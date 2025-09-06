Live
A Forma-1-es Olasz Nagydíj szombati időmérőjén Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája végzett az élen, így ő indulhat az élről a vasárnapi futamon. A második helyről a McLaren brit versenyzője, Lando Norris rajtolhat majd Monzában, míg a harmadik helyet csapattársa, a vb-pontversenyt vezető Oscar Piastri szerezte meg. A hazai pályán versenyző Ferrari nem villogott, de Charles Leclerc a negyedik lett.

A Forma-1-es Olasz Nagydíj szabadedzései alapján izgalmas időmérőre lehetett számítani. A monzai nyitónapon a McLaren pilótája, Lando Norris autózta a legjobb köridőt, a hazai közönsége előtt versenyző Ferrari azonban igencsak ütőképesnek mutatkozott: az első edzésen Lewis Hamilton volt a leggyorsabb, míg Charles Leclerc mindhárom gyakorlást a második helyen zárta. Ugyancsak jól szerepelt a Williams, ugyanis Carlos Sainz az első két gyakorláson harmadik tudott lenni.

Charles Leclerc of Ferrari drives a car on the track during Practice 3 of the Italian Formula One Grand Prix at Autodromo Nazionale Monza circuit, in Monza, Italy on September 6th, 2024 (Photo by Beata Zawrzel/NurPhoto) (Photo by Beata Zawrzel / NurPhoto via AFP)
Charles Leclerc mindhárom szabadedzésen második lett a Ferrari hazai pályáján
Fotó: BEATA ZAWRZEL / NurPhoto

A szombati harmadik szabadedzésen sem született nagy meglepetés, Norris volt a leggyorsabb, mögötte sokáig csapattársa, a vb-pontversenyt vezető Oscar Piastri volt a második, de végül az ausztrál csak harmadik lett, mivel Leclerc utolsóra szenzációs kört ment és 21 ezredmásodperces hátránnyal másodikként zárt. 

A Ferrari nem villogott hazai pályán, Verstappen nyerte a monzai időmérőt

A szombati időmérő gyakorlatilag tökéletes időjárási körülmények között kezdődhetett, a 18 perces első szakasz elején pedig a két Ferrari gyorsan az élre állt – igaz, ekkor még sokan nem futottak mért kört. A Q1 felénél aztán már a McLarenek autóztak az élen, majd sorra jöttek a lila szektorok, a közepes keverékű gumikon futó George Russell pedig 1:19:414-es idővel az élre ugrott. 

A Q1-ből végül a két Racing Bulls és a két Alpine is búcsúzott, egész pontosan a múlt héten élete első dobogós helyét szerző Isac Hadjar, Lance Stroll, Franco Colapinto, az időmérő előtt csapatával hosszabbító Pierre Gasly és Liam Lawson esett ki.

Max Verstappen of Red Bull Racing drives a car on the track during Practice 3 of the Italian Formula One Grand Prix at Autodromo Nazionale Monza circuit, in Monza, Italy on September 6th, 2024 (Photo by Beata Zawrzel/NurPhoto) (Photo by Beata Zawrzel / NurPhoto via AFP)
Fotó: BEATA ZAWRZEL / NurPhoto

A Q2-ben a két Williams érkezett először a pályára, majd a címvédő Max Verstappen autózott egy 1:19,140-es időt, amivel megfutotta a hétvége leggyorsabb körét. Nem sokkal később Norris hibázott az egyes kanyarnál, a brit elfékezte magát és átment a kavicságyon. A második szakasz végén a McLaren versenyzője még kieső helyen állt, ám végül az utolsó pillanatban sikerült továbbmennie. Nem úgy a két Williams, akiktől a pénteki formájuk alapján többet lehetett várni. Végül Oliver Bearman, Nico Hülkenberg, Carlos Sainz, Alex Albon és Esteban Ocon viszont búcsúzott a Q2-ben.

A 12 perces utolsó etapon sokat javult a pálya, sorra futották a pilóták a gyorsabbnál gyorsabb köröket. Előbb Piastri, aztán Leclerc, majd Verstappen állt az élre. A négyszeres világbajnok végül 1:18.792-as idővel megdöntötte Norris pár másodperccel korábban felállított pályarekordját, így a címvédő idei ötödik pole pozícióját szerezve indulhat majd az élről a vasárnapi futamon, közvetlenül a két McLaren előtt.

A hazai közönség előtt szereplő Ferrarik közül Leclerc a negyedik helyet szerezte meg, míg Lewis Hamilton ötödikként végzett az időmérőn, ám a hétszeres világbajnok az öthelyes rajtbüntetése miatt csak a tízedik pozícióból indul majd.

Az 53 körös Olasz Nagydíj vasárnap 15 órakor kezdődik Monzában.

A teljes rajtsorrend:

  • 1. sor: Max Verstappen (holland, Red Bull) Lando Norris (brit, McLaren)
  • 2. sor: Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
  • 3. sor: George Russell (brit, Mercedes) Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
  • 4. sor: Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber) Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)
  • 5. sor: Cunoda Juki (japán, Red Bull) Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
  • 6. sor: Oliver Bearman (brit, Haas) Nico Hülkenberg (német, Sauber)
  • 7. sor: Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) Alexander Albon (thaiföldi, Williams)
  • 8. sor: Esteban Ocon (francia, Haas) Isack Hadjar (francia, RB)
  • 9. sor: Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) Franco Colapinto (argentin, Alpine)
  • 10. sor: Pierre Gasly (francia, Alpine) Liam Lawson (új-zélandi, RB)

