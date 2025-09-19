Live
A Forma-1-es világbajnoki sorozat mezőnye Azerbajdzsánba, a bakui utcai pályára látogat ezen a hétvégén. A Forma-1-es pilóták péntek délután már a második szabadedzést teljesítették, ahol a két Ferrari volt a leggyorsabb.

A botrányos első szabadedzés után a második gyakorlás már zökkenőmentesebben zajlott. A Forma-1-es idényben hullámzó teljesítményt nyújtó Ferrari volt a leggyorsabb a gyakorlás eső részében, felváltva állt az élen Charles Leclerc és Lewis Hamilton, aki az első gyakorláson egy defektet is összeszedett, amikor érintette a falat Baku utcai pályáján.

A két Ferrari volt a leggyorsabb a Forma-1-es Azeri Nagydíj második szabadedzésének elején
A két Ferrari volt a leggyorsabb a Forma-1-es Azeri Nagydíj második szabadedzésének elején
Fotó: OZAN KOSE / AFP

A Forma-1 Bakuban újra az utcán versenyez

A második szabadedzés második felében, a második félóra kezdetén a harmadik idővel álló Lando Norris csapta a falhoz az autót, aminek a bal hátsó kereke és futóműve sérült, de a brit be tudott autózni a boxba. Csapattársa, Oscar Piastri mindkét kerékkel simította a falat, de ő tovább tudott menni egy gyors kiállás után.

Eközben a két Ferrari remek köröket ment, 20 perccel a vége előtt Leclerc, Hamilton volt a sorrend, majd 15 perccel a vége előtt Hamilton állt az élre.

Chares Leclerc is találkozott a fallal, ahogy sok más pilóta is:

Az utolsó percekben az élen már nem változott a helyzet, az első hat a Hamilton, Leclerc, Russell, Antonelli, Bearman, Verstappen sorrendben végzett,   

A Forma-1-es Azeri Nagydíj szombaton a harmadik szabadedzéssel, majd az időmérővel folytatódik.

