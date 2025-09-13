Live
A német autóversenyző kitálalt. Nico Hülkenberg elárulta, miért tartja vissza a Forma-1-es Audi a pilótáit a 2026-os F1-es autó szimulátoros tesztelésétől.

Miközben több csapat már megkezdte a 2026-os Forma-1-es szabályok szerint épülő autók szimulátoros tesztelését versenyzőivel, a jövőre Audi gyári csapattá alakuló Sauber egyelőre várakozó álláspontra helyezkedett.

A német Forma-1-e sztárnak, Nico Hülkenbergnek még várnia kell az Audi 2026-os autójának szimulátoros tesztelésére
Fotó: BEATA ZAWRZEL / NurPhoto

A Forma-1-es versenyző kitálalt

Nico Hülkenberg elárulta, hogy a csapat tudatosan tartózkodik attól, hogy őt és csapattársát, Gabriel Bortoletót beültesse a 2026-os autó szimulátorába, mivel el szeretnék kerülni a félrevezető tapasztalatokat - szúrta ki a Motorsport.

Jelenleg még túl gyorsan változnak a dolgok" – nyilatkozta a német versenyző. „A csapat nem szeretne hamis benyomásokat és referenciákat adni nekünk, ezért egyelőre várunk a tesztekkel.

A lap hozzátette, bár több pilóta, köztük Alex Albon, Charles Leclerc és Lance Stroll már negatív véleményt fogalmazott meg a 2026-os autókról az első szimulátoros futások után, a 38 éves Hülkenberg nyitottan áll a kérdéshez.

„Őszintén szólva nem érdekel, mit mondanak mások" – jelentette ki határozottan. „Amikor beülünk a szimulátorba, azt kapjuk, amit kapunk. Természetesen lesznek véleményeink és érzéseink róla. Nyilván más lesz, mint a mostani, de ez várható volt. Jövőre, amikor először megyünk pályára az új autókkal, mindenkinek alkalmazkodnia kell majd az új szabályokhoz."

A csapat sportigazgatója, Inaki Rueda megerősítette Hülkenberg állításait, elmondása szerint  a korai szimulátoros tesztek nem lennének hasznosak, mivel a 2026-os autók fejlesztése olyan gyors ütemben zajlik, hogy a jelenlegi modellek még jelentősen eltérhetnek a végső verziótól.

