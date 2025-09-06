A Forma-1-es Olasz Nagydíj szabadedzései alapján izgalmas időmérőre lehetett számítani. A monzai nyitónapon a McLaren pilótája, Lando Norris autózta a legjobb köridőt, a hazai közönsége előtt versenyző Ferrari azonban igencsak ütőképesnek mutatkozott: az első edzésen Lewis Hamilton volt a leggyorsabb, míg Charles Leclerc mindhárom gyakorlást a második helyen zárta. Ugyancsak jól szerepelt a Williams, ugyanis Carlos Sainz az első két gyakorláson harmadik tudott lenni.

Charles Leclerc mindhárom szabadedzésen második lett a Ferrari hazai pályáján

Fotó: BEATA ZAWRZEL / NurPhoto

A szombati harmadik szabadedzésen sem született nagy meglepetés, Norris volt a leggyorsabb, mögötte sokáig csapattársa, a vb-pontversenyt vezető Oscar Piastri volt a második, de végül az ausztrál csak harmadik lett, mivel Leclerc utolsóra szenzációs kört ment és 21 ezredmásodperces hátránnyal másodikként zárt.

A Ferrari nem villogott hazai pályán, Verstappen nyerte a monzai időmérőt

A szombati időmérő gyakorlatilag tökéletes időjárási körülmények között kezdődhetett, a 18 perces első szakasz elején pedig a két Ferrari gyorsan az élre állt – igaz, ekkor még sokan nem futottak mért kört. A Q1 felénél aztán már a McLarenek autóztak az élen, majd sorra jöttek a lila szektorok, a közepes keverékű gumikon futó George Russell pedig 1:19:414-es idővel az élre ugrott.

A Q1-ből végül a két Racing Bulls és a két Alpine is búcsúzott, egész pontosan a múlt héten élete első dobogós helyét szerző Isac Hadjar, Lance Stroll, Franco Colapinto, az időmérő előtt csapatával hosszabbító Pierre Gasly és Liam Lawson esett ki.

A Q2-ben a két Williams érkezett először a pályára, majd a címvédő Max Verstappen autózott egy 1:19,140-es időt, amivel megfutotta a hétvége leggyorsabb körét. Nem sokkal később Norris hibázott az egyes kanyarnál, a brit elfékezte magát és átment a kavicságyon. A második szakasz végén a McLaren versenyzője még kieső helyen állt, ám végül az utolsó pillanatban sikerült továbbmennie. Nem úgy a két Williams, akiktől a pénteki formájuk alapján többet lehetett várni. Végül Oliver Bearman, Nico Hülkenberg, Carlos Sainz, Alex Albon és Esteban Ocon viszont búcsúzott a Q2-ben.