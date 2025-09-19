Live
Új szabályok a kukákra: mindenkit érintő előírások lépnek életbe

A Forma-1-es világbajnoki sorozat mezőnye Azerbajdzsánba, a bakui utcai pályára látogatott ezen a hétvégén. A Forma-1 a szokásoknak megfelelően péntek délelőtt az első szabadedzéssel vette birtokba a pályát, ami ezúttal is tartogatott meglepetést. A pálya a gyakorlás elején megsérült, így alig lehetett mért köröket teljesítenie a mezőny tagjainak.

A szabadedzés első köreiben a világbajnoki pontversenyben második helyen álló Lando Norris autóján felejtettek a szerelők egy alkatrészt, majd a McLaren pilótája a kis baki után rögtön az élre állt. Eközben a Forma-1 egyik újonca Gabriel Bortoleto forgatta meg a Saubert, de nem lett nagyobb baja.

A Forma-1 világbajnoki címvédője, Max Verstappen a hetedik időt autózta Bakuban
A Forma-1 világbajnoki címvédője, Max Verstappen a hetedik időt autózta
Fotó: OZAN KOSE / AFP

A Forma-1-es utcai pályák mindig okoznak meglepetést

Az első 10 perc után a Williams autójáról repült le egy tükörlap, miközben Alex Albon gyors körön volt, majd 15 perc elteltével egy piros zászlós szakasz következett. Carlos Sainz hajtott át egy kerékvetőn, ami közben a Wiliamsszel a lecsavarozott kerékvető alól feltépett egy gumidarabot. Ezt az egyik pályamunkás tépte ki később a helyéről, így hamarosan folytatódhatott a gyakorlás. Pontosabban azt hittük, de tovább állt az edzés.

Sainz tépte fel a gumidarabot:

A szünet a világbajnoki pontversenyben vezető Oscar Piastrinak jött jól, akinek nagyon szerelték még a McLarenjét ekkor is. A Baku városában rendezett szabadedzést hosszú szünet szakította félbe, a kitépett gumidarab miatt ugyanis mozogni kezdett az egyik terelőkő. Folyamatosan váltogatták a zöld és sárga zászlós szakaszokat, miközben az összes pilóta a boxban várakozott. Vvégül 20 perccel a leintés előtt térhettek vissza az autók a pályára.

A folytatásban Hamilton koccolta le a falat, ami miatt defektet is kapott, majd Albon is találkozott az egyik fallal, de nem lett nagy baja az autójának.

Az első szabadedzést végül Lando Norris zárta a leggyorsabb körrel, csapattársa, Oscar Piastri előtt. Mögöttük Leclerc, Russell, Albon, Cunoda és Verstappen lett a sorrend.

Az Azeri Nagydíj 14.00 órakor a második szabadedzéssel folytatódik majd.

