyik kanyarban, ám a fiatal észt pilóta megfogta az Alpine-t, így folytatni tudta a versenyt.

Az edzés felénél több autóra is felkerültek a lágy abroncsok, Verstappen pedig tovább javította az idejét. Aztán nagyjából 23 perccel az egyórás edzés vége előtt piros zászló szakította félbe a tréninget, ugyanis a Hollandiában pályafutása első dobogós helyét megszerző Isac Hadjar egy pályaelhagyás során rengeteg kavicsot szórt fel a pályára.

Here's Hadjar's off, and he's cracked the floor of his Racing Bulls car#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/UNpw9RJVmB — Formula 1 (@F1) September 5, 2025

Szűk tíz perc után folytatódhatott a verseny, Leclerc pedig 4 ezreddel megelőzte Verstappent, majd öt perccel a vége előtt a hétszeres vb-győztes Hamilton vette át a vezetést. A legvégén még Carlos Sainz megelőzte a címvédő Verstappent, így a két Ferrari mögött a Williams spanyolja lett a harmadik az első monzai szabadedzésen.